苗栗必訪特色異國美食！ 最美咖哩專賣店「茶嶋咖哩」 平日中午4人同行1人免費

苗栗市美食「茶嶋咖哩 Chadau Curry」，苗栗府前路上全新開幕的餐廳，肯定是目前苗栗最美的咖哩專賣店啊！店家主打特色的異國風味咖哩，白飯可以免費續加，還有烏龍麵和蛋黃麵可選擇！建議搭配套餐可以吃得更澎派喔！目前平日中午有四人同行一人免費的優惠，可以趁著優惠來嚐鮮看看唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

茶嶋咖哩 Chadau Curry

地址：苗栗市府前路169號

電話：037-375058

營業時間：週一至週日11:00-15:00（最後點餐時間14:00）,17:00-21:00（最後點餐時間20:00）

「茶嶋咖哩 Chadau Curry」是苗栗府前路上全新開幕的餐廳，開車前來可以在府前路上找路邊停車格，或是可以將車輛停放在瑞士烘焙屋旁邊巷子內的＂Times 苗栗莊敬街停車場＂，停好車後再步行3分鐘即可到店！

（PS：此停車場不收現金，只能使用電子票證或感應支付。）

「茶嶋咖哩 Chadau Curry」肯定是苗栗最美的咖哩專賣店無誤，這裝潢外觀會讓人誤以為走進咖啡廳呢！

店內多為2人和4人座位，店家有提供兒童椅，若有需要都可以再訂位時告知店家！而且他們還是寵物友善餐廳喔，將寵物放在提籃或是推車內，只要不影響其他客人都沒有問題👌

茶嶋咖哩 Chadau Curry｜完整菜單MENU

這是「茶嶋咖哩 Chadau Curry」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

「茶嶋咖哩 Chadau Curry」在平日中午推出了四人同型一人免費的優惠活動（只要追蹤、按讚、分享IG即可享有優惠唷）！

日本關東風咖哩－搭配漢堡排

日本關東風咖哩可以搭配雞肉／牛肉塊／豬排／漢堡排四選一！這款咖哩醬的基底吃起來酸甜不膩口，可以說是接受度最高的咖哩口味，他完全不會辣，也蠻適合點給小朋友吃的，也是我自己今天最喜歡的口味唷。

個人特別推薦搭配牛豬混合的手做漢堡排，漢堡排口感紮實不鬆散，一口咬下還蠻Juicy的呢！而且漢堡排不另外提供單點，就只有這款咖哩口味可以搭配漢堡排，所以點日本關東風咖哩搭配漢堡排準沒錯啦！

印度香菜蛤蠣咖哩

這款印度香菜咖哩搭配的是新鮮蛤蜊，這組合還蠻奇妙的耶，帶有濃厚香料風味的印度咖哩，搭配鮮甜蛤蜊，吃起來毫無違和感！但我覺得香菜味道還可以更濃一些。

咖哩飯裡面還搭配了玉米筍、櫛瓜、香菇，這醬料給的還蠻多的，大概可以配兩碗飯！而且在茶鳩咖哩內用是可以免費續飯的喔，肯定可以吃飽飽。

咖哩飯的套餐均附白飯、小菜兩品、紅茶！這天的小菜是小黃瓜和韓式豆芽菜，吃起來蠻開胃解膩的！

馬來西亞叻沙咖哩－搭配牛肉塊

馬來西亞叻沙咖哩，可以搭配雞肉或牛肉塊二選一，這款咖哩是濃郁的蝦高湯伴隨著椰奶及手炒叻沙醬，香氣獨特，吃起來有些微辣感！是我哥他最喜歡的TOP1口味，沒兩下就吃到見底了。

牛肉塊口感軟嫩，但我覺得只有牛肉塊吃得不夠滿足啦，建議可以升級套餐搭配炸豬排或是唐揚雞，直接升級成雙主餐最讚，而白飯可以替換成烏龍麵或是+10元換蛋黃麵，如果你點麵，之後也都可以免費續飯喔！

炸里肌豬排

C套餐+120元可以享有飲料任選+鹹薯條/唐揚雞(+20元)/炸豬排(+20元)三選一！炸豬排會另外給一個日式蛋黃沙拉醬，味道還蠻特別的！

他們的炸豬排還蠻好吃的耶，外層炸衣薄脆，可以搭配店家附的醬料，也可以直接沾著咖哩醬吃！

手做餐包

這手做餐包走的是爆漿路線，在吃的時候要小心內餡燙口喔。

茶嶋的布丁

茶嶋的布丁也是他們的招牌，飯後肯定要來顆布丁當個完美Ending啊！布丁上面會加上鮮奶油，還有一隻脆迪酥，搭配紮實綿密的布丁，甜而不膩又好吃。

升級套餐飲品任選

飲品我們這天點了鹹檸檬紅茶、棒打檸檬青、巧克力拿鐵！是說他們的飲品可媲美咖啡廳的水準！

鹹檸檬紅茶裡面的鹹檸檬片，搭配順口好喝的紅茶，是我今天最喜歡的飲品！

棒打檸檬青裡面還有加了顆梅子，酸v酸v的特別解膩，也蠻值得點來喝的唷！

巧克力拿鐵喝起來是苦甜滋味的大人味巧克力，如果這款有出熱飲應該會更好喝

茶嶋咖哩 Chadau Curry

地址：苗栗市府前路169號

電話：037-375058

營業時間：週一至週日11:00-15:00（最後點餐時間14:00）,17:00-21:00（最後點餐時間20:00）

官方臉書：點我看店家粉絲團

備註：用餐時間限制70分鐘。

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」