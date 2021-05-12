台中勤美7間「巷弄美食」特搜！道地日料、眷村菜...老饕聖地不藏私公開

勤美巷弄美食推薦：

虎川千代日式居酒屋 日月水台 老吳的西洋料理 小眷村牛肉麵 瀧厚鍋物 久入食堂 昨日花卷

以勤美誠品為中心，四周有許多美食與景點，是台中市區的觀光勝地，也是外地人來到台中最常造訪的商圈之一。這裡鄰近公益路、美村路、台灣大道、向上北路，是台中商圈餐廳密集度最高的區域，也是老饕們發掘美食最適合的藏寶地。但除了在大馬路上的店家，勤美巷弄之間也有許多美食隱藏著，等待懂吃的饕客前來一嚐。今天就來介紹幾間台中勤美商圈的巷弄美食餐廳，帶大家一起隔著螢幕聞香一下吧！

虎川千代

圖片來源：IG@travelwith_2girs

虎川千代居酒屋是由老宅重新裝潢改造而成，整體不僅保有老宅的特殊風貌，還融合濃厚的日本風格元素在裡頭，讓經過的路人都忍不住駐足觀賞。虎川千代除了老屋建築這個大賣點外，若仔細觀察可以發現店內牆上的三幅精緻壁畫其實都是親手彩繪上去的，結合了日本當地文化特色繪製而成，栩栩如生的精緻畫作皆讓人驚艷不已。

圖片來源：IG@travelwith_2girs

而虎川千代的菜色同樣讓人印象深刻，「男子漢の大鮭頭」就是知名招牌菜，經過細心烘烤烹調後，鮭魚肉質鮮嫩細緻且不會過乾，一上桌後香氣相當迷人，是所有喜愛魚類料理者的必點菜色。以類似德國豬腳的料理方法，打造而成的「日式香烤蹄膀」也是人氣料理，將蹄膀先滷後炸，起鍋後刷上獨門的特製醬汁再放上炭火烘烤一次，雖然製作過程繁複又費時，但享用過其扎實美味的肉質後，絕對會對它讚不絕口。整體而言虎川千代的菜色豐富、價格實惠、裝潢美氣氛佳，是聚餐聊天的好地方！

圖片來源：虎川千代

虎川千代日式居酒屋

地址：台中市西區向上北路156號

日月水台

圖片來源：日月水台

日月水台是喜愛日料的人絕對不能錯過的店家，也是每到週末用餐時間，不訂位就無法吃到的超人氣日本料理。超巨大紅色燈籠是店家的正字標記，店內是傳統的日料店家裝潢，時常高朋滿座。因為店內服務人員數量不多，尖峰時間點餐需要耐心等候，店內的料理都是慢工出細活，火侯的掌握是美味的關鍵。

圖片來源：日月水台

日月水台主打丼飯、麵類、海鮮料理、燒烤等道地日料美食，其中備長炭串燒幾乎都是50元一支，親民的價格換來的卻是超乎想像的高品質，一般居酒屋上百元的價位和這一比就相形見絀了，日式燒鳥、明太子雞肉、烤雞翅都是一等一的美味，想嚐嚐日式燒烤的精髓，來日月水台是最好的選擇！

圖片來源：日月水台

日月水台

地址：台中市西區向上北路149號

老吳的西洋料理

圖片來源：Zack攝影

這間餐廳離勤美誠品不遠，價位從$780到$1780不等，以法式料理來說不算是價格高的餐廳，卻有著超乎想像的高水準表現。餐廳外觀上並非十分顯眼，但餐點品項卻是吃過都說讚的等級，較特別的是「熱前菜」，為青醬海鮮佐花生糖，花生糖已經粉碎成顆粒狀，和濃郁青醬海鮮、微苦的生菜一起入口，多元繁複的滋味是味蕾的饗宴。主菜推薦的是美國放牧牛5分熟，牛肉外層微脆、中間微韌、中心柔軟，有著放牧牛肉特有的口感與香氣。

圖片來源：Zack攝影

老吳的西洋料理是曾榮獲米其林餐盤推薦的餐廳，品質有著絕對的保證，同時也是勤美誠品附近價格偏高的餐廳中，CP值較高的選擇。另外這裡的菜單會定期更換，喜愛嚐鮮、預算許可，不妨多來幾次吧！

