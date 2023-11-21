甫獲500盤「古弟私廚」全採預約制！慢烤帶骨牛小排必吃
在桃園市矚目的「古弟私廚」，彩繪藝術與門牌號碼相融，營造迷人氛圍。主理人Gudy在阿根廷長達11年的生活成就了他對當地美食文化的深厚理解。未經專業訓練的他憑藉卓越味覺記憶，與母親獨家食譜相結合，呈現出獨一無二的拉美料理。店內招牌直火慢烤挑戰料理人的經驗，需完全預約，突顯其講究與費時的獨特特色。
為迎合台灣口味，Gudy精心調製出果香溫和的巴薩米克油醋，並以刈包靈感，創新結合香脆丹麥麵包與燉煮豬肋排，賦予台灣小吃全新面貌。店內必點的「慢烤帶骨牛小排」、「炭烤和法羊」及罕見的「炭烤鹿紐約客」等肉品，搭配獨特佐醬如羅勒莎莎醬、Chimichurri和普羅旺斯醬，為肉品風味帶來層次豐富的變化。
甫榮獲2023年500盤的古弟私廚。現在套餐價格為每人2,300元，升級主餐至炭烤和法羊需額外支付NT$1,500。七道菜套餐包含湯品、沙拉、前菜、兩道副主餐、主餐、飲料和甜點。部分品項會根據飲食禁忌和季節食材進行微調。「古弟私廚」以其獨特的視覺與味覺饗宴，成為桃園美食新寵，即刻預約。
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