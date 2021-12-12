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顛覆想象！全台唯一「巨型珍奶、冰晶城堡」耶誕樹　2大獨特打卡點在台中

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@tan.hannah授權、IG@sunlightbai授權
圖／IG@tan.hannah授權IG@sunlightbai授權

耶誕將至，全台耶誕樹陸續亮燈，除了人氣卡通角色等造型聖誕樹，台中兩處各自打造全台唯一「珍珠奶茶耶誕樹」、科技感爆棚的「冰晶城堡」，全新亮點顛覆民眾刻板印象，躍升2021年最獨特耶誕造景，最晚截至明年1/9都能拍，避開假日更能收穫心儀的構圖。

珍奶聖誕樹

圖／IG@chinling_kuo授權、IG@sunlightbai授權
圖／IG@chinling_kuo授權IG@sunlightbai授權

「2021台中耶誕嘉年華」今年首度選擇發跡自台中的國民飲品「珍珠奶茶」為設計意象，在舊台中火車站前廣場前，打造10公尺高「珍奶耶誕樹」，12/24起正式登場。創新的聖誕樹日前搶先試燈，被攝影玩家們捕捉下璀璨場景，遠看可賞見手搖杯造型連結彩色耶誕球，近距離拍則能看到深淺不一的藍、紫漸層色燈海，有望成為最新打卡朝聖地。

此外，今年活動擴大規模，柳川也設有20公尺「水水耶誕樹」及「甜蜜夢工廠」大型燈飾，綠川則能看到夢幻系「甜到會麋鹿」佇立水面，列入聖誕行程準沒錯。

2021台中耶誕嘉年華
地點：台中火車站站前廣場
展期：2021/12/24至2022/01/09

冰晶城堡

圖／IG@tan.hannah授權
圖／IG@tan.hannah授權

台中「廣三SOGO百貨」獨家設有一座號稱全台最美的「冰晶城堡」，炫彩的外觀十分亮眼，白天吸睛，夜晚則炫目，在城堡前美拍彷彿上演冰雪奇緣，隨拍隨美，內部則像是七彩萬花筒，折射的倒影也饒有趣味，特色亮點備受好評。

圖／IG@arielku0721授權
圖／IG@arielku0721授權

圖／廣三SOGO百貨臉書專頁
圖／廣三SOGO百貨臉書專頁

即日起至1/3只要與「冰晶城堡」合照打卡並完成指定步驟，即可抽iPhone 13 mini，截至12/26每週末也會限量贈送《魷魚遊戲》椪糖，讓大家體驗全球最火韓劇的氛圍。

廣三SOGO百貨
地點：台中市西區台灣大道二段459號
展期：即日起至2022/1/3

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