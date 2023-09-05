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打破想像！新埔文化巡禮　深厚文化底蘊的古樸小鎮

聯合新聞網／ 行遍天下

【文：行遍天下，攝影：亞瑟王】

新埔街道巷弄裡各式粄條老店林立，讓遊客從舌尖認識新埔，而「老街」和想像中很不一樣，生活感中藏著不少充滿歷史重量的客家古屋，由「三街六巷九宗祠」串起一條2.6公里的觀光步道，遊客可循著歷史脈絡散步探訪古蹟，巷弄間隨處有驚喜，分散各角落的宗祠、歷史建物，讓新埔鎮儼然是一座沒有圍牆的露天博物館

細細探訪，還有極具在地特色的工坊藏在老街周邊，最具代表性的「新埔柿染坊」是台灣柿染工藝的起源，柿染靈感來自柿餅工廠充滿柿汁掌印的柱子。柿餅加工過程中削下的柿皮及柿農疏下的澀柿果，經萃取、發酵製可成染料，因柿汁含豐富單寧酸與膠質，在布料染色有優異的著色與色牢度，未媒染的柿染布顏色越曬越深，有「太陽之染」美譽，造訪新埔不妨去手作體驗看看！

　

景點資訊

新埔宗祠博物館

地址：新竹縣新埔鎮中正路510號

電話：03-588-0959

FB：新竹縣新埔宗祠博物館

時間：09:00-12:00、12:45-16:00（週一、週二公休）

　

新竹縣柿染文化協會 / 新埔柿染坊

地址：新竹縣新埔鎮忠孝路120號

電話：03-588-0783

網址：www.xinpudyeing.com.tw

時間：08:00-12:00、13:00-17:00

消費：刷染體驗170元起（視刷染商品而定）

　

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博物館 柿餅 老街

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