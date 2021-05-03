南投埔里「童話城堡」成打卡最夯地標！近看如天空之城，俯瞰像極樂高建築

南投作為台灣絕美山城小鎮之一，除了有天空之橋、忘憂森林、落羽松等朝聖必訪亮點，全縣市也散佈許多特色城堡莊園。而近期埔里有處隱藏版打卡美景，搶眼的城堡讓人彷彿誤闖童話世界，外觀也神似樂高積木，成為洗版IG的最夯場景。

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這座「童話城堡」隱身埔里遊客中心旁100公尺處，歐風建築的木質紅磚設計搭配藍色屋瓦，鮮艷的組合吸睛指數破表，照片曝光後吸引許多人前去搶拍。站在城堡外猶如童話故事主人公，也有網友形容可媲美「霍爾的移動城堡」，藍天白雲加持下隨拍隨美。而空拍畫面則呈現另一款風格，片片鮮明的藍色屋瓦意外營造出樂高積木感，就像在用上帝視角玩模型屋。

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目前建築仍在裝修施工中尚未開放，只能在外簡單拍攝，但不影響遊客前去美拍，晚間在燈光點綴下更是夢幻萬分，近期到南投旅遊不妨將此處列入順遊清單，親自體驗現實版童話的魅力。

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埔里童話城堡

地址：南投縣埔里鎮中山路四段191號（埔里遊客中心旁）

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