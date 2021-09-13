溫潤醇厚家常味！ 台中豐原廟東商圈素食No.1「素肉骨茶」太順口

豐原廟東夜市可說是美食的集散地，無數優秀的店家藏身其中，各自擁有著自己死忠的顧客。但對於素食者而言，可以選擇的美食就比較稀少了，尤其那千篇一律地炒蔬菜、豆腐已經讓人膩煩，有沒有什麼新鮮的選擇呢？此時，「尚品丰素食館」走入人們的視野，肉骨茶的香氣也瀰漫在大街小巷中。

「尚品丰素食館」位在豐原信義街上，肉骨茶麵是店家引以為傲的招牌，用22種中藥熬煮的湯頭溫潤又清爽，醇厚卻又不會膩口的味道，洗盡味蕾殘存的鹽與油，把最單純的美好帶給素食者。這樣的溫補食物，一年四季都適合，且因除卻了大骨與肉類的油脂，湯頭直接喝更讓人覺得涮嘴，搭配著麵條一起吃無疑是最大的享受。

麻醬麵又是另一座美食的高峰，「尚品丰素食館」的麻醬麵比坊間的味道更濃、純、香，用最單純、高品質的食材煮製出最溫暖的麻醬麵。可以說，這碗賣的不僅僅是麵，還有香氣與情懷。

麻醬麵

便當系列也是「尚品丰素食館」頗受歡迎的品項，甘蔗雞飯、香酥雞排飯、鰻魚飯都是人們用餐的好選擇。店家最推薦的是現炸香酥雞排飯，不但是全素無蛋奶的費心料理，口感更接近葷食雞排，酥脆可口的鹹香滋味讓人一口接一口。便當菜色含有再製品的比例不高，食材都是當天清晨老闆親自前去早市採買的，為的就是帶給客人最美好的用餐體驗。

現點現炸的香酥雞排飯

對老闆而言，他賣的是家常菜、媽媽的味道，給客人的菜式自己都會先試吃過，覺得好吃才會販售。不同於一般素食店家，「尚品丰素食館」各類型的餐點都有販售，更會不定期研發新菜式，增添菜單的多元性。更特別的是，「尚品丰素食館」販售的餐點講求新鮮現做，當天提早賣完就會休息，所以想吃到美食的人可要趁早！而現在來店外帶還會贈送招牌肉骨茶湯，喜歡的人不妨下次點上幾份回家享用。

廟東附近美食眾多，「尚品丰素食館」無疑是其中璀璨的店家之一，這裡賣素食，也賣心意、賣情懷，而好喝的肉骨茶更是絕對不可錯過！豐原必吃的美食店家名單，趕快再添一筆吧！





尚品丰素食館 台中豐原店

店家地址：台中市豐原區信義街42號

營業時間：8:00-20:00(賣完為止)

店家電話：0989 658 111 / 0955-517-888

粉絲專頁：https://bit.ly/3xDXgMt





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