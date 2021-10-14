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巨型總匯吐司厚度驚人！台中「重量級」早餐店　食材一律厚切吃超飽

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

早餐是一天能量的來源，但早餐吃得健康、吃得好可不是人人能做到，往往隨便吃一些麵包、三明治將就將就，忽略這重要的一餐。還好，台中擁有「木可木木」這家早餐店，別的店家賣早餐給客人吃，「木可木木」則是和客人分享自己愛吃的早餐，用心吃得出來，店內當然時常高朋滿座。然而，生意興隆的背後，似乎還藏著一些秘密。

招牌肉排總匯三明治
招牌肉排總匯三明治

木可木木的秘密藏在吐司裡、肉排裡、漢堡裡、高麗菜絲裡。木可木木的土司及漢堡都是特別訂做，並非坊間早餐店的一般食材，而有著好的彈性、筋性與口感，輕壓一下還會彈回來，厚度更是十分驚人。而說到厚度，木可木木的肉排同樣是超乎常理的厚，由台灣溫體豬切成，全由自己醃製、調醬，每塊厚度達0.8-1公分，非常扎實可口。高麗菜絲也有名堂，由價格極高的梨山高麗菜切絲而成，又甜又脆，是蔬菜控的一大福音。

超霸氣大牛起司蛋美式漢堡
超霸氣大牛起司蛋美式漢堡

咔啦雞蛋美式漢堡
咔啦雞蛋美式漢堡

集結了這些優點的「招牌肉排總匯三明治」，作為人氣第一名自然當之無愧，而「超霸氣大牛起司蛋美式漢堡」、「咔啦雞蛋美式漢堡」也不落人後，是店內點單率超高的商品，使用「倍格起司」的木可木木幾乎能說是不計成本、將最好的味道帶給每一個顧客，也難怪回頭客總是絡繹不絕。另外還有一項特色商品就是「戀煉黃金螺絲捲」，也是五星級飯店的知名甜品，木可木木老闆吃過之後覺得喜歡，便將之化為店內商品，外脆內軟又不會太甜的口感，成為左鄰右舍最喜愛的小點心。

戀煉黃金螺絲捲
戀煉黃金螺絲捲

此外，店內也有販售咖哩。南洋風味咖哩雞+蛋是正宗的南洋口味，雞肉也是菁華的雞腿肉，想吃飽吃巧這裡通通有。木可木木還有販售早餐店罕見的拿鐵咖啡與非基改黑豆漿，配上甜甜的棉花糖厚片，就是一頓美好的早餐。

南洋風味咖哩雞+蛋
南洋風味咖哩雞+蛋

棉花糖厚片
棉花糖厚片

木可木木的餐點都講求現點現做，出餐速度卻一點都不慢，「以銅板價吃到最高品質的美味」是這裡的準則；「販售自己愛吃的早餐」是此處的理念。或許早餐的重要性因人而異，但「木可木木」的美味卻是放諸四海皆準，台中人能有這樣一家店，真的太幸福。

拿鐵咖啡
拿鐵咖啡

木可木木早點到-台中旗艦店

店家地址：台中市北區西屯路一段351號

店家電話：0906136169

營業時間：6:00-14:00

粉絲專頁： https://bit.ly/3zt35gJ


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早餐 漢堡 咖哩

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