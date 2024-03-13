桃園牛排控尖叫了！ 台北最強「老字號牛排館」4月插旗桃園　預定兒童節穿親子裝「免費請吃牛排」

愛牛排的老饕們快看！ 於台北深耕30年的「雅室牛排」，擁有2據點在仁愛圓環店和大直旗艦店，將首度跨出台北市，第三分店預計於4月份進駐桃園，讓桃園牛排控們搶先有口福！

雅室牛排大直旗艦店。圖／翻攝雅室牛排達人臉書

經典老字號「雅室牛排館」是老台北人聚餐、約會第一個想到的人氣名店，於1994年雅牛排安和店開幕，而後搬遷至仁愛路，第二分店於2020年進駐大直，最新官方釋出好消息，將於2024年4月底插旗桃園藝文特區。

圖／翻攝雅室牛排達人臉書

圖／翻攝雅室牛排達人臉書

雅室的威靈頓牛排套餐性價比很高，推薦必點還有乾式熟成雅室牛排、活龍蝦、戰斧黑豚等，老饕還會選瓶紅酒帶去佐餐助興，特別適合約會、慶生、週年紀念等重要日子用餐相聚。

圖／翻攝雅室牛排達人臉書

期待桃園新店點開幕期間，先來關注雅室又要免費請寶貝們吃牛排囉！於4/4至4/7期間，需先訂位並告知參加「2024兒童節Dress Code親子裝」活動，大人小孩身著同款親子裝至大直旗艦店、仁愛圓環店用餐，點購1人份1880元起套餐，並攜手完成指定小任務，即可免費享用「兒童餐1份」，限12歲以下可自行食用牛排之兒童(贈一套內用)。

圖／翻攝雅室牛排達人臉書

雅室牛排 桃園藝文店

地址：桃園市桃園區藝文一街68號

開幕日：預計2024年4月底