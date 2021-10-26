台中5大「農村旅遊路線」升級任你遊！走農場、採葡萄，讓食材直送餐桌
【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著農村再造與提升，農村旅遊也成為國民旅遊的一大主題，臺中市政府農業局為推廣臺中農村社區，將休閒農業資源和在地產業串連推出5條農村遊程—竹仔坑品竹風情、三崁金黃稻浪、新社純葡田園、霧峰漫步農莊和松鶴泰雅勇士等主題供民眾走訪，邀請大家來趟產銷履歷食農體驗之旅，走進農場、果園、在地社區，在地新鮮食材直送餐桌的小旅行，讓遊客吃得安心又玩得開心！
不能出國的日子，到臺中新峰農場採果，也有彷彿在歐洲鄉下葡萄莊園夢幻氛圍，每年的9～12月秋日葡萄樹下盛宴季節限定，農場無限提供自家釀葡萄雞尾酒、純葡萄汁，讓遊客除了體驗釀葡萄酒的趣味，秋意天氣涼爽拿著酒杯在葡萄園樹下享用飲品、拍美照最是舒適了，現場也提供自採葡萄體驗，遊客們可趁盛產期帶葡萄回家細細品嚐囉。 ※ 提醒您：「禁止酒駕‧飲酒過量有礙健康」
新社七分窯為陶藝創作與推廣的據點，園區有大量現成的陶藝作品可以參觀，充滿自然手做感的氛圍，別忘了體驗適合全家親子陶藝DIY活動，老師以細心細膩的態度指導，捏陶、拉坯、陶刻一次滿足玩陶體驗。
新社「中95-1線」公路旁的白冷圳紀念公園被文建會（今文化部）選錄為臺灣歷史建築百景之一，擁有日治時期以虹吸原理所興建用於灌溉的水圳，狀觀的水圳虹吸管提供新社、東勢、石岡等地區民生用水，成為遊客朝聖地標之一。
發現農村小旅遊，蒐集更多農村旅遊，請搜尋：「臺中農村好好玩2.0-逗陣 Play」。
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