圖片來源：Zack攝影

老吳的西洋料理

地址：台中市西區忠誠街26號號1樓

小眷村牛肉麵

圖片來源：ShareLife_Sue

灰色水泥牆與藍綠色的窗框門框，隱身台中西區巷弄內的小眷村牛肉麵有著舊時代的恬靜，為了忠實還原記憶中眷村菜的「那個味兒」，老闆娘花費大量時間在鑽研及調整湯頭味道，最後使用了四川郫縣的紅豆瓣與黑豆瓣調和而熬製成的湯頭，不加任何醬油，再與蔬果、牛骨與中藥材燉成的湯頭進行燉煮，成為這碗牛肉麵美味的關鍵。

圖片來源：ShareLife_Sue

小眷村可不只有牛肉麵美味，其他的菜色也毫不含糊，他的剝皮辣椒雞麵採用花蓮特產的剝皮辣椒，湯頭則用豬骨熬成，再放入整塊去骨的雞腿排，剝皮辣椒的甘甜與鮮美雞肉、濃郁的豬骨湯頭匯聚成這碗回甘、爽口的美味。其他湖南紅油臭豆腐、老北京炸醬麵也都極受推崇，喜愛麵食的人必吃！

圖片來源：ShareLife_Sue

小眷村牛肉麵–美村店

地址：台中市西區美村路一段164巷14號

瀧厚鍋物

圖片來源：IG@travelwith_2girs

瀧厚鍋物座落在向上北路與中興街交叉口三角窗處，擁有採光極佳的大面積落地窗，以木質地為主的店內裝潢典雅又大方，角落擺設著乾燥花與沙發並設置了具有質感的網美牆，一旁還有各款有趣的標語手牌可供客人拍照，環境相當舒適。

圖片來源：IG@travelwith_2girs

瀧厚鍋物的標語「好肉，才禁得起厚切」，有別於一般火鍋店肉片厚度1mm，瀧厚鍋物的肉片就如店名一樣，始終堅持肉片厚切3至4.5mm，也只有禁得起考驗的頂級肉品才敢這麼做，肉質口感不但軟嫩彈牙，而且也因為厚切才嚐到被鎖住的鮮甜肉汁，瀧厚鍋物總能帶給肉控們無比的滿足。湯頭的部分則有蛤蜊爆爆鍋、南洋叻沙鍋等人氣品項，「龍蝦拼盤」更是每桌必點，身為愛吃火鍋的台灣人，瀧厚鍋物果然是絕對不能錯過的好店啊！

圖片來源：ShareLife_Sue

瀧厚鍋物-台中勤美店

地址：台中市西區向上北路137號

久入食堂

圖片來源：ShareLife_Zack

店內提供簡簡單單的家庭式料理，從牛肉、雞肉到鮭魚都有。「久入食堂」沒有華麗花俏的擺盤與造型，沒有繁複的裝潢與設計，只有一個舒服的用餐空間、充滿人情味的問候、純粹而美味的餐點，這是一間家庭式的溫馨餐館、每天都適合來用餐的好地方。

圖片來源：ShareLife_Zack

他的「久入私房燉牛肉定食」採用10種辛香料及5種蔬果，包含洋蔥胡蘿蔔等等一同燉煮，不加一滴水，用天然的蔬果瓊漿滷製而成。牛肉採用半筋半肉的牛肋條，Q軟又不失嚼勁的美味讓人想一吃再吃，滷汁更是白飯的好夥伴，健康、香甜且不死鹹的滋味讓饕客們趨之若鶩。久入食堂或許不是什麼網美名店、高級料理，卻用平凡而美味的真摯美味打動顧客的心。

圖片來源：ShareLife_Zack

久入食堂

地址：台中市西區公正路156巷24號

昨日花卷

圖片來源：IG@juicylife0221

老牌的店家「昨日花卷」幾乎可以說是勤美商圈的美食代表，雖然距離勤美商圈並不是很近，卻是來勤美四周遊玩的人絕對要吃過的招牌店家。捲成一球上桌的火烤飯是店家招牌餐點之一！別小看這樣一小球，其實份量超飽足，口感類似燉飯，是用紙包魚的做法將炒過的米粒包進烘焙紙裡，再進烤箱進行第二次烘烤，是相當新潮的創意料理。

圖片來源：IG@juicylife0221

而招牌的花卷更是一絕，採用有嚼勁的餅皮，這是比較柔軟的墨西哥餅皮，吃的時候可以把所有食材先在碗裡攪拌後再放進餅皮裡，淋上醬汁，捲成一卷大口咬下，從豬肉、雞肉到牛肉、甚至素食都有，生菜也是必備的成員，這種吃起來均衡、美味、多元化的口感就是「昨日花卷」受歡迎的原因，還沒吃過的人絕對要來試試！

圖片來源：IG@juicylife0221

昨日花卷

地址：台中市西區忠誠街91號





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