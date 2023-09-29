桃園龜山美食吃吃喝喝！ 分享12間桃園人氣必吃美食、排隊美食

周休二日去哪走跳？這次Ann和榜哥懶得出遠門走走，就決定來到桃園龜山嘉吃吃喝喝，也要說龜山區的美食也太多，也劃分了兩大區，一個是林口長庚醫院、華亞科技園區這區的龜山美食以及龜山區公所周圍（龜山后街、銘傳大學桃園校區）這區，而這次就來跟著我們夫妻來一起到桃園龜山吃吃喝喝吧！

桃園龜山區，舊稱龜崙社，前身是龜山鄉，位在桃園市的東北部，鄰近的鄉鎮有桃園市的桃園區、蘆竹區，以及新北的林口區、新莊區、泰山區、新莊區、樹林區、鶯歌區等，是桃園市進出大臺北都會區的門戶。而龜山區有部份建設或設施都會以「林口」來命名，像是國道一號林口交流道、林口工業區等等，甚至連林口長庚醫院也是，所以林口跟龜山有著不可劃分的密切關係。這次就簡單分享桃園龜山區的吃吃喝喝給大家參考！

●吳氏湯包

取名叫吳氏湯包但也俏皮地告知”不是湯包是小籠包”。吳氏湯包的餐點選擇超豐富，除了招牌小籠包以外還有蛋餅、蔥抓餅、包子饅頭、蘿蔔糕、飲品等等，價位標示清楚明瞭且店家也是熱情無比！不愧小籠包是招牌，每天光手工包小籠包的人手就超多，當然排隊買的人也都不手軟，一籠、兩籠的買！

這天我們就買了一籠10顆的小籠包，記得一旁的韭菜醬油一定要加，而愛吃辣的朋友，吳氏湯包的辣椒也不能錯過。小籠包的外皮屬於厚薄適中且有麵香味，內餡單吃就很味道，但重口味的朋友醬料當然不能錯過喔！

吳氏湯包

營業時間：04:00-13:00（周一二休）

營業地址：桃園市龜山區文化七路93號

營業電話：03-3278975

●Feather肥的

隱藏在林口長庚醫院附近巷弄中的Feather肥的，旁邊就是文昌停車場，Feather肥的就在一個小巧的貨櫃屋內，貨櫃屋內僅設置三張桌供內用，實際上大多數的客人都是電話訂餐再來取餐！而Feather肥的餐點選擇有馬芬堡、酥皮厚蛋餅、丹麥吐司、飲品等可以點選，這天我們點了一份獨門鮪魚醬+芝心蛋餅以及一杯好喝奶茶。

真的大推Feather肥的的酥皮厚蛋餅，外皮煎得酥脆但會帶點鬆軟的口感，這真的跟一般傳統蛋餅不同，再配著內餡香氣十足的自製鮪魚醬+芝心，真的會一口接著一口吃不停。

Feather肥的

營業時間：平日06:30-12:00假日07:00-12:00（周一二休）

營業地址：桃園市龜山區文昌二街34號旁

營業電話：0963-010553

●牛角坡早餐店

最早期的牛角坡早餐店真的就是個簡單的鐵皮屋，隨著機捷的施工，原先牛角坡早餐店舊址的區域也拆除，最後才搬遷至現址，人氣早餐店名號果真名不虛傳，至今仍受體大學生、長庚大學學生甚至是在林口龜山一代上班族所愛戴！

牛角坡早餐店的餐點選擇很豐富有炒麵類、蛋餅類、吐司、飲品等，而來到牛角坡早餐店就是點上一份炒麵，炒麵可有著貢丸跟半熟蛋來搭配，半熟但可要均勻跟炒麵拌著來吃，而愛吃辣的朋友，他們家的辣醬真的不能錯過！

