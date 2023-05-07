呷奔阿！竹北新式川菜質感體驗 必吃獨家麻辣口水雞嫩口辣感

【阿本家】位於竹北文和街上，店家旁邊就是停車場，停車非常的方便。

【阿本家】是由川湘菜名廚蕭冠之師傅所創建的品牌，將傳統川菜口味濃郁、過癮香辣的滋味加入創意元素進行改良創新，藉由精湛的烹飪技巧、精準的調料與嚴選的食材，讓店內菜品外觀上更為精緻、引人注目，品嘗時又同時能感受傳統川菜的多層次辣感與香料風味。

店面裝潢走日韓風格，簡約又清新，挑高的天花板讓人較無壓迫感，且整體明亮乾淨、富有質感，有別於以往品嚐川菜的用餐體驗。

麻辣口水雞

店家嚴選仿土雞肉搭配獨門「麻辣口水醬」為主要特色，以純雞腿肉製作使其口感更加嫩滑，搭配涼粉皮、小黃瓜和研磨花生米等配菜，風味上更加豐富。其中獨門的麻辣口水醬，入口時花椒的香氣在嘴中慢慢散開，十分開胃！若吃得喜歡，店內特製的麻辣醬也有提供單獨販售，讓顧客在家也能享受到過癮麻辣的滋味。

建議搭配粉皮和小黃瓜一起食用，可以增加口感的層次。

青麻椒汁浪花白肉

這是一道融合了川菜和新派手法的料理，特地選用當地豬五花作為主角，率先將泡野山椒爆香、與湯汁融合，控制溫度保持豬肉嫩度，入口湯汁清爽酸香，其中作為襯底的銀芽菜，更為此道美食增添了口感，完美呈現香氣四溢的美味。

新鮮花椒獨特之處是帶有淡淡柑橘香氣。

陳醋子排

使用本地台灣豬五花排骨，經過獨門醃製，讓肉質更加軟嫩且沒有豬肉的油膩感，而且多了果香味。其中的醬汁以山西老陳醋和鎮江醋調配出黃金比例，味道獨特且口感清爽。

藤椒酸菜魚

看似簡單的料理卻暗藏複雜的工法製作，選用在地鱸魚完美切片去骨，而其中的酸菜湯底使用客家酸菜，再以泡野山椒、新鮮花椒和青麻花椒使其入味、煮出酸菜的味道，更勾引出酸麻的風味，搭配菇類、高麗菜、蓮藕也讓整體更加爽口。

鱸魚片入口即化、毫無魚腥味，完整巴附醬汁。

店內也有許多滷味小菜，在享用川菜的同時，也能一起搭配豐富餐桌饗宴。

由川湘菜大師蕭冠之師傅一手創立的新品牌「阿本家 Jin Ben A」，以其精湛的四川手藝設計店內菜餚，取自的店名也富有巧思，倒過來念即是台語的「呷奔阿！」，耳邊響起「賀！來辣！」，是記憶中「家」的場景，在加入新式烹飪技巧之餘，也不忘傳統川菜中吃到的感動與美味。





阿本家 Jia Bena

店家地址：新竹縣新竹縣竹北市文和街90號

店家電話：03-5587557

營業時間：11:00-15:00；17:30-21:30

粉絲專頁：https://bit.ly/3Lov76p





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