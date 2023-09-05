打破想像！新埔文化巡禮　深厚文化底蘊的古樸小鎮

清爽又低負擔的健康餐盒與輕食，逐漸取代傳統的大魚大肉，成為現代人的用餐首選，而這家位於苗栗的韓系咖啡廳，不僅擁有唯美可愛的裝潢，更是有提供餐盒、鍋物、沙拉等多種美食，豐富的選項讓它成為了在地人的用餐首選。

2023-08-29 11:01