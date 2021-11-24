台中最夯「雪國隧道＋黃金楓林」開花了！入園美拍預約限定，花季美到明年

去年夯遍台中的季節限定雪國即將再現！台中新社「沐心泉休閒農場」每逢秋冬憑藉「白雪木」花海及黃金楓林吸引花控造訪，彷彿飄雪的景致配上閃亮的楓葉場景，成為一幅獨家風景畫。官方日前公佈2021花季將於11/25登場，並首度採預約制，花季期間限線上預約才能入園，花海預計盛放至2022/1/2，大家可彈性安排時間遊賞。

圖／IG@517_hsuan授權 圖／IG@beckhamhong66授權

「沐心泉休閒農場」藏身山林，每年有櫻花、油桐花、金針花季等不同花種陸續開花，而11月則輪到了白雪木的主場。當白色花朵怒放時，大片雪白的花海化成飄雪隧道，仙氣四溢。而美景可不能少了靈魂搭檔黃金楓林的加持，轉黃的葉子與白皙風光相輔相成，美得失神的場景自然也成了民眾朝聖的最大動力，依山勢而建的步道亦是兼具健行功能的好亮點。

圖／IG@beckhamhong66授權 圖／IG@beckhamhong66授權

今年黃金楓與白雪木季落在11/25至隔年1/2，為了管控遊園品質、避免發生去年因擁擠人潮超出人力負荷而臨時休園的事宜，園方首次推出線上平台，花季期間只限預約者入園，前一周即可預約下一周的時段，每人150元。目前現場已可賞見純白花海，園區也有特定區域的黃金楓盛開得耀眼，但若想看到全區金黃盛況，建議花期中再造訪。

圖／IG@beckhamhong66授權

沐心泉休閒農場

地址：台中市新社區中和里中興街60號開放時間：平日09:30-18:00；假日09:30-18:30門票：每人150元（花季期間不開放折抵）免票入園：孩童110公分以下、敬老80歲以上、持身心障礙手冊本人花季：2021/11/25至2022/01/02備註：花季期間採線上預約制，一週前開放預約

延伸閱讀：

．桃園最新4大景點！華興池公園升級成秋日廣場，永安漁港純白亮點、硯台書法館美瘋

．搶拍紫色花瀑！全台4大「蒜香藤花海大道」 不只新北泰山，苗栗、桃園也有秘境