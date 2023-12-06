老闆退休了！ 台中人氣老店「老舖子湯包」熄燈　饕客最後朝聖：店內坐滿、光榮退役

老店美食消失又一家！ 位於台中逢甲商圈的知名人氣老店「老舖子湯包」，傳出已在11月底結束營業了，由於經營湯包的老闆已達退休年紀，夫妻2人決定休息，故於11月底張貼出停業公告，讓不少在地饕客們哀號「吃不到了」。

一口咬下會爆汁的湯包。圖／翻攝老舖子湯包粉絲專頁(網友Kp Chou)

位於逢甲商圈福星路上的「老舖子湯包」，自1991年營業至今，大約有32年歷史，是附近民眾和台中學生們的愛店，除了提中式和西式早餐，其中以超大顆、一回咬下會爆漿的湯包聞名，更吸引了來自各地遊客們前來朝聖。

圖／IG@foodieyooo授權

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老舖子湯包於11月份貼出公告表示「本湯包店將在11月29日結束營業（退休），但明年元月將有不同型態早餐店在此繼續服務大家。」消息一出，讓許多網友及在地民眾哀號「好吃的湯包沒了」、「以後吃不到了怎麼辦啦！好滋味難尋」、「可惜沒有了，大一吃到大四」，還有趕著最後一天回味的網友表示「早上去光顧最後一次，店內坐滿、外帶三十人，也算是光榮退役吧！」

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據《ETtoday新聞雲》報導指出，老舖子湯包確實已經在11月29日結束營業，老闆在10月底萌生退休想法，11月底正式結束，而有一名老員工願意接手店面，但可能不會再販售湯包，將會是新型態的早餐店服務，預計明年1月在原址開張。

網友近期造訪拍下老舖子湯包店招牌已拆下。圖／翻攝老舖子湯包粉絲專頁(圖左網友Harry Chen、圖右網友張毓芳)

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