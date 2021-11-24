快訊

獨／高覆蓋率？分子分母藏魔鬼 台大醫：沒人這樣算的

台中最夯「雪國隧道＋黃金楓林」開花了！入園美拍預約限定，花季美到明年

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@517_hsuan授權、IG@beckhamhong66授權
圖／IG@517_hsuan授權IG@beckhamhong66授權

去年夯遍台中的季節限定雪國即將再現！台中新社「沐心泉休閒農場」每逢秋冬憑藉「白雪木」花海及黃金楓林吸引花控造訪，彷彿飄雪的景致配上閃亮的楓葉場景，成為一幅獨家風景畫。官方日前公佈2021花季將於11/25登場，並首度採預約制，花季期間限線上預約才能入園，花海預計盛放至2022/1/2，大家可彈性安排時間遊賞。

圖／IG@517_hsuan授權
圖／IG@517_hsuan授權
圖／IG@beckhamhong66授權
圖／IG@beckhamhong66授權

「沐心泉休閒農場」藏身山林，每年有櫻花、油桐花、金針花季等不同花種陸續開花，而11月則輪到了白雪木的主場。當白色花朵怒放時，大片雪白的花海化成飄雪隧道，仙氣四溢。而美景可不能少了靈魂搭檔黃金楓林的加持，轉黃的葉子與白皙風光相輔相成，美得失神的場景自然也成了民眾朝聖的最大動力，依山勢而建的步道亦是兼具健行功能的好亮點。

圖／IG@beckhamhong66授權
圖／IG@beckhamhong66授權
圖／IG@beckhamhong66授權
圖／IG@beckhamhong66授權

今年黃金楓與白雪木季落在11/25至隔年1/2，為了管控遊園品質、避免發生去年因擁擠人潮超出人力負荷而臨時休園的事宜，園方首次推出線上平台，花季期間只限預約者入園，前一周即可預約下一周的時段，每人150元。目前現場已可賞見純白花海，園區也有特定區域的黃金楓盛開得耀眼，但若想看到全區金黃盛況，建議花期中再造訪。

圖／IG@beckhamhong66授權
圖／IG@beckhamhong66授權

沐心泉休閒農場

地址：台中市新社區中和里中興街60號
開放時間：平日09:30-18:00；假日09:30-18:30
門票：每人150元（花季期間不開放折抵）
免票入園：孩童110公分以下、敬老80歲以上、持身心障礙手冊本人
花季：2021/11/25至2022/01/02
備註：花季期間採線上預約制，一週前開放預約

延伸閱讀：

桃園最新4大景點！華興池公園升級成秋日廣場，永安漁港純白亮點、硯台書法館美瘋

搶拍紫色花瀑！全台4大「蒜香藤花海大道」　不只新北泰山，苗栗、桃園也有秘境

台中旅遊 花海 熱門打卡 美景 賞雪

相關新聞

台中最夯「雪國隧道＋黃金楓林」開花了！入園美拍預約限定，花季美到明年

去年夯遍台中的季節限定雪國即將再現！台中新社「沐心泉休閒農場」每逢秋冬憑藉「白雪木」花海及黃金楓林吸引花控造訪，彷彿飄雪的景致配上閃亮的楓葉場景，成為一幅獨家風景畫。官方日前公佈2021花季將於11/

與花海列車同框！ 彰化「雙鐵花田」粉嫩劍蘭與火車同框 把握最後機會

知名的彰化社頭雙鐵花田開放了！綺麗的粉色劍蘭襯托著飛馳而過的火車，吸引許多火車迷與攝影師特地前來大拍美照，這次開園時間只有短短9天，想要一睹風采的民眾要把握時機！

台中CP值爆表百元鍋物！香甜爆米花、人氣霜淇淋無限供應

愛吃鍋物成癮的台灣人，不管炎熱的夏日或是酷寒的冬天都要來上一鍋，雖然平價小火鍋到處都可以看的到，但像「京川鍋物」這種CP值超高的單人獨享小火鍋專賣店卻少見！百元出頭的鍋物還提供無限自助吧，竟然連超人氣霜淇淋都無限供應，不收進口袋名單怎麼行！

南投最夯泡麵土地公！免費泡麵任吃「中寮石龍宮」防疫期間改外帶一人一碗

udn走跳旅遊／螞蟻 南投中寮石龍宮土地公廟 南投中寮石龍宮是相當知名的土地公廟，香火鼎盛之外，還有提供泡麵讓信眾索取，之前可以在這裡拜拜後坐著吃泡麵，因為防疫的關係改為拜拜後每人限取一碗泡麵

台中大里美食！想家來碗平價特色雞湯　日系裝潢內暢飲暖胃好湯

細火慢熬、小心調味，將食材的風味和營養完美融合，是一鍋好湯，也是家的回憶。「龍涎居」在台灣約有十幾間分店，經營十餘年的雞膳品牌致力於用好的食材燉煮家的味道，讓你不論身在何處，都能喝一碗暖暖的好湯，暖胃又暖心。

一日親子樂園！手做草仔粿、薑黃染布，體驗最古早農村生活

在以前沒有手機、電視的年代，整片大自然都是小孩的樂園，抓泥鰍、拔蘿蔔，在溪邊抓蝌蚪戲水，而這些畫面在現代似乎看不到了。彰化二林東螺溪休閒農場保留舊有的農村生活景象，希望讓在都市生活的大家，能體驗及回味最古早的農村生活樂趣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。