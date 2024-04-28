快訊

又搖了！花蓮秀林下午4點13分規模4.6地震 最大震度3級

陸團客何時開？他轉述國台辦說法 首要關鍵「台灣應先開放專業交流」

北市都更自治條例修法盼加速 這地4社區有望成第一案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗必訪特色異國美食！ 最美咖哩專賣店「茶嶋咖哩」 平日中午4人同行1人免費

瑋瑋＊美食萬歲／ 文、圖／瑋瑋

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲

苗栗市美食「茶嶋咖哩 Chadau Curry」，苗栗府前路上全新開幕的餐廳，肯定是目前苗栗最美的咖哩專賣店啊！店家主打特色的異國風味咖哩，白飯可以免費續加，還有烏龍麵和蛋黃麵可選擇！建議搭配套餐可以吃得更澎派喔！目前平日中午有四人同行一人免費的優惠，可以趁著優惠來嚐鮮看看唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

茶嶋咖哩 Chadau Curry

地址：苗栗市府前路169號

電話：037-375058

營業時間：週一至週日11:00-15:00（最後點餐時間14:00）,17:00-21:00（最後點餐時間20:00）

「茶嶋咖哩 Chadau Curry」是苗栗府前路上全新開幕的餐廳，開車前來可以在府前路上找路邊停車格，或是可以將車輛停放在瑞士烘焙屋旁邊巷子內的＂Times 苗栗莊敬街停車場＂，停好車後再步行3分鐘即可到店！

（PS：此停車場不收現金，只能使用電子票證或感應支付。）

「茶嶋咖哩 Chadau Curry」肯定是苗栗最美的咖哩專賣店無誤，這裝潢外觀會讓人誤以為走進咖啡廳呢！

店內多為2人和4人座位，店家有提供兒童椅，若有需要都可以再訂位時告知店家！而且他們還是寵物友善餐廳喔，將寵物放在提籃或是推車內，只要不影響其他客人都沒有問題👌

茶嶋咖哩 Chadau Curry｜完整菜單MENU

這是「茶嶋咖哩 Chadau Curry」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

「茶嶋咖哩 Chadau Curry」在平日中午推出了四人同型一人免費的優惠活動（只要追蹤、按讚、分享IG即可享有優惠唷）！

日本關東風咖哩－搭配漢堡

日本關東風咖哩可以搭配雞肉／牛肉塊／豬排／漢堡排四選一！這款咖哩醬的基底吃起來酸甜不膩口，可以說是接受度最高的咖哩口味，他完全不會辣，也蠻適合點給小朋友吃的，也是我自己今天最喜歡的口味唷。

個人特別推薦搭配牛豬混合的手做漢堡排，漢堡排口感紮實不鬆散，一口咬下還蠻Juicy的呢！而且漢堡排不另外提供單點，就只有這款咖哩口味可以搭配漢堡排，所以點日本關東風咖哩搭配漢堡排準沒錯啦！

印度香菜蛤蠣咖哩

這款印度香菜咖哩搭配的是新鮮蛤蜊，這組合還蠻奇妙的耶，帶有濃厚香料風味的印度咖哩，搭配鮮甜蛤蜊，吃起來毫無違和感！但我覺得香菜味道還可以更濃一些。

咖哩飯裡面還搭配了玉米筍、櫛瓜、香菇，這醬料給的還蠻多的，大概可以配兩碗飯！而且在茶鳩咖哩內用是可以免費續飯的喔，肯定可以吃飽飽。

咖哩飯的套餐均附白飯、小菜兩品、紅茶！這天的小菜是小黃瓜和韓式豆芽菜，吃起來蠻開胃解膩的！

馬來西亞叻沙咖哩－搭配牛肉塊

馬來西亞叻沙咖哩，可以搭配雞肉或牛肉塊二選一，這款咖哩是濃郁的蝦高湯伴隨著椰奶及手炒叻沙醬，香氣獨特，吃起來有些微辣感！是我哥他最喜歡的TOP1口味，沒兩下就吃到見底了。

牛肉塊口感軟嫩，但我覺得只有牛肉塊吃得不夠滿足啦，建議可以升級套餐搭配炸豬排或是唐揚雞，直接升級成雙主餐最讚，而白飯可以替換成烏龍麵或是+10元換蛋黃麵，如果你點麵，之後也都可以免費續飯喔！

