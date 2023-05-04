好吃的港式飲茶推薦！ 新竹寶山美食「夏沐語港式點心園」 超Chill的峇里島風景觀餐廳

新竹寶山美食「夏沐語港式點心園」，在好山好水的寶山有間峇里島風的景觀餐廳，這裡是養生按摩會館兼港式茶餐廳，可以來這邊按摩舒壓後再吃個港式點心填飽肚子唷，吃飽後還能在園區裡逛逛走走，超級Chill！還設有免費停車格方便停車，很適合帶著全家大小一起來享樂唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

夏沐語港式點心園

地址：新竹縣寶山鄉雙園路二段179-9號

電話：03-519-1689

營業時間：11:00-14:00,17:00-20:00（每週二公休）

「夏沐語港式點心園」地點鄰近新竹科學園區，設有免費車位方便停車，來這邊用餐完全不用煩惱停車的問題！

「夏沐語港式點心園」是一間養生按摩會館兼港式茶餐廳，可以來這邊按摩後再來享用港式點心！當然也可以像我們一樣專程來用餐啦！

園區內的環境很優美～飯後還可以在園區裡走走逛逛～

一旁還有充滿渡假風情的涼亭可以休息，彷彿置身在峇里島一般，格外愜意！

而內用的環境走的是溫馨的居家風格，個人特別喜歡他們靠窗的位置，不但採光好，還可以邊用餐邊欣賞戶外的風景唷。

內用的座位數不算多，建議來用餐前先打電話訂位，因為他們就連平日生意也非常好，在我拍完淨空畫面以後．陸陸續續有其他客人進來，當天大約就坐了八成滿呢！

店家還有二樓的用餐空間，如果是團體聚餐可以預訂二樓的座位，是小包廂的用餐空間，聚餐會更有隱私！

二樓處的用餐環境很不賴～無論是想要來這邊談公事或是私事都很適合！

夏沐語港式點心園｜完整菜單MENU

這是「夏沐語港式點心園」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

如果有選擇困難的朋友，就可以參考店家的TOP10排行榜點餐唷！

自助醬料區

醬料區提供薑絲、黃芥末醬、醬油、梅林醬等，可以依照個人喜好自行取用！

夏沐語港式點心園｜好吃的港式飲茶

「夏沐語港式點心園」有適合三五好友聚餐的港式小點心，也有適合小家庭和團體聚餐的主廚私房菜！如果人數多也可以告訴店家預算～請他們幫忙配菜唷！

【金牌燒鵝四分之一（下庄） 720元】

金牌燒鵝非常熱賣，建議要提前打電話預約！當天我們是平日中午造訪，有很多組客人想要現場點來吃，店家都告知已經售完了呢，可見有多夯啊！

​金牌燒鵝的外皮酥脆，油脂豐富，建議先吃原味，再沾上冰梅醬，可以一次吃到兩種不同風味！我自己是比較喜歡沾醬吃～吃起來比較解膩～也更有層次風味。

【茶資 30元/人】

當天有「養生枸杞茶」跟「東方美人茶」這兩種茶品，店家說他們是選用精心挑選的茶葉，尤其是「東方美人茶」還特別選用了一斤2000元的高檔茶葉呢！港式點心配上熱茶特別Match，喝完都可以請店家續壺唷。

【蔥油鱘龍魚 388元】

這道蔥油鱘龍魚是店家排行榜上的TOP2餐點！新鮮的鱘龍魚，底部還有嫩豆腐搭配，吃起來鮮甜滑嫩！但要注意鱘龍魚本身還是有一些魚刺，食用時需要特別小心唷！

【金沙中卷 318元】

金沙中卷中卷外層裹上了鹹蛋黃，蛋香味濃郁！彈牙的中卷搭配上鹹蛋黃的香濃美味，吃起來非常下飯！但可惜店家沒有單賣白飯，若想配飯的話，就需要點個炒飯來搭配囉。

除了新鮮Q彈的中卷以外，裡面還有加了鮮甜的地瓜，即便稍微冷掉也不膩口，還是保有酥脆的口感呢。

【和風高麗龍鬚卷198元】

和風高麗龍鬚卷的賣相很出色！外層的高麗菜捲入了龍鬚菜，再加上清爽的和風醬汁，吃起來很清爽開胃，而青菜還保有爽脆的口感，很讓人驚艷！

【家鄉咸水餃 108元】

咸水餃是排行榜上TOP6的品項，端上桌的咸水餃和我想像中的水餃完全不一樣！但他的美味度很讓我驚豔，是我們今天最愛的TOP1餐點。

【西杏明蝦卷 128元】

西杏明蝦卷包了新鮮的蝦仁和酸甜的鳳梨，外層加了滿滿的杏仁脆片，吃起來酥脆香甜又可口！

【芝士海鮮盞 168元】

芝士海鮮盞外觀看起來很像是蛋塔，他的內容物有蝦子、蟹肉棒、培根、蘑菇等，很像是白醬海鮮義大利麵會出現的配料！外層的塔皮很酥脆～內餡的奶香味也很濃郁～吃起來還蠻特別的唷。

【海鮮焗白菜 128元】

海鮮焗白菜要趁熱馬上吃～才會吃到焗烤的牽絲口感！嚴選大白菜與豐富的海鮮食材再搭配起司焗烤～這濃郁的奶香特別迷人

【ＸＯ醬蒸牛肚 128元】

XO醬蒸牛肚吃起來很入味，牛肚處理得很乾淨，吃起來仍保有他的Q度和嚼勁！

【清燉鱘魚骨膠 138元】

清燉鱘魚骨膠裡面有滿滿的膠質，就是一道喝了會養顏美容的湯品！而湯頭本身蠻清爽的，沒有什麼腥味，喜歡喝魚湯的朋友可以點來嚐鮮看看。

【楊枝甘露 88元】

飯後當然不能少了港式飲茶必吃的招牌甜點！這款楊枝甘露是選用新鮮的芒果切成丁，吃起來酸酸甜甜的很解膩，也為今天的美食饗宴做了一個完美的Ending。

整體來說，這間「夏沐語港式點心園」餐點口味都在水準之上，用餐環境也很舒適，重點是停車也相當方便！就是一個適合情侶約會、三五好友及家庭聚餐的好地方！這天用餐下來特別推薦的是金牌燒鵝、和風高麗龍鬚卷、家鄉咸水餃、ＸＯ醬蒸牛肚～未來還會想要嚐遍他們其他的招牌餐點。

夏沐語港式點心園

地址：新竹縣寶山鄉雙園路二段179-9號

電話：03-519-1689（線上訂位請點我）

營業時間：11:00-14:00,17:00-20:00（每週二公休）

官方臉書：點我看店家粉絲團

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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