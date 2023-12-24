中壢牛肉麵新勢力！老饕新歡麵食館曝光 可免費加麵、加湯 「客家烙飯」也必點

中壢的牛肉麵算是全台有名的，尤其是有兩個老字號的品牌，大家都趨之若騖、愛不釋手，但老實講～以我這種平常不太能吃辣的人來說，那兩家的最不辣的辣度對我來說都有點太辣⋯⋯所以我自己想吃牛肉麵的時候會另覓其他的店，例如今天要與大家分享的「鍾小勤麵食館」就是我的新歡，業者的牛肉麵湯頭都是用牛大骨加上洋蔥等蔬菜精心熬製而成、不添加什麼化學的大骨粉之類的，而且可以免費加湯以及加麵，店內又有提供自己自製的豆花免費供客人自助取用，然後我原本想說他們應該就是一間主打牛肉麵的麵食館吧？可是當天有點了一份老闆娘自己研發的「客家烙飯」，整個涮嘴到驚為天人，絕對是我二訪也一定要回味的好料，超推薦你們試試的唷！

基本資料（鍾小勤麵食館）

地址：桃園市中壢區新中北路536-1號

電話：(03)435-3839

營業時間：11:00 ~ 14:00／17:00 ~ 20:30

公休日：禮拜一

官方粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100068197269039

「鍾小勤麵食館」位於中壢中原大學的信實宿舍附近，如果你們沒聽過信實宿舍的話⋯⋯這裡比較大的地標應該算是照片中的「中原埤塘生態公園（中原生態埤塘公園）」，開車導航的話可以定位這個大目標。（當然直接定位店址也是可以啦～）

麵食館就開在這埤塘的水岸旁邊而已，環境非常清幽，有讓人遠離塵囂的感覺。

天氣好的時候在這邊散散步真的很不錯，當天我繞了一圈都沒看到什麼垃圾，環境維護得相當整潔，有時候運氣好還可以看到烏龜或雁鴨在水上悠遊。

然後我有上網看過晚上的照片，入夜後還會打上燈光，氣氛算是蠻好的。

如果你們開車來的話可以停在店門口前方的停車場唷～超方便的。

進到裡頭以後我有點嚇到，這環境也太寬敞、舒適了一點吧？座位數超級多，而且桌間距又很寬，坐起來一點都不會擁擠。

有些比較歷史悠久的麵店，環境都會比較讓人汗顏，但這裡的是把以前的舊倉庫整個重新翻修過，我覺得像牆面的材質、燈具的挑選都讓人看起來覺得還蠻舒服、有質感的。

p.s.這裡還有「無障礙廁所」以及免治馬桶唷！

如果你們是喜歡用餐又有點View可以欣賞的話，推薦大家可以坐在這兩桌靠側門的座位。（採先搶先贏制）

外面望出去就是剛才的埤塘生態公園，整個氛圍就是讓人很愜意、放鬆，平靜的池面讓人也忍不住會想放慢腳步、靜靜地欣賞。

候餐時間無聊的話也可以先出來看看風景。

對了～補充一下，入口處有一面蠻可愛的打卡牆，出來用餐喜歡順便拍照紀錄的朋友可以坐在這拍一張喔！

再來看到的是店內的小菜區，店家很注重衛生，所以每一盤小菜上面都有蓋上透明的防塵罩，大家想吃什麼都可以自助取用。（取用完以後記得要到櫃台買單）

【花生小魚乾】

這裡的小菜基本上小盤的50元、大盤的100元，但我那天沒看到大盤的，全都是看到50元這種的，然後他們的小菜全都是自製的，我首推這個「花生小魚乾」，它的花生吃起來超香、小魚也鹹香有味，比較特別的是我以為上面那些顆粒是鹽巴，結果一吃竟然是甜的，但甜甜鹹鹹意外非常涮嘴、不違和耶！

【醃漬白蘿蔔】

再來這個是酸中帶點微甜的「醃漬白蘿蔔」，裡面其實還偷偷混入了一些小黃瓜和紅蘿蔔，但就是清爽解膩，配著牛肉麵一起吃還挺速配的。

【滷豬耳朵】

有些外面的小吃店那豬耳朵是跟一些業者訂真空包裝的，吃起來比較沒那麼新鮮，但這裡的是業者自己滷的，口感很彈牙，鹹淡也恰到好處。

【滷蛋＆滷豆乾＆滷海帶的拼盤】

再來這一盤一次可以吃到三種經典滷味，他們的滷汁不會讓人覺得太重鹹，風味還蠻剛好的，也不太需要再淋什麼醬油膏之類的。

不過如果是無辣不歡的朋友，倒是可以考慮淋上幾匙業者自製的辣椒油去增加辣度以及香氣喔～

我自己去過的多數麵店是沒有另外提供飲料的，但鍾小勤麵食館有提供「冬瓜檸檬飲」，檸檬還是加入原汁的那種喔～

喝起來的甜度還好，因為有檸檬自然的清新以及果酸味中和了它的甜味，十分順口，當天我應該喝了有四、五杯吧

更讚的是這裡還有提供自製的豆花，想吃幾碗都可以自己來取用喔～

本來想要吃飽以後再來裝的，但因為我之前曾經去過另一家也有提供免費豆花的餐廳，當時想說餐後再來裝就好，結果吃飽時那豆花就被其他客人吃得一丁點都不剩⋯⋯那次之後我就學聰明了，以後還是先裝起來好了⋯⋯

