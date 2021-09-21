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整理包／五倍券數位綁定明早開跑 三方法＋常見問題看完搞定

台中梧棲「高CP值現做早餐」！近20款超值套餐一律99元，熱騰騰開吃

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

位在台中梧棲中興路上的A-bao，餐點主打新鮮現做，不僅在食材注重健康及養身，且餐點不斷創新，融合中西式的餐點，品項種類多元又豐富，CP值很高，深受大家的喜愛！

嚴選近20款超值組合套餐，均一價只要$99元，來到A-bao梧棲店不管套餐你想搭配漢堡、吐司或是捲餅通通有，且套餐內含有薯餅及飲料，怎麼搭配都划算，而配合現代人飲食習慣，A-bao梧棲店營業時間從早上5點半至晚上8點，讓你隨時想來份早餐輕食，都能享用到熱騰騰的美味手作。

▲｢花醬牛肉培根起司蛋堡｣
▲｢花醬牛肉培根起司蛋堡｣

｢花醬牛肉培根起司蛋堡｣份量十足，是梧棲店裡的招牌，口感扎實，大口咬下肉汁四溢，是鄰近學生們最愛的餐點。

▲「孜然醬豬排穀堡」
▲「孜然醬豬排穀堡」

漢堡皮擁有豐富的五穀雜糧，是A-bao穀堡的一大特色，穀堡裡夾著香酥豬排與獨特的孜然醬，香氣撲鼻而來，吃起來酥脆又扎實，實為一大享受。

▲「甜辣泰式雞排起司蛋捲餅」
▲「甜辣泰式雞排起司蛋捲餅」

甜辣泰式雞排起司蛋捲餅包裹著現炸雞排、生菜、起司及煎蛋，再淋上秘製的泰式甜辣醬料的絕佳組合，口感層次非常豐富！吃起來清爽不膩，極富飽足感，甜辣泰式雞排起司蛋捲餅也能搭配超值優惠套餐，喜愛泰式風味的朋友絕對值得來試一試。

▲「特酥火腿蛋餅」
▲「特酥火腿蛋餅」

吃早餐怎麼能少了台灣最經典的中式早餐─蛋餅！特酥餅皮口味一直是A-bao梧棲店的超人氣品項，別於一般蛋餅，將外皮煎至金黃色，帶點微焦的餅皮，有著吃蔥抓餅的口感，夾上多數人最愛的火腿，就是簡單又美味的一餐，A-bao的蛋餅皮有3種可選擇，有最基本蛋餅皮、酥皮跟特酥餅皮，滿足不同口味的族群，記得來解鎖不同蛋餅的美味吃法。

用美味早餐注入滿滿元氣！A-bao梧棲店近20款特惠組合套餐，均一價只要99元（原價109起），讓你天天吃也都吃不膩，用超值優惠價格，打開你一天的活力吧。


A- bao house 梧棲店｜特惠組合套餐99元

店家地址：台中市梧棲區中興路128巷12號

店家電話：04-26580173

營業時間：05:30–20:00


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