義式料理也能高CP值！台中中國醫附近平價美食，香辣骰子牛燉飯不膩口

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聯合新聞網 / ShareLife分享生活

位於中國醫藥大學附近的「法雅地中海餐廳」，原名為「我的義大利」後來才改名成「法雅地中海餐廳」，店名取自西班牙傳統節慶－法雅節(Las Fallas)，是一個當地慶祝春天到來的節日。而店內以穩重的木質調為主要裝潢，牆上也以具有異國風的景色作為妝點，再搭配上明黃色的燈光與輕快的音樂，營造出彷彿置身異國的悠閒感。

法雅的主廚雖不是餐飲科班出身，但卻憑藉著對於料理的熱愛與數十年的鑽研，將深具不同城邦特色的義式料理呈現給饕客們品嘗，並堅持精心挑選食材來製作，寧可少賺一點也要以實惠的價格讓更多人享用到，像是店內各式的地方特色義大利麵、墨魚汁海鮮燉飯、自製手作現烤披薩，以及新推出的西班牙小菜、摩洛哥風的前菜、法式甜點等，都極受饕客們的愛戴。

喜愛排餐的饕客一定要試試法雅地中海餐廳的炭烤雞腿排，採用加拿大無骨雞腿排製作，並以特製香料醃製後，再將表皮煎到金黃酥脆，肉質保有鮮嫩多汁的口感，一口咬下肉汁整個在口腔裡爆開！點了排餐記得一定要升級套餐，套餐內含沙拉、濃湯、脆薯、甜點，而且來店點餐即可享用飲料機無限暢飲，CP值真的超高！

▲炭烤雞腿排
▲炭烤雞腿排

▲升級為套餐即可享用沙拉、濃湯、脆薯、甜點以及店內飲料機無限暢飲
▲升級為套餐即可享用沙拉、濃湯、脆薯、甜點以及店內飲料機無限暢飲

每次來到義式餐廳總會猶豫是否要來一份燉飯，但老是害怕燉飯吃到最後的黏膩感，法雅的燉飯卻打破此刻板印象意外的清爽，像是香辣骰子牛紐奧良燉飯是採用美國牛製作，以奶油與多種香料下去拌炒，讓飯粒吸滿整個高湯的精華後，再鋪上帶有焦香、肉質軟嫩的骰子牛，特地做成微辣讓燉飯有多層次的變化，清爽又不會膩口。

▲香辣骰子牛紐奧良燉飯
▲香辣骰子牛紐奧良燉飯

而另外一款墨魚汁海鮮燉飯，選用台灣在地海鮮，一端上桌濃濃的海味撲鼻而來，餐盤附上特製的番茄醬汁佐味，搭配著墨魚燉飯入口，更顯風味絕倫！喜愛義大利麵的人別錯過法雅的海鮮義大利麵，雖以白醬為基底但特地加上微辣的元素，且海鮮個頭飽滿又新鮮，讓饕客完食整盤海鮮義大利麵也不會覺得油膩！

▲墨魚汁海鮮燉飯
▲墨魚汁海鮮燉飯

▲法雅海鮮義大利麵
▲法雅海鮮義大利麵

法雅地中海餐廳

店家地址：台中市北區五常街200號

連絡電話：04 22038122

營業時間：11:00-21:00

粉絲專頁： https://bit.ly/3p8cvgn


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