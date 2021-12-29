洗版IG的台中「巨型彩虹泡泡」免費拍！夜空版魔幻感升級，2022光影藝術節夢幻開跑

台中美拍清單再加長！今年度在地最新耶誕跨年裝置除了有巨型珍珠奶茶、柳川水光雕聖誕樹成為話題焦點，近期全台唯一國家級美術館新增一處不會消失的彩虹泡泡，晝夜不同的風貌都吸睛不已，躍升新興洗版主人公，截至2022/2/28開放免費打卡，不是網美也要收藏起來朝聖去！

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這處座落草坪上的巨大彩虹泡泡，其實是「2022臺灣國際光影藝術節」的作品之一，由來自澳洲的藝術團隊西蘇工作室打造，以沉浸式聲光建築結構還原了吹氣泡泡的魔幻感，猶如作品名字《轉瞬即逝》讓大家體驗泡沫的獨特趣味，在光影的加持下更顯艷麗，成為現階段人氣最高的藝術裝置。

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白天版的泡泡繽紛亮眼，近距離拍攝彷彿闖入了大人國，隨手都是一張唯美沙龍照，也能留下青春迷人的閨蜜合影。而其實日落後才是光影展的主場，以低垂夜色背景，放眼望去泡泡就像輪流播放色輪上的顏色，增添迷幻氛圍，亮點更被放大彰顯，人煙相對稀少也更能拍攝空景，盡情陶醉在特色美景中。

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光影藝術節設於國立臺灣美術館戶外園區，此次邀請了台灣、日本、澳洲、法國藝術家，一共展出10組作品呈現出「光之劇場」，讓人進入另一種魅力的魔法世界，造訪台中時別忘了列入行程，來場渲染藝文氣息的視覺饗宴囉！

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台灣國際光影藝術節

地址：台中市西區五權西路一段2號展期：即日起至2022/02/28點燈時間：每日1700至2200

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