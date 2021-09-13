快訊

獨／才開1年！王品「町食」月底熄燈 用餐送龍虎斑

溫潤醇厚家常味！ 台中豐原廟東商圈素食No.1「素肉骨茶」太順口

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
素肉骨茶麵
素肉骨茶麵

豐原廟東夜市可說是美食的集散地，無數優秀的店家藏身其中，各自擁有著自己死忠的顧客。但對於素食者而言，可以選擇的美食就比較稀少了，尤其那千篇一律地炒蔬菜、豆腐已經讓人膩煩，有沒有什麼新鮮的選擇呢？此時，「尚品丰素食館」走入人們的視野，肉骨茶的香氣也瀰漫在大街小巷中。

「尚品丰素食館」位在豐原信義街上，肉骨茶麵是店家引以為傲的招牌，用22種中藥熬煮的湯頭溫潤又清爽，醇厚卻又不會膩口的味道，洗盡味蕾殘存的鹽與油，把最單純的美好帶給素食者。這樣的溫補食物，一年四季都適合，且因除卻了大骨與肉類的油脂，湯頭直接喝更讓人覺得涮嘴，搭配著麵條一起吃無疑是最大的享受。

麻醬麵又是另一座美食的高峰，「尚品丰素食館」的麻醬麵比坊間的味道更濃、純、香，用最單純、高品質的食材煮製出最溫暖的麻醬麵。可以說，這碗賣的不僅僅是麵，還有香氣與情懷。

麻醬麵
麻醬麵

便當系列也是「尚品丰素食館」頗受歡迎的品項，甘蔗雞飯、香酥雞排飯、鰻魚飯都是人們用餐的好選擇。店家最推薦的是現炸香酥雞排飯，不但是全素無蛋奶的費心料理，口感更接近葷食雞排，酥脆可口的鹹香滋味讓人一口接一口。便當菜色含有再製品的比例不高，食材都是當天清晨老闆親自前去早市採買的，為的就是帶給客人最美好的用餐體驗。

現點現炸的香酥雞排飯
現點現炸的香酥雞排飯

對老闆而言，他賣的是家常菜、媽媽的味道，給客人的菜式自己都會先試吃過，覺得好吃才會販售。不同於一般素食店家，「尚品丰素食館」各類型的餐點都有販售，更會不定期研發新菜式，增添菜單的多元性。更特別的是，「尚品丰素食館」販售的餐點講求新鮮現做，當天提早賣完就會休息，所以想吃到美食的人可要趁早！而現在來店外帶還會贈送招牌肉骨茶湯，喜歡的人不妨下次點上幾份回家享用。

廟東附近美食眾多，「尚品丰素食館」無疑是其中璀璨的店家之一，這裡賣素食，也賣心意、賣情懷，而好喝的肉骨茶更是絕對不可錯過！豐原必吃的美食店家名單，趕快再添一筆吧！


尚品丰素食館 台中豐原店

店家地址：台中市豐原區信義街42號

營業時間：8:00-20:00(賣完為止)

店家電話：0989 658 111 / 0955-517-888

粉絲專頁：https://bit.ly/3xDXgMt


延伸閱讀>>全台首間素食燒肉插旗台中！豪華蔬食燒烤，葷素食者都入坑想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

素食 便當 鰻魚

延伸閱讀

輔大根本日料天堂！拉麵、壽司、丼飯、蛋包飯都在學校附近 大學畢業直接胖一圈

今年就在等這一攤！燒肉 TOP10 來囉 受疫情影響單人燒肉大受歡迎！？

豐原老餅店鬧家庭糾紛 姊夫罵小舅「心中只有錢」無罪

台中豐原第11公墓遷葬10月完成 全市已完成12處遷葬

相關新聞

溫潤醇厚家常味！ 台中豐原廟東商圈素食No.1「素肉骨茶」太順口

在台中豐原「廟東夜市」附近，「尚品丰素食館」以肉骨茶的迷人香氣馳名鄰里，非茹素者也愛的滋味，是豐原必嚐的素食好店，走過錯過別路過！

麵包的美好滋味！ 台中主打「無麩質手作麵包」烘焙坊　法國野生藍莓乳酪爆濃郁

食物過敏普遍存在於現代人類的基因中，攝取含有「麩質」的食物時，時常會讓部分人感到非常不適，而位在台中向上市場附近的「陽光小法國烘焙坊」就推出多款「無麩質系列純手作麵包、甜品」，讓對麩質過敏的民眾也可以盡情享受麵包的美好滋味！

口感綿密超繽紛！ 國美館商圈純天然「新鮮水果綿綿冰」 搭配鬆餅絕對過癮

位於台中國美館商圈附近的「一個人igloo綿綿冰」，選用天然水果食材製作冰品，豐富迷人的口味深受人們歡迎

生食級「御正鷄」超驚豔！ 職人打造道地居酒屋「串將軍」秒飛日本

後疫情期間原本在平凡不過的出國旅遊，竟成了一種遙遠的奢求，而在不適合出國旅遊的期間，來趟台中享受極具日本風味的「串將軍居酒屋」也是不錯的選擇，讓你彷彿來到日本當地居酒屋，還能享用日本職人親手料理的美味佳餚，能稍微撫慰想出國的心情。

剛起鍋就被掃光！ 台中霧峰「巨無霸地瓜球」黃昏市場排隊美食，如掌心一般大

udn走跳美食／豬飛小姐 台中霧峰黃昏市場前這攤超人氣地瓜球專賣店，雖然小小一攤，但每天下午三點開始就是排隊人潮，大家耐心等待的是這金黃酥脆，巨無霸等級的地瓜球。 「齊心地瓜球」其實是豬飛

想家必吃的私房美食！台中霧峰「鈺旺食堂」牛肉麵饕客最愛

一份為了家人的暖心初衷，化成一間備受肯定的美食聖地，台中霧峰的「鈺旺食堂」用最誠摯的心意招待每位顧客，美食竟也能如此單純。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。