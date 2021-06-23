小資族也能吃的法式料理！台中「PI Restaurant」防疫餐盒百元開吃

防疫期間真心煮到膩啦！乾脆來吃各家餐廳的外帶餐點，先前造訪過的PI Restaurant也有推出防疫餐盒，這個週末午餐立刻選擇來外帶嚐鮮看看。

PI Restaurant防疫餐盒菜單如下，FB粉專私訊就可以訂購囉！還挺方便～

我們是當天預訂，約定好取餐時間後前往取餐結帳即可，目前只有現金支付喔！

我們點了二個主餐二個開胃菜加一杯飲料，外帶回家後包裝也是很完整。

但為什麼只有一盒的盒蓋上有貼PI的貼紙

將將～看了就讓人很有食慾的餐點配色！

手作炸雞腿塊 150元

雞腿塊炸得不會油，雖然外頭看起來有點偏乾，不過外皮吃起來酥酥的、而且裡頭肉質還是有Juicy感。

帶甜辣風味的韓式辣醬蒜味蠻重的，吃完嘴巴味道重。

蒜味蝦沙拉 160元

裡頭除了蒜味蝦還有蘿蔓生菜、水煮蛋、吐司丁和聖女蕃茄，吐司丁超級脆口，感覺很像香蒜口味的餅乾XD。

裡頭總共有四隻蝦子， 蒜味蝦煎的非常香， 搭配生菜還有吐司丁非常的開胃，醬汁是經典凱薩醬，雖然偏重口味但不會膩口，很喜歡這道！

PI叉燒飯 160元

PI叉燒飯除了主菜之外還有溏心蛋和其他配菜，其中筷子夾的是使用甜椒和豆皮炒的小菜，還蠻特別。

叉燒肉上頭沒有刷太多醬汁，吃起來微甜，肉質軟嫩可口，不過私心希望肉片可以再多一點。白飯的軟硬度剛好，但整體份量如果是像強生這種大食怪可能會覺得有點吃不飽。

瑪莎拉印度咖哩 200元

熱愛印度咖哩的小吠很期待這道呀～這道瑪莎拉印度咖哩的配菜是漬櫻桃蕪菁。

使用的雞胸肉吃起來口感超級嫩， 應該是用舒肥的作法，但咖哩風味不是小吠想像的重口味咖哩，香料味和調味算是偏清淡的，感覺很溫和少了點印度咖哩的強烈風味，稍微有點失落感沒能吃完。

這天點的防疫餐盒小吠反而比較喜歡開胃菜的部份，主餐可能還是要點PI Restautant原本比較擅長的義大利麵和燉飯吧！當然外帶餐盒的價位和內用比起來是便宜很多，主餐在200元就吃的到，想嚐鮮的捧油還是挺推薦吃看看的囉

（以下為2020.09 PI Restaurant內用食記）

繼上個月結婚週年選擇到萊法小館回訪吃週年大餐後，這個月硬要找個名目吃大餐，就決定來▸PI Restaurant◂吃個結婚滿月大餐(？)好了，哈哈！

PI Restaurant位在大進街上，先前來同一條街上的有春茶館吃飯時就有想說下次要找時間來吃看看，這個月終於吃到啦！

一樓是咖啡廳，二樓則是法式料理餐廳，建議想吃的話還是事先預約會比較安心喔！

在一樓櫃台完成報到和量體溫後，服務人員請我們直接上二樓，上樓後會看到右手邊是半開放式廚房。

半開放式廚房裡的內場人員有好幾位，可以看到到正在料理中的狀態客人也會覺得比較安心。

用餐空間多以二人或四人座為主，我們是週六中午來用餐，可能假日大家習慣睡比較晚，大概到中午一點後坐到八分滿。

這天也有家庭聚餐的客人順便慶生呢～看到餐廳也有提供個插有蠟燭的小蛋糕，挺貼心的。

各桌桌上都有小植栽或乾燥花妝飾，挺可愛的。

先來看看PI Restaurant的菜單，聽說一陣子就會更換主餐的餐色。

肉類套餐的部份目前有三種主菜，另外還有素食的套餐可選擇；服務人員是建議我們二個人可以點一份套餐再加點其他開胃菜Share即可。

我們這天選擇1280元的單人套餐點了以下內容，等了沒多久佳餚就一道道上桌啦！

👉麥巧巴達

👉蟹肉沙拉

👉野菇濃湯

👉前菜：PI叉燒

👉主餐：特級無骨牛小排

👉甜點：班蘭葉與爆米花

👉飲品：熱拿鐵(+40元升級)

要求餐前上的熱拿鐵奶泡細緻，順口好喝。((啊不過有點小杯就是….

