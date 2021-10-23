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美味不輸鼎泰豐！台中18年老字號「饕食館」 小籠湯包入口爆湯好銷魂

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

位於台中捷運四維國小站附近，已有18年歷史的老字號「饕食館小籠湯包」，風味獨樹一格，吃過都會變成口袋名單！網友更是評論它的小籠湯包是「不輸鼎泰豐的美味」，每到了用餐時段客人都是絡繹不絕的上門。

走近店面可看到正在炊煮的堆疊蒸籠，隨著蒸氣散發在空氣中的香味讓人食指大動，想立刻就坐下來品嚐美味餐點，為了可以讓前來的顧客都能享用到每日現作的小籠湯包，店員可完全無法閒下來。

「饕食館小籠湯包」最有名的料理是熱騰騰的小籠湯包以及軟嫩香醇的牛肉麵，因是北方料理，手工水餃、榨菜肉絲麵、牛肚、牛腱等也是許多人必吃的選擇之一。

【小籠湯包】
【小籠湯包】

所有小籠湯包與水餃的麵皮，都是店家手工從無到有的精心桿製，每日現包以最新鮮的品質給予顧客最好的享受。在食用小籠湯包時，入口的瞬間會被溢滿的湯汁所驚喜，內餡選用台灣溫體豬後腿肉製作，去除多餘的筋膜與脂肪，好咀嚼且熟透後的油脂是最滑順溫潤的，來這裡的第一道點小籠湯包準沒錯。

【牛肉麵】
【牛肉麵】

牛肉麵則為另一火紅選項，麵體部分有拉麵（有粗細可選）、麵疙瘩（貓耳朵）、乾拌麵三種選擇，湯頭部分更是一絕，以紅燒口味為主，但一點都不辣口，濃郁中又帶著清爽口感，光是喝湯就是極致的享受！每日新鮮熬煮的湯頭，加入了牛大骨、中藥、蔬菜精心熬製，店家的用心全喝得見。牛肉選用澳洲牛的牛腱部位，軟嫩好入口，且每一塊都大得讓人驚呼！

【手工水餃】
【手工水餃】

手工水餃選用來自高山產地的高麗菜，不但可以吃到蔬菜的自然鮮甜，同時咀嚼起來更為爽脆，更特別的是，內餡是以韭菜與高麗菜混合而成，在比例上也做了最恰當的調整，讓人不管吃幾口都不會膩，無須沾醬就相當美味。

【榨菜肉絲麵】
【榨菜肉絲麵】

榨菜與肉絲給得絲毫不手軟，以大份量著稱的「饕食館小籠湯包」，給料大方又實在。

【紅油炒手】，皮Q美味，配上特製醬料令人回味無窮。

喜愛小菜的客人，「饕食館小籠湯包」也絕對不讓你失望！每一款小菜都是店家用心準備，選擇眾多，不怕你來吃。

【滷牛腱】
【滷牛腱】

【滷牛肚】
【滷牛肚】

滷牛腱與滷牛肚也是招牌之一，推薦大家前來用餐時一定要點。

【酸辣湯】
【酸辣湯】

吃水餃或小籠湯包時，酸辣湯就是最好搭檔，彼此不會搶了鋒頭，在味覺上還有加分作用，而店家也相當注重調味，酸辣之間抓得剛剛好，涮嘴程度真的會一口接一口！

「饕食館小籠湯包」很特別的地方還有提供多種自製配料、醬料，用餐的客人可以自行取用，更有獨門的「秘製辣椒膏」，這是以牛油下去熬製的特色口味！而「小魚兒辣椒」也是客人的最愛，當小魚乾配上麵條時，會讓人胃口大開，無法抗拒口中香氣，這只有前來用餐才能品嚐到的獨家佐料，更有不少饕客是專門為此前來呢！

【饕食館小籠湯包】

店家地址：台中市北屯區興安路一段42號

店家電話：04-22380983

營業時間：週二至週日11:30-20:00 (周一公休)

粉絲專頁： https://bit.ly/2ZESOlk


延伸閱讀>>台中經典「北京手工麵食」，「毛血旺」香麻夠勁來店必點

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湯包 水餃 牛肉麵

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