剛才的「飲料」旁邊有「薑糖水」，這個基本上不是要讓客人裝來直接喝的（你很想要的話也不是不行啦～），而是用來搭配豆花的。

豆花口感很滑嫩，這薑糖水溫溫熱熱的，喝起來薑味真的有點重，但天氣再轉涼一點的話喝下去整個身子會暖起來、應該還蠻舒服的。

我們剛到的時候就看到店內閒置著一台送餐機器人，原本想說是不是只是擺好看的，結果後來發現我們的餐點還真的是由它送來的呢～

它送餐來的時候還會講話以及放出一些可愛的音樂，還蠻令人會心一笑的說。

它會從廚房一路走過來，到指定的桌號旁，然後客人把餐點給取下來以後，它又會自己默默回到廚房去待命。

因為我是「庄跤俗」，平常還蠻少親眼看到這樣的送餐機器人的，所以當天忍不住就拍了一段送餐的影片、紀錄一下。

再來看到這一桌就是我們當天的午餐啦～三個人可以吃得飽飽飽、超級滿足的說。

【紅燒牛肉麵 180元】

首先看到這一碗是「紅燒牛肉麵」，因為可以免費加麵、加湯，而且這裡又有提供免費的豆花和冬瓜檸檬飲，所以我覺得這定價並不算貴。

前面我有提過他們的湯是用牛大骨加洋蔥等蔬菜花長時間去熬煮而成的，紅燒的口味另外有加入一些中藥材的成份，喝起來香醇又帶點甘味，不是又鹹又辣的那種重口味湯頭喔！

這裡的湯一點辣度都沒有（想吃辣的話可以點他們的「麻辣牛肉麵」或「蒜香牛肉麵」），喝起來也沒什麼負擔，我覺得是會讓人想要一口接一口喝個不停的那種滋味。

肉塊的部份口感很不錯，是帶有彈性跟些許嚼勁的那一種，有讓人越嚼越香的感覺。

然後麵條的部份是家常的寬麵，口感也是蠻有勁道的，不是軟趴趴的那種喔～

自助區還有好吃的酸菜可以自取，記得去拿一下喔～

【蛤蠣雞湯麵 160元】

第二碗乍看之下像是薑絲蛤蠣湯，但它其實是「蛤蠣雞湯麵」，裡頭的蛤蠣都是當天早上才進貨的，新鮮度百分百。

這蛤蠣的數量真的多到有點驚人，然後吐沙都有吐得很乾淨，吃起來肉質彈牙又鮮甜。

湯的部份除了蛤蠣的鮮味以外還有雞湯的味道，然後他們的雞湯也不是油脂很多、上面會浮厚厚一層油的那種，喝起來相當清甜順口。

麵條跟剛才的牛肉麵一樣是家常寬麵，如果你們不想吃麵的話也可以單純點「蛤蠣湯」就好。

【清燉牛肉湯 150元】

再來這一碗是「清燉牛肉湯」，味道也蠻好的，不會讓人覺得是淡而無味的湯頭，牛大骨的精華有融入在裡面。

肉塊的數量我覺得還蠻多的，如果你們已經點了飯類主餐但又想吃到牛肉的話可以考慮搭配這碗牛肉湯一起享用。

【客家烙飯 180元】

最後看到的這一樣是我原本在菜單上看到名字就充滿好奇的品項，後來得知它其實有點像是把「客家湯圓」會搭配的一些配料弄在飯上面，但網路上非常多人說這一道很美味，所以我就想點來嚐嚐看。

一上桌馬上就有香氣逼人的感覺啊！

其實我本來有想說這只是湯圓的配料放在飯上面而已，一份賣180元會不會太貴⋯⋯但它上桌時我發現這個份量真的有夠多，如果用一般家裡吃飯的碗來算的話，應該有五碗以上的量，一個人吃真的可以吃得很撐～

這個飯有先跟蛋去炒過，後來再加入豬肉絲、韭菜花、蝦米、香菇等食材一起拌炒，最後才淋上些許醬油膏，所以上桌後要自己先攪拌一下，才能讓那醬汁均勻拌在裡頭。

實際挖一匙到口中，天啊～真的好吃到不行，韭菜花的爽脆搭配豬肉絲、蝦米等食材的鹹香以及蛋香味，有夠涮嘴的說，我原本盛了一碗想說慢慢吃，結果好吃到沒一分鐘就被我秒殺，馬上又再添了第二碗，相信我，這個真的很厲害，你們有來用餐的話一定要試試！

p.s.我自己吃水餃的時候是愛吃高麗菜水餃，討厭吃韭菜水餃，但這裡的韭菜花吃起來跟一般韭菜水餃那種韭菜的口感截然不同，我真心愛不釋手，沒有在浮誇

以上就是這次的分享啦～很開心自己又在中壢找到一間這麼合自己口味的麵食館，以後想吃牛肉麵跟客家烙飯的話一定會再來回訪（尤其客家烙飯其他餐廳吃不到），然後網路上也很多人推薦這裡的「胡椒雞肚麵／胡椒雞肚湯」，我想我下次來的時候應該也會點來試試看吧～

鍾小勤麵食館

地址：桃園市中壢區新中北路536-1號

電話：(03)435-3839

營業時間：11:00 ~ 14:00／17:00 ~ 20:30

公休日：禮拜一

官方粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100068197269039

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」