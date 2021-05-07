向山清水模、九族異國風情！ 南投魚池「日月潭周邊景點」一日遊

作者：Funliday-CaCa 去哪裡

跟著 CaCa 去哪裡 於 2021-05-04 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 向山遊客中心、玄光寺、玄奘寺。 南投一直以來是我很喜歡和推薦旅遊的鄉鎮，有著悠閒慢步調、風景優美和純樸親切的人們，逃離都市最好的方式就是放慢腳步👣，感受在地的氛圍。

向山遊客中心 | 15 分鐘

向山遊客中心清水模灰白色的建築與藍天及綠地巧妙低調的融合成一體，沒有華麗的建築外觀，搭配簡單的山水美景，自然而簡單。

玄光寺 | 30 分鐘

中日戰爭期間，日人在南京掠走玄奘大師的頂骨舍利，供奉在日本崎玉縣慈恩寺， 1955年 ，始將部分頂骨舍利歸還中華民國佛教會，並擇定暫時安奉於日月潭畔之玄光寺；1965年11月，玄奘寺落成後，靈骨才迎奉入玄奘寺。 樓梯轉角處是最佳拍照📷景點。

玄奘寺 | 30 分鐘

座落在魚池鄉中正路上，大殿正對碧湖藍天的日月潭，前臨日月潭，後依青龍山，地理勘輿師稱該寺占「青龍戲珠」寶地，是玄奘大師頂骨舍利最佳安奉處所。

九族文化村 | 3 小時

開園已有30多年的九族文化村，是台灣人最熟悉不過的遊樂園，也讓許多人留下了美好兒時回憶，這裡更是許多學生畢業旅行時的熱門景點呢！ 這次直攻新開發的園區：西班牙🇪🇸海岸，以西班牙高第建築風格增添了不少異國度假氣息！ 此外還有全台最大『歐式花園』，四季皆有不同賞花美景，讓遊客們可以欣賞到薰衣草、櫻花等。

埔里妮娜巧克力夢想城堡Cona's Chocolate Castle | 2 小時

可以藉由funliday 購買電子票卷，比現場購票便宜哦！再於購票處換取實體票卷，變裝區準備了大人&小孩多套歐式古典服飾可以租借，戶外歐洲浪漫莊園非常好拍，城堡內有巧克力觀光工廠、巧克力主題餐廳、冰淇淋小舖、DIY教室等，相信巧克力控一定會愛上這裡。 還有巧克力知識闖關活動，完成即送巧克力一小盒。🍫 營業時間： 週一到週日：早上10:00～下午5:30

蠻荒咖啡 Desolate Coffee | 1 小時

蠻荒咖啡建築外觀木造外牆非常有質感，內部則是用玻璃與白色鋼架構成，天氣好時會透進自然的光線，只要拿起手機隨手拍，都是美美的照片。 無預約制採現場登記，週末肯定是爆棚，想朝聖一定要提早來排隊哦！這次點了義大利🇮🇹麵覺得很好吃，可頌也不錯。 營業時間： 週一到週日：上午10:00～下午5:30 停車場🅿️免費

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