牛角坡早餐店

營業時間：06:00-12:00（周日一休）

營業地址：桃園市龜山區文化一路86-30號

營業電話：03-327-0198

●鑫花溪牛肉米粉

鑫花溪牛肉米粉鄰近機捷A8長庚醫院站，開車前來的朋友一旁有不少付費停車場可停車，而鑫花溪牛肉米粉的餐點選擇有湯米粉、乾拌麵、湯品等，當然也有各式風味小菜、飲品等，點選任一主食還可加價升級為套餐！

這天我們來用餐就點了一份番茄酸湯-米粉-牛五花、煲煨雞湯-米粉、乾拌口水雞絲-米粉以及一份天饞薯條。真要說鑫花溪牛肉米粉任一口味的湯頭都很順口有味，米粉當然不用說真的Q彈好吃，但榜哥一直說這次螺絲粉，原本想點粄條的，想不到11:30來用餐就說售完，而覺得味道不夠的朋友，一旁的醬料區也有提供辣椒粉跟花椒粉等來增添餐點的味道喔！

鑫花溪牛肉米粉

營業時間：11:30-14:30 16:30-20:30

營業地址：桃園市龜山區文化一路10巷20號

營業電話：03-397-9793

●懷舊中卷麵線

懷舊中卷麵線附近有不少公有停車格以及私人付費停車場，想吃懷舊中卷麵線的朋友可要記得要早點來吃，以免晚來吃不到！懷舊中卷麵線餐點選擇很多樣可內用或外帶，但內用每人都需要點選一份麵線，選好餐點直接店家喊單就可以，而這天我們就點了一碗三國鼎立麵線以及一碗小份的清麵線還有淡水魚酥。

推薦大家來到懷舊中卷麵線就點個三國鼎立麵線，一次能吃到中卷、滷大腸、肉羹(這天我們吃是改成貢丸)三種料，麵線是有口感，不是麵線糊，湯頭會帶點淡淡的柴魚味道也要說店家裝盛的水準超高，只要一個不小心就會溢出來的程度。

懷舊中卷麵線

營業時間：11:30-14:30（週日休）

營業地址：桃園市龜山區文興路46號

營業電話：0989-838605

●鳥地方陝西小館

鄰近林口長庚醫院的鳥地方陝西小館，餐點主要都是以陝西特色料理為主，像是麵食，牛羊泡饃、肉夾饃、鍋貼等，這些都是鳥地方陝西小館必吃料理。鳥地方陝西小館的餐點不論內用外帶都可以，建議想內用的朋友可要早點到，以免花太多時間現場等候。

推薦大家來到鳥地方陝西小館一定要點給牛羊泡饃以及鍋貼、蒸餃，點牛羊泡饃時，店家會端上兩片餅片要你先撕成小塊狀，然後才會再端進廚房烹煮；而鳥地方陝西小館的鍋貼跟蒸餃也是不錯的選擇，雖說價位高了點，但用料實在值得來吃一趟。

鳥地方陝西小館

營業時間：11:30-20:00（週二休）

營業地址：桃園市龜山區復興一路292號

營業電話：03-3186655

●巴適經典麻辣鍋林口店

巴適經典麻辣鍋林口店就在文化三路上，停車基本上是沒煩惱，因為店家附近設有不少付費停車場或是路邊停車格喔！

整體的服務品質很不錯，店內用餐環境乾淨且舒適，吃到飽的鍋物餐點也算多樣豐富，肉品的肉質、海鮮的新鮮度也都很不錯，外加不定時都會推出季節水果系列品項無限吃，店家曾推出草莓、鳳梨、芒果、柚子等系列品項無限吃，真的是三五朋友家人聚餐的好選擇。就大力推薦給林口區、北桃園的朋友們，想吃鍋物就來巴適經典麻辣鍋林口店，快快訂位吃起來！

巴適經典麻辣鍋林口店

營業時間：11:00~22:00

營業地址：桃園市龜山區文化三路318號

營業電話：03-3280084

●金時代專業烘焙

10多年前就知道金時代專業烘焙的香頌麵包很夯，以前總是會拜託廠商從龜山幫大家團購，想不到10多年過去了金時代專業烘焙還是這麼夯！而且不誇張整間店就只賣兩種麵包-香頌麵包以及毛毛蟲麵包。