炸里肌豬排

C套餐+120元可以享有飲料任選+鹹薯條/唐揚雞(+20元)/炸豬排(+20元)三選一！炸豬排會另外給一個日式蛋黃沙拉醬，味道還蠻特別的！

他們的炸豬排還蠻好吃的耶，外層炸衣薄脆，可以搭配店家附的醬料，也可以直接沾著咖哩醬吃！

手做餐包

這手做餐包走的是爆漿路線，在吃的時候要小心內餡燙口喔。

茶嶋的布丁

茶嶋的布丁也是他們的招牌，飯後肯定要來顆布丁當個完美Ending啊！布丁上面會加上鮮奶油，還有一隻脆迪酥，搭配紮實綿密的布丁，甜而不膩又好吃。

升級套餐飲品任選

飲品我們這天點了鹹檸檬紅茶、棒打檸檬青、巧克力拿鐵！是說他們的飲品可媲美咖啡廳的水準！

鹹檸檬紅茶裡面的鹹檸檬片，搭配順口好喝的紅茶，是我今天最喜歡的飲品！

棒打檸檬青裡面還有加了顆梅子，酸v酸v的特別解膩，也蠻值得點來喝的唷！

巧克力拿鐵喝起來是苦甜滋味的大人味巧克力，如果這款有出熱飲應該會更好喝

茶嶋咖哩 Chadau Curry

地址：苗栗市府前路169號

電話：037-375058

營業時間：週一至週日11:00-15:00（最後點餐時間14:00）,17:00-21:00（最後點餐時間20:00）

官方臉書：點我看店家粉絲團

備註：用餐時間限制70分鐘。

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖哩 漢堡 苗栗美食 豬排

相關新聞

苗栗必訪特色異國美食！ 最美咖哩專賣店「茶嶋咖哩」 平日中午4人同行1人免費

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲 苗栗市美食「茶嶋咖哩 Chadau Curry」，苗栗府前路上全新開幕的餐廳，肯定是目前苗栗最美的咖哩專賣店啊！店家主打特色的異國風味咖哩，白飯可以免費續加，

住進森山小鎮玩味自然！ 體驗手作藍染、嚐山嵐吐司美食、漫步祕密花園賞鳶尾

提到三義代表性民宿，長年來傳承藍染文化的卓也小屋度假園區一直是旅客首選。隱在深山中的卓也小屋佔地約2公頃，古色古香的木造建築沿山坡而建，錯落有致，可說是一步一景，經過多年經營，現在已成為結合餐廳、DIY、住宿、自然體驗等多元化服務的度假園區，甚至不斷發展新創意，讓旅客每次走訪都有新驚喜。

連3天套餐買一送一！ 最銷魂蝦仁飯「忠青商行」插旗新竹巨城 別再說新竹是美食沙漠了

連3天套餐買一送一！ 最銷魂蝦仁飯「忠青商行」插旗新竹巨城 別再說新竹是美食沙漠了

下起桐花雪了！攝影師眼中最美的賞桐地 「甘家堡桐花季」浪漫開園 「高聳桐花牆+桐花林蔭大道」必朝聖

五月雪提前下了！2024「甘家堡桐花季」浪漫開跑，開園首日就迎來了9成的大滿開盛況，還能近距離接觸有高有低的雪白桐花，驚豔美度沒話說，攝影師都超推是「今年油桐花最美的地方」！

網稱新竹最強湯包！ 老饕必朝聖「皇膳湯包」 吃得到薄皮爆汁的樂趣

udn走跳美食／踢小米 新竹人稱最強湯包的「皇膳湯包」大家吃過了嗎？小米在他們還在寶山路餐車的時候就有分享過了，不時想到就會來嚐看看～這次來到竹北店回憶美味的湯包，皮薄蔥肉餡多又爆汁，難怪一直以

韓國「10元燒」在新竹也吃得到囉！超長牽絲太誘人 韓國手工海苔也大推

udn走跳美食／踢小米 韓國超夯的10元燒在新竹也吃得到囉！「安紐韓味料理」是隱藏版的韓國料理美食，店家位置在香山區樹下街，挺隱密的～ 老闆是韓國人，除了提供道地的韓國料理、超夯的10

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。