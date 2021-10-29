整鍋「台式傳統麻油雞」太厲害！台中玉軒居茶水棧　親民價吃古早味

位於台中東區的【玉軒居茶水棧】店內明亮寬敞，有著大半的落地窗，以鐵製的燈具搭配石材風格餐桌，天花板呈現黑白相間典雅美，四周放置了許多植物，讓整體充滿了悠閒的氛圍，適合和朋友來這裡吃吃喝喝聊整個下午，或是一人享受美好的下午茶時光。

麻油雞火鍋

店家選用新鮮食材，用傳統工法精心熬製最古早味的台式傳統麻油雞， 用純麻油煸炒老薑，濃厚的米酒味、薑味與麻油香遠遠就能聞到，且因一滴水都沒有添加，所以酒精濃度高，聽老闆說還有客人醉倒在店裡過呢！如果不敢吃這味道太濃郁的人，可以請廚師幫你加水。

店家採買市場當天早上現宰「溫體仿土雞肉」，不使用其他部位，只用上腿和翅膀！口感Q彈紮實、鮮嫩爽口，麻油與米酒香氣與雞肉的油脂融合在一起，每咬一口嘴裡都會爆出幸福滋味，喜歡麻油雞的朋友，真的不要錯過！

蔬菜盤裡還有玉米、杏鮑菇、高麗菜、米血，而這些食材即使加入湯頭一起熬煮，也不會讓麻油雞湯有被稀釋的感覺。

黃金咖哩鍋

外面吃不到、店家獨門調製的咖哩湯頭，湯頭滋味濃郁到不行，每一口都讓人回味無窮。加上新鮮蔬菜後，蔬菜甜味更豐富了整個味蕾；而【玉軒居茶水棧】給的火鍋料理有著滿滿新鮮蔬菜與生鮮食材，看看這爆出來的菜盤與肉片，用料實在又澎派，這一鍋竟然只要220元！

藥膳鳳爪

這也是使用溫體仿土雞的雞腳，且用中藥材配方熬製的鳳爪，放在嘴裡咀嚼，能充分感受到膠質的黏性與雞肉的嬌嫩彈性，且中藥熬得恰到好處，口味非常溫和，完美的襯托鳳爪鮮美，放涼後拿起來竟然看的到一整片膠質，是非常涮嘴的好物，來到玉軒居別錯過這一味！

手工芋頭粿

風味雋永的手工芋頭粿，一口咬下，芋頭與糯米香氣在嘴裡飄逸，鹹甜交織、外酥脆、內紮實，還吃的到整塊芋頭餡料 ，濃濃台式風情與浪漫會讓你一口接一口，根本停不下來。

黃金炸豆腐

炸豆腐吃起來酥香軟嫩，搭配店家自己醃製的醃蘿蔔與泡菜，多汁又香脆爽口，先甜後酸的多層次浪潮讓人念念不忘、口水直流。

【玉軒居茶水棧】的老闆和廚師對餐點品質都有著滿滿的堅持，只要吃一口玉軒居的食物就能感受到店家的用心，複合式餐飲也滿足了一群喜歡吃不同口味料理的饕客們，來台中可別錯過了。另外【玉軒居茶水棧】也有推出五倍券相關優惠，五倍券200元可折抵220元，加價39元可購買招牌滷豆干/滷米血/黃金炸豆腐，五倍券500元可折抵550元，加購59元可購買大杯珍珠奶茶、黑糖鮮奶茶。

【玉軒居茶水棧-十甲店】

店家地址：台中市東區十甲路341號

連絡電話：04-22139896

營業時間：周一到周五09:00–22:30、周六到周日08:00–22:30

粉絲專頁： https://bit.ly/3AQ1mUq





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