而金時代專業烘焙基本上只賣平常日，唯有每月第二第四周的周日才有販售，這天我來就是剛好碰到雙周數的周日，於是就花了點時間排隊等候買香頌麵包，每人每次最多就只能買15條，但也必須真心話說香頌麵包的內餡跟以前相比較少了一些，但回憶就是無價啦！一口口剝啃來吃真的很過癮。

金時代專業烘焙

營業時間：10:00-17:30（六日休，但每月第二、四週日除外）

營業地址：桃園市龜山區中興路一段17號

營業電話：03-3501166

●陳秋剛龜山總店

Ann真心推薦陳秋剛綿綿冰給大家來品嚐，各各都有熱忱的心來服務客人，真誠的推薦好吃冰品或是熱甜湯給大家。用料實在且以份量來說CP值真的很高，每一款冰品都能吃出天然的果香味道；熱甜湯、手工圓等都是真材實料，把客人當作家人、朋友來對待，堅持不使用色素來製作食材，讓大家可以吃得安心又健康。而最近他們可拓店到新莊去了，真要問什麼時候才能拓到我們南桃園來呢？

陳秋剛綿綿冰 龜山總店

營業時間：12:00-21:30

營業地址：桃園市龜山區中和南路24號

營業電話：03-3195751

●龜山蔡大腸蚵仔麵線

龜山蔡大腸蚵仔麵線算是在地人才知道的中式早午餐店，一旁邊就是小北百貨和全聯福利中心以及龜山圖書館、戶政事務所等，停車基本上也不是太大的問題。

龜山蔡大腸蚵仔麵線的餐點選擇有麵線、筒仔米糕、各式湯品以及乾蚵仔等，這天我們就單純點了一碗綜合大腸蚵仔麵線以及一份筒仔米糕，綜合麵線上頭會灑些香菜和蒜泥等，其他好料當然都藏在碗底，要拿著湯匙均勻攪拌來品嘗，鮮蚵跟大腸都處理得算不錯，米糕則算屬中規中矩，不少在地人一次都點上兩碗米糕來吃。

龜山蔡大腸蚵仔麵線

營業時間：06:00-13:30（周一休）

營業地址：桃園市龜山區自強南路85號

營業電話：03-329-508

●季節水餃

在龜山後街這區提到季節水餃絕對無人不知！除了招牌手工現包的大水餃以外當然也還有湯類、麵類、現切滷味等，不少人也會特地來季節水餃直接買好幾包的冷凍水餃回家自己烹煮。內用的水餃口味可有韭黃鮮蝦、高麗菜水餃、韭菜水餃，而外帶的冷凍水餃口味就比較多以選擇喔！

季節水餃

營業時間：平日11:00-14:00 17:00-20:00

週六11:00-20:00（週日一休）

營業地址：桃園市龜山區自強東路115號

營業電話：03-349-1673

●久米本舖

久米本舖就位在龜山萬壽路上，店面不太顯眼小小一間，經過還真的容易錯過，主要的招牌就是油飯，餐點可內用或是外帶，但內用空間不算大，所以大多數的人都是選擇外帶。除了招牌油飯以外，久米本舖可還推出油飯便當、土雞肉便當、滷肉飯便當、松阪豬便當、湯品等，沒吃過的朋友真的可以找時間去品嘗喔！

久米本舖

營業時間：09:00-19:00

營業地址：桃園市龜山區萬壽路二段934號

營業電話：03-3596662

真心要說Ann和榜哥還有很多龜山美食都沒吃到，更有不少在地龜山美食都只開平日，假日想去吃一波都有困難，所以這些殘念就留到下次有再來龜山時再繼續達標，朋友們！有機會也真要來龜山吃喝玩樂喔！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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