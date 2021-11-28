免人擠人拍雪景！台中新社景觀餐廳也有「雪地山林」　美拍白雪木再吃美食

冬季花海「白雪木」因純白花瓣像極雪花被稱為「不會融化的雪」，別名還有聖誕白雪木、聖誕初雪等，近年躍升為偽出國的美拍主角，其中又以台中新社沐心泉最受矚目。但其實除了休閒農場，在地也有一家景觀餐廳亦可賞見雪白花海與黃金楓，雖亦是一處賞花聖地，但不怕人擠人，且入門票可全額折抵消費，作為半日遊超療癒。

圖／IG@yijiun_lee授權 圖／IG@yijiun_lee授權

這家「桃李河畔」為一棟隱身山谷的白色建築，餐廳本身被森林環繞超愜意，而園區內種滿四季花卉，繼橘黃的金針花海落幕，11月起換上了白皙新裝，加上黃楓的點綴，讓花控直呼就像徜徉在「雪地山林」。

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而園區後方有整齊規劃的清幽小徑可以散步，穿越行經延伸感的階梯步道則有白茫茫的白雪木陪伴，免登百岳就能輕鬆賞浪漫美景，隨手一拍都仙氣滿載。值得一提的是，餐廳戶外用餐區亦被滿滿綠意包圍，吃美食喝飲料還能聞到淡淡花香，不妨趁著花季找一天平日造訪，獨享遠離城囂的五感療癒。

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桃李河畔

地址：台中市新社區中興街98-1號營業時間︰平日10:30-18:00；假日︰10:00–18:30門票：每人200可全額抵消費

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