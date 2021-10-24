鹿港不只有古早味！新鐵板料理餐廳CP值極高，套餐副餐還能選義大利麵

說到鹿港，除了傳統小吃以外，如果想要填飽肚子，也可以來試試這家新穎的「樂麋麋鐵板料理」，這裡的海鮮可是從港口直送，鮮甜度絕對不會讓你失望，另外還有新鮮水果枝仔冰可以享用，飯後來隻甜而不膩低熱量水果冰真的是絕佳的上乘享受。

樂麋麋的位置可以說是鬧中取靜，離鹿港天后宮大約10分鐘路程，吃飽再散步回去老街區也是不錯的選擇。

在樂麋麋大廳等候區，右邊可以看到老闆精心佈置的打卡等候區，左邊則是新鮮水果枝仔冰櫃

往用餐區前進，會發現裡面獨樹一幟的餐椅，這特色座位是老闆精心設計，採用美式工業風格，在鐵桶外層繪上鹿港小鎮街景風采，中西合併的混搭風格，讓你剛踏入樂麋麋就眼睛為之一亮！

菲力牛肉

嚴選巴拉圭菲力，經師傅熟稔的料理手法，肉汁被緊緊鎖在肉塊裡，搭配玫瑰鹽及蒜片一口咬下，直接在嘴裡綻放著美妙滋味，這裡的蒜片不苦不焦，搭上菲力牛肉，就像香車配美人般的完美。

香煎雞腿排套餐組合 （前菜玉米濃湯加沙拉及麵包；副餐白飯加時蔬）

樂麋麋還有一個特色就是CP值極高，提供多種超值套餐組合，也有供應商業午餐，湯品的部分玉米濃湯也可以換成雞肉清湯，副餐也提供白飯以及義大利麵可挑選。今天副餐選的是白飯加時蔬，炒空心菜一上桌，現炒的香氣撲鼻而來，讓人迫不急待動筷享用，煎得金黃酥脆的香煎雞腿排使用的是國產雞肉，吃起來鮮嫩汁多，搭上一片蒜片，完美！

海鮮義大利麵

在點餐時，服務員有特別提到這份海鮮義大利麵的干貝是生食級的，透抽是從新鮮漁船所進貨，聽到這裡，不點一份就太對不起自己了！端上桌時光是聞到海鮮香氣肚子馬上咕嚕叫了起來，尤其是那濃濃蛤蜊的鮮甜味，讓人迫不及待地就想吃下肚。

帶有Q彈口感的生食級干貝，鮮甜滋味令人難以忘懷，海產愛好者千萬別錯過。

清炒蛤蜊義大利麵

爆量的蛤蜊，份量一點也不浮誇，清炒的蒜味香氣融合蛤蜊的鮮味，非常推薦給喜愛清炒義大利麵的朋友

手作水果冰（釋迦口味，西瓜冰，紅綠燈及oreo口味）

用餐完還可以來支水果冰當作飯後甜點，店家用新鮮水果所製成的天然冰棒，無添加人工添加物，美味又用心，也不用擔心卡路里問題！

來到鹿港很推薦來吃點不一樣的鐵板料理，鹿港不是只有古早味，這裡的餐廳充滿著各式特色，樂麋麋的海鮮類鐵板料理，因為夠鮮所以不用添加更多的調味，直接用最簡單的方式料理，有來鹿港的朋友別忘了來嚐鮮唷。

樂麋麋鐵板悠活

店家地址：彰化縣鹿港鎮東隆路236號之5

店家電話：04-7779295

營業時間：週一至週日 11:00~14:30；17:00~21:00

粉絲專頁： https://bit.ly/3koV6wR

停車資訊：路邊停車





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