蟹肉沙拉

貝比生菜底下有蟹肉棒美乃滋，生菜新鮮沒有苦味，蟹肉棒美乃滋口感一絲一絲的，吃起來是鹹甜鹹甜的風味，醬料不會太多份量很剛好。

黑麥巧巴達

巧巴達麵包搭配打發的鮮奶油，鮮奶油口感非常輕柔，裡頭有加了海鹽所以帶有鹹鹹的口味。

野菇濃湯

上面有一個炸過的金針菇和奶油， 整體喝起來野菇的風味很明顯，喜愛菇類的捧油肯定會超愛！味道上調味不會太重，口感也不會過於濃稠。

BBQ中卷 320元(單點)

BBQ中卷上頭有炙燒過的柑橘，底下黃色的部份則是玉米糊跟西班牙辣腸。

中卷煎得有點焦焦的，吃起來很新鮮完全沒有腥味，口感Q彈，玉米糊跟辣腸搭配起來很香，整體料理的非常開胃～

前菜：PI叉燒

PI叉燒使用的是梅花豬部位，旁邊白色的是綠竹筍片，底下則是使用大蒜和綠竹筍做成的奶醬。

叉燒肉處理的很嫩又入味，搭配脆口的綠竹筍一起入口還蠻爽口的，叉燒醬風味很濃厚，口味上比較感覺偏創意式而非傳統的法式料理。

海鮮燉飯 320元(單點)

這盤送上桌時還挺像藝術品的吼～上面有以沙沙醬跟食用花朵點綴的墨魚脆片，中間有生火腿跟北海道干貝，底下則是用墨魚跟蛤蜊去做燉煮的海鮮燉飯。

干貝邊緣煎的香香的，吃起來非常新鮮中間保有軟嫩的口感，以單純的鹽巴調味就很好吃；燉飯使用的米粒口感很飽滿，軟硬度適中吃不到米芯感，覺得調味剛好口味不會太重。

主餐：特級無骨牛小排

牛小排選擇服務人員建議的七分熟，粉紅色澤對比煎到有點焦化的外皮就知道很完美呀！

七分熟的牛排吃起來沒有血水，雖然份量看起來沒有很多，但其實我們整體這樣搭配吃起來至少也有7到8分飽喔。

牛小排口感軟嫩，牛肉本身原味我們就覺得很好吃，如果覺得味道不夠的話可以站旁邊的一點焦化洋蔥醬或是海鹽一起享用；一旁的馬鈴薯泥吃起來口感綿密並帶有奶油的香氣～

甜點：班蘭葉與爆米花

這道甜點上桌時盤子還是冰的呢～中間是班蘭葉製作成的冰淇淋，呈現方式不知道為何讓小吠聯想到蜜蜂。

冰淇淋上頭是焦糖煉乳醬，然後立起來的白色片狀物是店家自製的牛奶脆片，吃起來會有點像羊乳片，然後旁邊佐以新鮮香蕉、芒果還有爆米花。

斑蘭葉是一種南洋的香料葉，吃起來帶有一點椰子的風味滿特別的而且感覺清爽，冰淇淋底下有一點碎碎QQ的口感也是爆米花，這道甜點讓我們印象深刻～

這天吃完PI Restaurant覺得食材新鮮並帶有創意式的表現，而且口味上都挺有水準，以法式料理來說價位也不算太高，吃下來覺得很可以耶！後來看PI Restaurant的粉絲團簡介說到「餐廳氛圍以Casual Dining的性質為走向。法式料理的巧思遇上粗獷風格的柴燒，結合這二種元素的呈現」讓小吠覺得沒錯，輕鬆的用餐氛圍沒有吃傳統正規法餐的壓力，但又能享受到法式料理的呈現與精神，如果想要吃點好料又不想讓荷包破太大洞，PI Restaurant是個不錯的選擇囉～

PI Restaurant

地址：台中市南屯區大進街373號

電話：04-2322 5108

營業時間：11:30-14:00；18:00-21:30(週一 週二公休)

（防疫餐盒營業時段｜Wㄧ-W日 午餐11:00-13:00、晚餐17:00-19:00，最後取餐時間 13:30｜19:30）

FB：www.facebook.com/pirestaurant

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」