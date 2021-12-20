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台中一中街人氣爆棚復古拉麵店，你沒吃過的「台灣味拉麵」

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

台中有許多熱鬧的美食商圈，其中遠近馳名的一中街，不僅外地遊客必訪之處，也是鄰近學區學生、住家居民用餐好去處，裡頭藏著許多好吃的在地美食，必須要「在地人」引路才能挖掘到的美味料理。從餐車起家的「鉄人麵倉」就是其一特色店家，從雙十路的小攤位到育才北路的店面，這一路走來「鉄人麵倉」始終如一，堅持把夢想中獨一無二的台灣味拉麵，呈現給每位來訪的顧客。

店面充滿復古又童趣的裝潢，一進到門店裡就會被門口的遊戲機給吸引。這個機台可不只是擺設用！聽老闆說，在疫情前，只要顧客在店裡消費滿額，就可以免費贈送代幣讓新世代的同學們體會一下「他們那個年代的」消遣娛樂。

才進到店裡不到十分鐘，就陸陸續續進來許多組客人，一下子就把店裡的位置給坐滿了。老闆和幾位員工開始在廚房裡忙著，有些客人會在等待餐點的時候拍著店裡老闆的特色收藏「庫柏力克熊」。相信喜歡庫柏力克熊的朋友們一定對它不陌生，如果你也是庫柏力克熊的愛好者，有空不妨來和老闆交換心得與朝聖。

店裡除了有老闆的私人珍藏之外，還有許多復古的擺設。像是舊式皮箱、撥接式電話、攝影機，以及菜櫃等等…。
店裡除了有老闆的私人珍藏之外，還有許多復古的擺設。像是舊式皮箱、撥接式電話、攝影機，以及菜櫃等等…。

鉄人麵倉的自創海鮮湯頭使用花生、海鮮、乾貨以及十多種香料精心熬製而成，再加以做不同湯頭變化，店裡最受歡迎的拉麵就是這道「巨食強身」，老闆連取餐點名字都非常童趣。老闆說，這道招牌麵食，除了可以自選湯頭(鐵人湯、南洋湯、番茄湯、限定湯)之外，還可以自選兩樣配菜，且每道餐點都還加贈半顆蛋。看到那六片令人口水直流的叉燒肉了嗎！不愧是人氣爆棚，且C/P值很高的麵食。

其他的像南洋湯麵、鉄人拌麵、燃舌拌麵，以及馬告肉燥飯，也都是店裡的必點「紅牌」。老闆帶著驕傲的神情說，他希望來店裡吃飯的顧客，都可以吃到最純正、最傳統的台灣味！

▲南洋湯麵：將海鮮湯加入咖哩和牛奶，湯頭喝起來有著叻沙的香醇感，濃郁迷人的風味，讓人意猶未盡。
▲南洋湯麵：將海鮮湯加入咖哩和牛奶，湯頭喝起來有著叻沙的香醇感，濃郁迷人的風味，讓人意猶未盡。

▲馬告肉燥飯：「馬告」是一種原住民的香料，吃起來帶有淡淡的檸檬香氣，別於一般肉燥飯滋味，馬告肉燥飯多了一份清爽感。
▲馬告肉燥飯：「馬告」是一種原住民的香料，吃起來帶有淡淡的檸檬香氣，別於一般肉燥飯滋味，馬告肉燥飯多了一份清爽感。

▲鉄人拌麵：店裡的招牌之一，吃起來有花生及堅果的香氣；顧客還可以任選菜單上的兩種配料，是C/P值頗高的客製化料理。
▲鉄人拌麵：店裡的招牌之一，吃起來有花生及堅果的香氣；顧客還可以任選菜單上的兩種配料，是C/P值頗高的客製化料理。

▲燃舌拌麵：敢吃辣的顧客們，可以試試店裡這款燃舌拌麵，裡面帶有花椒的香氣，吃起來微微小辣，無辣不歡的顧客，千萬別錯過！
▲燃舌拌麵：敢吃辣的顧客們，可以試試店裡這款燃舌拌麵，裡面帶有花椒的香氣，吃起來微微小辣，無辣不歡的顧客，千萬別錯過！

經營第7個年頭，鉄人麵倉提供大家更舒適的用餐環境，在湯頭上也不斷精進，是慢來就吃不到的美味拉麵！除了之前的晚餐時間，現在也多了中午用餐時段！來到一中商圈附近，記得一定要來嘗嘗這間充滿復古氛圍的鉄人麵倉。

鉄人麵倉

店家地址：台中市北區育才北路18號

店家電話：0979-564-361

營業時間：11:30～14:00；17:00～22:30(每週一公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3mSiumF


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