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跳Queencard變臉師也會跳「科目三」！ 來這家海底撈還能吃到「肉品買一送一」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan、台茂購物中心 TaiMall Shopping Center粉絲專頁
圖／翻攝海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan、台茂購物中心 TaiMall Shopping Center粉絲專頁

海底撈要搭配魔性舞曲，這股風潮也燒進了台灣！ 日前有民眾因為看不到店員跳科目三，因此在Google上留下1星負評「沒有一位店員會跳科目三」引發熱議。桃園台茂購物中心跟風宣傳「我們3F海底撈也會跳科目三」，附上一段變臉師和店員跳科目三舞蹈的表演畫面，同時也帶出最新店家行銷「肉品買一送一」。

海底撈女變臉師愛潞跳超紅的「科目三」。圖／翻攝台茂購物中心 TaiMall Shopping Center粉絲專頁
海底撈女變臉師愛潞跳超紅的「科目三」。圖／翻攝台茂購物中心 TaiMall Shopping Center粉絲專頁

標榜貼心豪華服務的海底撈，從早期的變臉表演，逐漸演進配合唱生日歌、分手歌，甚至跳舞，最新一波風潮是在海底撈看變臉師的魔性舞蹈搭爆紅抖音神曲「科目三」。

海底撈桃園台茂店臉書粉專最新發文影片，是一位曾經和小女孩合跳「Queencard」走紅的變臉師，海底撈女變臉師愛潞身受網友喜愛，這次帶著店裡的2名女員工再展舞技，跳的是最近對岸超紅的「科目三」。

海底撈女變臉師愛潞。圖／翻攝自IG
海底撈女變臉師愛潞。圖／翻攝自IG

海底撈桃園台茂店趁勢推出活動行銷，於12/21前指定時間用餐，可享指定「肉品買一送一」，指定時間於周一至周四的11:00至01:00、周日22:00後以及周五17:00以前，選擇此優惠，單桌限定使用一次、限挑一款肉品，趁著耶誕節前夕聚餐活動手刀訂位去。

12/21前桃園台茂海底撈指定時間用餐，可享指定「肉品買一送一」。圖／翻攝台茂購物中心 TaiMall Shopping Center粉絲專頁
12/21前桃園台茂海底撈指定時間用餐，可享指定「肉品買一送一」。圖／翻攝台茂購物中心 TaiMall Shopping Center粉絲專頁

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