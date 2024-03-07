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和逸飯店桃園「Blu Night 巧遊趣」 Xpark、巧虎夢想樂園玩過癮

聯合新聞網／ TTN旅報
Blu Night 以星級床墊打造Q版鯊魚外型的「宿曦小窩」，使民眾夜宿Xpark。 圖／COZZI Blu和逸飯店．桃園館提供
Blu Night 以星級床墊打造Q版鯊魚外型的「宿曦小窩」，使民眾夜宿Xpark。 圖／COZZI Blu和逸飯店．桃園館提供

【文・ttn網路編輯】

兒童清明連假4天，已經決定要帶寶貝去哪裡出遊了嗎？許多父母敲碗期待的桃園市立兒童美術館，即將於4／3起開幕試營運，周邊景點也同步推出多項優惠活動帶動親子旅遊熱。位於桃園中壢的COZZI Blu和逸飯店．桃園館趁熱推出四月限定專案「Blu Night 巧遊趣」，12歲（含）以下兒童參加Blu Night2天1夜夜宿Xpark行程，加送「巧虎夢想樂園」1大1小純入園門票，每人最低只要5,999元起。搭配周邊景點還有華泰名品城、新光影城、橫山書法藝術館等，連假迎接大小朋友來青埔一站式玩樂，盡情放電樂遊。

「Blu Night 巧遊趣」，凡有12歲（含）以下兒童參加Blu Night夜宿，加送「巧虎夢想樂園」1大1小純入園門票，每人最低只要5,999元起。 圖／COZZI Blu和逸飯店．桃園館提供
「Blu Night 巧遊趣」，凡有12歲（含）以下兒童參加Blu Night夜宿，加送「巧虎夢想樂園」1大1小純入園門票，每人最低只要5,999元起。 圖／COZZI Blu和逸飯店．桃園館提供

跟COZZI Blu和逸飯店．桃園館親子友善小旅行，首先來到位於桃園市青埔地區的「桃園市立兒童美術館（以下簡稱兒美館）」這座從規劃期即備受矚目的美術館，將於兒童節前夕4／3開幕試營運，9／1前入館免收門票。兒美館建築設計引入自然採光，將青塘園自然景色融入，打造具特色的山丘美術館。開幕首展主題「探險未來！」以城市紋理探索，讓孩童在玩藝術的過程中，探索自我對未來的想像。

除了全新景點外，桃園青埔的人氣景點「巧虎夢想樂園」也是不能錯過，以探索海洋主題打造，設有「巧虎繽紛大球池」迷宮樂園、「琪琪夢想體驗城」職業體驗、「桃樂比互動遊戲區」攀岩，讓孩子沉浸於巧虎的魅力盡情放電，加入AMAZZING CLUB會員購票享兒童純入園門票、陪同票平假日享85折優惠。

Blu Night 的日光學旅行程讓民眾白天時能自由暢遊Xpark，近距離貼近海洋生態。 圖／COZZI Blu和逸飯店．桃園館提供
Blu Night 的日光學旅行程讓民眾白天時能自由暢遊Xpark，近距離貼近海洋生態。 圖／COZZI Blu和逸飯店．桃園館提供

另一個受到歡迎的青埔好去處，是來自日本的Xpark水族館，運用科技與空間打造出如同360°的海洋空間，民眾能放鬆沉浸於夢幻的海底世界。 人氣星級夜宿Blu Night 讓兒童節盡情FUN玩巧遊趣 COZZI Blu和逸飯店．桃園館與Xpark聯手推出的星級夜宿行程「Blu Night」，以沉浸式水族冒險與星級海洋眠旅聞名，透過日間探索水族館、獨家故事型五感夜探生態、後場揭秘水族館運作秘辛，向孩子傳遞「知海、愛海、護海」的核心精神，讓孩童從玩樂中自然學習，近距離感受海洋奧妙之處。

迎接兒童節連假檔期，四月場限定專案「Blu Night 巧遊趣」，凡有12歲（含）以下兒童參加Blu Night行程，送「巧虎夢想樂園」1大1小純入園門票，每人最低只要5,999元起。擔憂連假出遊人潮眾多，COZZI Blu和逸飯店．桃園館也搶先兒童節檔期推出「Blu Night 2週年」3月場限定優惠活動，2天1夜每人最低只要4,760元起，輕鬆帶孩子暢遊Xpark體驗與海洋生態共眠的樂趣。夜宿體驗後還能透過置地廣場空橋前往鄰近周邊景點，盡情於Outlet華泰名品城逛街購物或至新光影城欣賞強檔電影，讓多元豐富的青埔旅遊景點打造美好的假期回憶。

Blu Night 結合飯店服務，位於飯店3F的Blu Bar 提供夜宿民眾星級精緻迎賓小點。 圖／COZZI Blu和逸飯店．桃園館提供
Blu Night 結合飯店服務，位於飯店3F的Blu Bar 提供夜宿民眾星級精緻迎賓小點。 圖／COZZI Blu和逸飯店．桃園館提供

和逸飯店桃園館表示，有別於傳統的夜宿海生館行程，Blu Night最大特點是結合飯店的貼心服務與星級設施，以氣墊床打造Q版鯊魚外型的「宿曦小窩」，不但具隔音及遮光等機能性，還能提供旅客隱私及安全感，使民眾在夜宿Xpark時感受猶如躺在海平面般的舒適。Blu Night行程提供各式星級美饌，包含精緻迎賓小點、暖心宵夜及COZZI Blu和逸飯店．桃園館2F的西餐廳Cozzi Market 逸．市集Buffet，享受旅遊的同時也滿足味蕾。

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