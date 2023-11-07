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網紅Toyz手搖品牌插旗中壢！大杯單品茶僅25元 金價「超派」

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

一開幕就成為網路熱門話題的飲料店【拾汣茶屋】，於今年8月到中壢插旗啦！【拾汣茶屋 中壢Sogo店】位置就在熱鬧的元化路上，對現有飲料品牌發起挑戰，以親民價格的就能喝到優質手搖飲走紅，成功吸引消費者大排長龍，也在新聞媒體上掀起一陣熱議。

「我們倒流時光，只為還你一杯小確幸」是品牌的slogan，希望為客人們抓住生活中每一個微小的幸福，帶著大家回到那一杯茶飲只要25元的時期，用幾個銅板就能獲得冰涼飲品，讓心靈獲得快樂與滿足。

▲馥郁青茶。
▲馥郁青茶。

拾汣珍珠鮮奶茶

咀嚼系最愛的「珍珠鮮奶茶」雖然有著超俗的價格，製成手法卻不馬虎。店家為了讓珍珠達到理想口感，每一粒都經過長時間細心熬煮，再透過燜糖技術，將蜂蜜與蔗糖的甜味滲入，讓珍珠在口中彈牙又入味，搭配香純鮮奶茶，讓人想立馬一飲而盡。

極上甘蔗青

使用與台灣本土小農契作的白甘蔗，並嚴選在手搖飲料界高品質的優良茶葉，只要淺嚐一口，就能喝出清香回甘的好味道，既清爽又解渴，多層次的甘蔗青一直以來都是店內的高人氣品項，也是許多網友願意再度回購地明星商品。

愛荔殺殺

音同百萬youtuber「愛莉莎莎」的期間限定飲品「愛荔殺殺」，甜度固定，以荔枝紅茶為基底，加上薄荷、荔枝椰果，並將金盞花葉黃素飲融入其中，如此酷炫的操作，引來「愛莉莎莎」本人親自光顧，表示這杯甜度比自己甜太多啦！

▲愛荔殺殺甜度固定，喝起來偏甜，是螞蟻人的首選。
▲愛荔殺殺甜度固定，喝起來偏甜，是螞蟻人的首選。

橙芝汗

眾所矚目、最具話題性的飲料「橙芝汗」，諧音館長本名，定價87元，大膽的行銷手段讓品牌聲名大噪。這杯飲品裡面除了橙汁、芝士奶蓋，還添加了能量飲，整體喝起來相當濃郁，帶鹹又帶甜，底部的橙汁與奶蓋融合後，喝起來有點像是柳橙優酪乳的感覺，還沒喝過的朋友可以來嘗鮮。

超PINEAPPLE冰茶

誰最PINE？我最PINE！因為「倒此一油」事件而推出的「超PINEAPPLE冰茶」，於10/28起每日限量開賣囉。「超PINEAPPLE冰茶」一入喉就能感受到鳳梨的清新風味，與茶和冰塊完美交融，緊接而來的酸爽感讓人措手不及，喝完不禁直呼「超派」！

這波最新的飲料熱潮你跟上了嗎?還沒品嚐過的朋友，現在就快到【拾汣茶屋 中壢Sogo店】見見世面吧。


【拾汣茶屋 中壢Sogo店】

營業地址：桃園市中壢區元化路362號

營業時間：周日至周四11:00-22:00；周五、周六11:00-22:30

店家電話：034272766

粉絲專頁：https://pse.is/5ctep6


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中壢 奶茶 手搖

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