快訊

日本也有鄭成功神話？呼應戰爭的《國姓爺合戰》

疾管署科長立法院後門昏倒送醫 周志浩證實回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投埔里「童話城堡」成打卡最夯地標！近看如天空之城，俯瞰像極樂高建築

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@153_mom授權、IG@yiyu6905授權
圖／IG@153_mom授權IG@yiyu6905授權

南投作為台灣絕美山城小鎮之一，除了有天空之橋、忘憂森林、落羽松等朝聖必訪亮點，全縣市也散佈許多特色城堡莊園。而近期埔里有處隱藏版打卡美景，搶眼的城堡讓人彷彿誤闖童話世界，外觀也神似樂高積木，成為洗版IG的最夯場景。

圖／IG@wei_yoyo520授權
圖／IG@wei_yoyo520授權

這座「童話城堡」隱身埔里遊客中心旁100公尺處，歐風建築的木質紅磚設計搭配藍色屋瓦，鮮艷的組合吸睛指數破表，照片曝光後吸引許多人前去搶拍。站在城堡外猶如童話故事主人公，也有網友形容可媲美「霍爾的移動城堡」，藍天白雲加持下隨拍隨美。而空拍畫面則呈現另一款風格，片片鮮明的藍色屋瓦意外營造出樂高積木感，就像在用上帝視角玩模型屋。

圖／IG@yiyu6905授權
圖／IG@yiyu6905授權

目前建築仍在裝修施工中尚未開放，只能在外簡單拍攝，但不影響遊客前去美拍，晚間在燈光點綴下更是夢幻萬分，近期到南投旅遊不妨將此處列入順遊清單，親自體驗現實版童話的魅力。

圖／IG@doggykoon授權
圖／IG@doggykoon授權

埔里童話城堡

地址：南投縣埔里鎮中山路四段191號（埔里遊客中心旁）

延伸閱讀：

搭機捷能到！桃園「大古山野百合花季」登場　逾萬株雪白花朵＋花海鞦韆必拍

呼叫壽星！生日含6或9　圓山大飯店「房型免費升等」＋限量彩蛋大獎

南投旅遊 熱門打卡

相關新聞

南投埔里「童話城堡」成打卡最夯地標！近看如天空之城，俯瞰像極樂高建築

南投作為台灣絕美山城小鎮之一，除了有天空之橋、忘憂森林、落羽松等朝聖必訪亮點，全縣市也散佈許多特色城堡莊園。而近期埔里有處隱藏版打卡美景，搶眼的城堡讓人彷彿誤闖童話世界，外觀也神似樂高積木，成為洗版I

台中「捷運水安宮站」9間美食推薦！搭捷運就能大啖燒肉烤鴨、在水上庭園喝茶

捷運水安宮站位於美食一級戰區「公益路」的附近，又有家樂福文心店可以覓食，美食幾乎可以說是應有盡有！

台中小京都、工地風美術館！台中西區8大精選　在地人都這麼玩

台中西區的熱鬧程度堪比台北市，咖啡廳和網美打卡店一間一間開，也一個比一個有特色，無論是在地台中人或是外地人來台中玩，總能覺得煥然一新！如果不知道去台中玩什麼，先來這裡準沒錯，精選的西區必玩8大景點，讓你再次愛上台中！

台中大肚不只有藍色公路！台版萬里長城、中東海棗田，還有落羽松秘境要拍爆

說到台中大肚多數人第一個想到的應該是藍色公路夜景吧？大肚山上居高臨下的視角，可以眺望台中市區，而從台中市區到大肚至少也要半小時車程，難得專程從市區來一趟大肚，不把週圍景點一網打盡多可惜，這次幫大家整理了台中大肚必去景點，讓你看到不一樣的大肚！

全台首創四格粥！台中浮誇「霸氣螃蟹海鮮粥」一次嚐，粥界海底撈顛覆想像

說到粥品總是會直覺回想起小時候的清粥小菜，一碗清粥搭配幾樣小菜，普羅大眾認為的粥品就是這麼簡單的存在，但台中以超浮誇宵夜聞名的「霸氣螃蟹海鮮粥」卻顛覆了大眾對粥品的想像，全台獨創一人獨享的花蟹粥就在這裡！

「神秘麥田圈、忘憂谷稻浪」美如畫布！台中外埔9大景點一次滿足

春夏季出遊不免俗要安排幾個賞花景點，像是海芋田、薑荷花、金黃稻浪等等，台中外埔這區可以一次滿足你三個願望！這次要告訴大家台中外埔怎麼玩，除了賞花景點，更別錯過隱藏版手作烘焙坊秘境以及酒鬼最愛的休閒葡萄酒莊，還可以看高鐵從你旁邊呼嘯而過！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。