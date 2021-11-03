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台中北平路人氣丼飯！自製醬汁＋慢火烤製　大碗雙拼飯划算必點

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
俗擱大碗雙拼飯(豬+烤雞腿)，烤雞腿吃起來軟嫩多汁，且炙燒香氣十足，即便冷掉也美味。
俗擱大碗雙拼飯(豬+烤雞腿)，烤雞腿吃起來軟嫩多汁，且炙燒香氣十足，即便冷掉也美味。

三位來自不同領域的年輕人，因為嚐到了夢想中的美味，將之化為創業的原動力，專賣丼飯、輕食沙拉的「慢丼作」也在他們的巧手中誕生。從捷運文心崇德站出站步行約5分鐘，位於熱鬧北平路上的「慢丼作」把丼飯料理發揮得淋漓盡致，不僅醬汁幾乎全部手工調製，每款丼飯還會經過炙燒逼出誘人香氣，讓來店顧客能聞到美食的樣貌、真正愛上這間店。

「慢丼作」並非坊間追求迅速、快捷的「速食」丼飯店，而是將耐心運用到極致、精心烤製所有的餐點，把心意融入菜色之中，吃一口就能感受出不同之處，慢火燒烤產生的香氣餘韻不絕、在鼻腔裡翻滾吶喊，「好吃」二字是對慢丼作食物最簡潔有力的讚嘆。

熔岩唐揚雞飯
熔岩唐揚雞飯

裝蒜牛五花飯
裝蒜牛五花飯

熔岩唐揚雞飯 是店內高人氣的品項之一，先酥炸再炙燒後的銷魂滋味令不愛炸物的人也輕易淪陷，特製黃金醬的酸甜風格定調了這份餐點的美味，微微大蒜香氣帶點嗆口風味，讓「一口肉一口飯」成為吃這碗丼飯的標準動作。裝蒜牛五花飯則是大蒜控的嘉年華，醃製的鹹香滋味與牛肉香氣匯集為最吸引人的丼飯面貌，再次證實了牛肉與大蒜果然是難得的好伙伴。俗擱大碗雙拼飯(豬+烤雞腿)則是選擇困難症的福音，同時能吃到秘製烤肉醬與雞肉、豬肉迸發出的火花，便宜又大份的高CP值成功擄獲不少饕客的心與胃。

光吃丼飯好單調？想來點小菜解解饞？炸豆腐絕對能勝任這份工作。外酥內嫩、金黃誘人的炸豆腐是每桌必點的品項，炸豆腐醬同樣是店家自製而成，涮嘴好滋味值得一吃再吃。和風野菜沙拉看似畫風丕變，卻在美味清爽之間完成了解膩的任務，吃肉的時候不妨也來份野菜沙拉吧！

炸豆腐
炸豆腐

和風野菜沙拉
和風野菜沙拉

出乎意料的，「慢丼作」的丼飯不僅僅只是肉和飯，還搭配多款配菜。配菜選用時令新鮮蔬菜，不同季節會有不一樣的搭配，包含高麗菜、黃金泡菜、花椰菜、番茄、醃蘿蔔、溏心蛋等等各色配置，堪稱五花八門，吃丼飯也不用擔心營養不均衡。

「慢丼作」不是一家適合狼吞虎嚥的地方，慢慢細嚼體會餐點入微的美味，才是這裡的最佳用餐方式。三位不同領域的人因美食而聚集、共同追逐夢想，依次將店內品項點過一輪，會是對他們夢想的最大尊重。而店家有和外送平台Ubereats合作外，本身也有提供外送服務，有外送需求的朋友，可以直接洽電詢問。

二樓內用空間
二樓內用空間

慢•丼作

店家地址：台中市北屯區北平路三段125號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–22:00(售完提前打烊)

店家電話：04-22370077

粉絲專頁： https://bit.ly/3uNHlM2


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