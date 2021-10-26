台中5大「農村旅遊路線」升級任你遊！走農場、採葡萄，讓食材直送餐桌

彰化雖然是全台面積最小，卻有著「臺灣穀倉、農業大縣」的美譽，除了物產豐饒外，彰化也是富有濃濃人文氣息的歷史重鎮。來到彰化玩怎麼可以錯過肉圓？除了肉圓是彰化的人氣必吃美食之外，彰化還有非常多隱藏版的在地美食，從俗擱大碗的銅板美食、日式風格的定食專賣店到漂亮的網美咖啡店，等你來體驗！

2021-10-22 16:27