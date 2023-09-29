中醫師開的網美餐廳！ 桃園新開店「彩湯食」豪華大阪燒199元 養生湯品用料好實在

海鮮豪華大阪燒才199元

桃園車站商圈有新開餐廳！老闆娘是位中醫生，本行是開中藥行，主打招牌養生湯品與養生飲品，利用天然食材結合養生食補，豪華大阪燒一出場吸引在場人目光，超長脆皮鍋貼也才50元，搭配雙色辣椒醬好香～

彩湯食 在哪？

新開幕彩食湯，在桃園車站商圈大同路上，隔一條街就是新光三越百貨，離桃園車站步行僅3分鐘，附近有很多停車場，來市區吃飯停車不是問題，吃飽還能順便逛逛消化一下～

地址：桃園市桃園區大同路60號

營業時間：11:00~20:00

公休：星期一

一打開走進來挺美耶！招牌門面看起來中規中矩，裡面裝潢卻很典雅好拍，還有點小森林感～

彩湯食 MENU

彩食湯菜單品項很多元！主打養生湯品，有四神湯、黃金蟲草蘑菇雞湯、益氣肉骨茶湯、花膠竹笙瘦肉湯..等，配食有脆皮鍋貼、燒肉飯、茶油拌飯，竟然還有賣大阪燒耶！飲品也是以養生為主～

點餐加飲品可折20元

自助區有餐具、醬料、胡椒粉與辣椒粉，自助區櫃檯整齊又乾淨。

裡面可容納約24位客人，想來聚餐建議先預訂，用餐時間來幾組客人，一下就客滿啦！

真材實料 中醫食補

裝潢很有網美風！裡面有許多食補相關食材，老闆娘本身是中醫生，本行是開中藥行，為了提倡養生開了這間餐廳，養生食材真材實料看得見～

年輕人唱歌吼到沙啞？就很需要來顆潤喉的八仙果～

櫃檯桌上有三罐介紹，可以打開來聞看看～

老闆娘很熱情！還拿泡好的桃膠給我看，一顆顆好像冰糖小寶石～

超長 脆皮鍋貼

一盤50元鍋貼有三大條，手工製作真材實料，底部煎到有點焦黃香酥，捏合處還很薄嫩Q彈，食量小的女生或小朋友，吃完這盤可能也飽了～

這長度沒騙人就是那麼長！三個才50元怎能不點～

吃鍋貼一定要加特製辣椒醬，這雙色辣椒醬好香！辣度適中不會辣到不行，辣椒搭配鍋貼辣香氣十足。

鍋貼趁熱吃還有酥脆喀滋感！皮脆Ｑ彈，豬肉高麗菜內餡很飽滿，內餡調味很剛好、沒有一點腥味，單吃原味不沾醬就很夠味～

猴頭菇菇雞湯

這一大碗食補湯190元！主食有白飯、重慶粉條二選一，麻油爆香老薑，加上中藥材熬煮調味，隨便一撈就是滿滿配料，整碗都是天然食材，以健康養生為出發點，滿滿蔬菜很適合上班族～

湯碗有很多老薑片！能祛寒發熱與去腥～

以麻油湯來講！湯頭有麻油香，卻少了麻油油膩感，加上大量蔬菜熬煮，喝起來清甜溫潤順喉，淋在飯上當成泡飯也好吃耶～

這猴頭菇好大一個！猴頭菇可是中國四大名貴食材之一，加上軟嫩雞腿肉，每一口都齒頰留香。

益氣肉骨茶瘦肉湯

想來點不同味道！試試東南亞風味肉骨茶湯，裡面有好幾塊瘦肉，加上金針菇、大白菜、冬瓜、高纖菇，還有紅棗與枸杞提味，湯頭一看就知道很濃郁～

重慶粉條晶瑩剔透很Q彈！吸附肉骨茶湯頭香，一口吸進去好好吃，瘦肉很大塊稍微柴了一點，肉骨茶湯的中藥胡椒香很剛好，改良過更適合國人喝，少了辛辣胡椒味，越喝越順口。

豪華大阪燒

看菜單照片挺漂亮，點了一份豪華大阪燒！真的和菜單一模一樣，一出場就吸引大家目光，這一盤才199元，日式連鎖店至少也要賣350元以上，中間擺上滿滿鮭魚子，還用大蝦仁、小花枝圍成一圈，看起來好讚喔～

高麗菜麵糊煎到香酥，擠上特製美乃滋、撒上柴魚片，醬料包覆香軟大阪燒，豐富又有層次，搭配一起吃好涮嘴，一口接一口不自覺快掃盤啦！

鮭魚子好新鮮，小花枝好Ｑ彈，蝦仁沾附香濃美乃滋，讓人胃口大開，會為了吃這味我要再來！

養生飲品

老闆娘是中醫師，加上食材都是自家中藥行，養生飲品讓人放心飲用，這次點了「桃膠ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ飲、十三味青草茶、人蔘益氣飲」，想當元氣女孩養生飲是必點～

點餐加養生飲品可抵20元！喝不完直接外帶很方便～

桃膠ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ飲有滿滿桃膠！Q軟滑口有微微黏嘴口感，少糖加上微微枸杞香，好喝好喝！

對人蔘飲既定印象都是很苦！這的清甜養生溫潤又順口，人蔘香味滲入到茶飲裡，沒有讓人害怕的苦味，是很有活力的味道～

＊再重複一次豪華大阪燒才199元！我怕分享出去，下次來要等很久，店內有養生湯與養生飲品，以市區餐廳來講這價格很實惠，三個長鍋貼才50元加辣椒好吃，整體氛圍口味都不錯，而且餐點不油膩～

彩湯食

電話：03-3368111

地址：桃園市桃園區大同路60號

營業時間：11:00~20:00

公休：星期一

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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