夢幻「空中廊道」免費入園！彰化二林新亮點，廢棄魚塭浪漫變身

咖哩可以說是國民美食，每次還沒端上桌前就聞到辛香料的香氣撲鼻而來，是一道把香料的精髓發揮到極致的名餚，看似簡單的料理卻暗藏許多秘方，而位於台中西屯的「深沼咖哩」，每天以數十種辛香料熬煮出濃郁又溫醇的咖哩醬，看似平凡卻擁有深不見底的美味。

2021-10-04 10:01