夢幻「空中廊道」免費入園！彰化二林新亮點，廢棄魚塭浪漫變身
二林舊社代安宮廟前這空中廊道原是座老舊的廢棄魚塭，原為蓄水養殖草魚、吳郭魚，也曾是附近知名的釣魚場，直至十多年前魚塭荒廢，這裡繁榮景色不再。
而二林舊社代安宮廟前的廣場原本就是當地居民經常舉辦活動的場所，去年受到疫情影響，附近居民不敢隨意出門旅遊，只能繞著就魚塭當作散步運動，當地企業家以及代安宮為了回饋並造福在地鄉親，因此決議共同出資，將這座老舊的魚塭改造成適合民眾休憩的公園，自去年6月開始動工，並在今年9月完工，設置了一條空中廊道以及環湖步道，在公園旁也搭建涼亭及雅座，方便來湖邊散步的居民有個休憩好地方，可以坐下來靜靜欣賞這個從小到大的成長回憶。
在入夜之後來到這裡也不必擔心無法欣賞美景，這座空中廊道還裝上七彩LED燈照亮整個湖畔，夢幻的場景也吸引了更多人駐足打卡拍照，與家人、情侶一起環湖散步也相當浪漫，每個角度都超好拍，令人驚豔不斷。
二林代安宮
地址：彰化縣二林鎮舊二路
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