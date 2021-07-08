拉麵、壽司、丼飯吃起來！ 台中5間「日料防疫外帶餐盒」懶人包

美味的便當總是讓人心情大好，但千篇一律的便當菜色則讓人煩躁，要來上一份既具有特色、又不會太昂貴、更有著好味道的外帶美食真的不容易。此時不如來點日本料理吧！拉麵、丼飯、日式冷便當、壽司，五花八門的選擇、視覺與味覺的雙重享受，吃上一口就能偽出國，是防疫期間最鼓舞人心的小確幸，今天就來介紹幾家美味的日本料理給大家認識吧！

百花堂百貨行

圖片來源：百花堂百貨行

極具特色的「百花堂百貨行」從外觀到餐點通通都是走精緻路線，在疫情前就是一位難求的餐廳，現在在粉絲的引頸期盼下，開賣防疫餐盒了！以日式冷便當為原型，一共有七種主菜可供選擇。分別是：信州味噌豬里肌、信州味噌煎魚、關東壽喜豬、宮崎南蠻雞、大阪蜜汁雞、蓮藕豬漢堡排、梅花豬豆腐捲。

圖片來源：百花堂百貨行

主打純天然手作料理的百花堂，嚴格挑選食材用料，不僅重視食材產地來源，更選用當季時令蔬菜，要讓大家吃到最新鮮、健康的料理。百花堂的餐盒不像坊間便當店走「呷粗飽」路線，其餐盒菜色不但經過精心搭配、設計，主菜與配菜之間的分野亦較小，可說是擬似珠寶盒的精美料理。手捏的紫米飯糰、溫沙拉、玉子燒、鮪魚豆皮寶盒、番茄與竹輪、蜜黑豆，這些都是構成餐盒首飾的寶石架構，亮眼而真材實料，喜愛純正日式風格便當者不容錯過！

百花堂百貨行| 防疫餐盒$159起

店家地址：台中市西區民生路386號

營業時間：11:00-18:00|六日定休

詳細資訊：https://bit.ly/2UWtQvz

Bar Easy

圖片來源：Bar Easy

大家對酒吧的印象是什麼？很少人會把它和日本料理連結起來，喜愛日式料理的「Bar Easy」老闆對於餐點卻從不馬虎，除了食材用料嚴格把關外，更堅持呈現道地日本風味，店內嚴選台灣豬的日式豬排丼飯是點閱率第一名，其他人氣主食還有日式什錦烏龍麵、日式豬排咖哩飯等，而且現在點購主食還附贈一杯紅茶。

圖片來源：Bar Easy

另外，防疫期間「Bar Easy」也推出了外帶優惠，現在只要購買兩份餐點即送一份日式天婦羅。店家也提供外送服務，3公里內滿600元可享免費外送，超過4公里可來電詢問店家。而且為了減少接觸，「Bar Easy」還貼心提供免下車外帶服務，建議可以先預訂好餐點，並在指定時間取餐，即可減少等候時間與接觸風險。

Bar Easy x 味•イージー│外帶優惠：買兩份餐送一份天婦羅

店家地址：台中市西屯區永福路118巷3號

營業時間：11:00-14:30/17:00-20:30

詳細資訊：https://bit.ly/3h9Wcd6

兆曜日式拉麵丼飯

圖片來源：兆曜日式拉麵丼飯

在台中大里以浮誇系拉麵出名的「兆曜日式拉麵丼飯」，因應疫情來勢洶洶，為了不讓民眾在家防疫餓肚子，除了外帶自取可享有9折優惠外，每碗拉麵還可以免費加麵一次，完全不用擔心吃不飽！

俗話說湯頭是拉麵的靈魂，兆曜的湯頭可是老闆每天用雞腳骨、豬大骨、昆布、柴魚及新鮮食材熬煮成湯頭基底，在麵條方面也很講究，採用以日本麵粉製作而成的細麵，細麵Q彈又容易吸附湯汁，讓高湯能均勻地攀附在每一條麵條上。另外遠地的饕客有福了！兆曜因應疫情推出了叉燒系列的冷凍拉麵，附上生拉麵、原湯、叉燒肉、海帶芽、筍片等配料，讓民眾在家簡單料理後就能享用熱騰騰的道地日式拉麵，愛吃拉麵的人還不趕快點起來！

圖片來源：兆曜日式拉麵丼飯

兆曜日式拉麵丼飯│外帶自取享9折，每碗免費加麵一次

店家地址：台中市大里區新仁路二段212號

營業時間：平日11:00-14:00/16:30-21:00；假日11:00-15:00/16:00-21:00

詳細資訊：https://bit.ly/3ctYK4n

大阪拓海家

圖片來源：大阪拓海家

說到台中美食代表，一中街絕對榜上有名，鄰近學區的一中商圈裡暗藏了許多平價美食，可以說是美食的一級戰區。位於在一中街的大阪拓海家以提供拉麵、丼飯為主，平價實惠又美味的日式家常料理，成功擄獲學生們的味蕾，也是少數在一中街經營超過十年以上、歷久不衰的知名店家。宅在家防疫期間來碗湯頭濃郁、叉燒軟嫩的日式拉麵，不僅能稍稍撫慰無法出門的心靈，還能藉此懷念日本的好滋味！

大阪拓海家│外帶自取享85折

店家地址：台中市北區一中街93號

訂餐時間：11:00-21:00

詳細資訊：https://bit.ly/3y76em0

壽司郎

圖片來源：台灣壽司郎

壽司郎在日本有400多家的店面，在日本「最喜歡的平價連鎖迴轉壽司」排名中更是名列第一，這次因應疫情與兩大外送平台合作，除了壽司外也推出了豆皮烏龍麵、炸蝦烏龍麵、豐盛海鮮丼飯等熱門餐點，讓大家不出門也可以享受美食。另外在疫情期間外帶也適用「壽司郎集點活動」，消費金額滿300元即可得一點，外帶時會詢問幾位用餐，每次外帶消費每位成人平均滿300元以上，每人皆可各蓋章一點，每日每人最多一點，小孩集點卡不限消費金額，每位孩童皆可於小孩集點卡蓋章一點。

外帶日本料理或許給人「價格不斐」的印象，但這幾間餐廳的外帶都以平價又美味著稱，防疫吃多了普通餐盒，這些日本料理無疑是味蕾的救贖，還在便當地獄掙扎的你們，是時候來點不一樣的好料了！





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