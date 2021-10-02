台北名店「紐澳良小廚」台中也有！經典楓糖鬆餅炸雞必點，還有獨家戲沙池

位於台中文心崇德站附近的 「紐澳良小廚」 ，店內裝潢走美式工業風，挑高的空間加入樓中樓的設計，並以綠意加以點綴裝飾，午後陽光灑落在木質調的桌椅上時更顯悠閒。

而店內還附設了使用不易沾黏或弄髒衣服的「決明子」戲沙池，小朋友盡情玩耍後只要輕拍即可，不過小朋友在戲沙池玩耍時，家長須在旁照看，以免決明子沙不小心掉進耳鼻喉中，造成誤食、發炎等問題。

來到 「紐澳良小廚」 一定要點店內的超人氣招牌 「楓糖鬆餅炸雞」 ，「香甜鬆餅」加上「鹹酥炸雞」的絕妙口感源自於紐澳良，看似兩樣不搭嘎的料理搭在一起卻成了絕配！在紐約、舊金山以及全美各大城市也為之瘋迷！以無骨雞腿裹上薄粉酥炸至金黃酥脆，沾上楓糖鹹甜交織的美味讓人上癮，搭配生啤酒更是過癮！

▲楓糖鬆餅炸雞

紐澳良濃湯飯 (GUMBO)也是絕不能錯過的傳統家常美食，以海鮮高湯做基底，加入秋葵、洋蔥、青椒、西芹、蕃茄等多種蔬菜慢慢熬煮，最後再以Cajun辛香料提味，內含了鮮蝦、淡菜、花枝與蛤蜊等豐富的海鮮配料，微辣的口感搭配辛香料香氣風味濃郁，旁邊附上的麵包吸滿了湯汁的精華更顯美味。

▲紐澳良濃湯飯

美國南方菜的另一個經典代表 「德州烤豬肋排」 ，則以多種辛香料醃製後，搭配以蜂蜜楓糖和墨西哥辣醬調製而成的BBQ醬慢火燒烤而成，肉汁豐富令人吮指回味無窮。 「肯瓊鮮蝦寬麵」 則以紐澳良經典辛香料肯瓊做調味，濃厚鹹香辣風味令人叫絕，可謂是美國南方版的厚味胡椒蝦義大利麵。

▲德州烤豬肋排

▲肯瓊鮮蝦寬麵

若只想享受輕鬆的早午餐或下午茶時光，也可以來份 「鐵鍋烤麵包丁」 ，以薯角、彩椒、嫩雞搭配香烤麵包，沾上滿滿的新鮮羅勒青醬，十分適合三五好友一起享用！或者來份紐奧良必吃甜點 「法式貝涅方餅」 也是絕佳選擇，口感介於麵包與蛋糕之間，溫熱的外皮裹上雪白的糖霜，搭配法式 深焙菊苣咖啡 更能享受道地的紐澳良風情。

▲鐵鍋烤麵包丁

▲法式貝涅方餅

Nola Kitchen 紐澳良小廚-台中崇德店

店家地址：台中市北屯區崇德五路192號(三分埔公園旁)

店家電話：04 22427662

營業時間：平日11:30-22:00/假日10:00-22:00

粉絲專頁： https://bit.ly/39FBkZ3





延伸閱讀>>台中捷運美食│文心崇德站7家美食特搜，台中必吃手打麵在這!

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」