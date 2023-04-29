連假快到抹茶糰子秘境！ 苗栗「海岸線魅力景點」全在這 還有最美落日大道、日系動畫場景

跟著 白日夢情侶檔 於 2022-04-16 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 17 個景點，其中包含 相思窩土地公、通霄神社、通霄廟口阿嬤臭豆腐。

常常提起苗栗，很多人都是興致缺缺，殊不知談起苗栗在Eason心中有著很高的排名，相較於台北、台中、高雄等大城市，苗栗有著樸實味道，然而在單純的市容下，卻藏有許多美的得讓人嘆為觀止的景點

剛好每年3~5月又到了綠藻繁殖期，北部有著眾所皆知的老梅綠石槽，但更少人知道的是苗栗苑里出水海岸，每到這個季節綠藻生長在一顆顆圓石上，綿延數百公尺，像極了抹茶巧克力、更為療癒😍

這次就由Eason和Jennifer帶你們認識台灣西部最有魅力的海岸線!

第 1 天

相思窩土地公 | 1 小時

到了苗栗的第一個景點Eason就直衝攝影人的私房景點，相思窩土地公因為緊鄰著高鐵鐵道，所以成為許多鐵道迷拍攝高鐵的列車秘境，甚至還被網友暱稱是高鐵土地公。這裡可以拍攝到高鐵列車與土地公廟同時入鏡的畫面，新舊形成強烈對比，再搭配陽光灑落的剪影，是很特殊的畫面。但Jennifer也要提醒大家這裡的蚊蟲超級多，所以要來拍照的話也要注意防蚊！

【景點資訊】

地址：苗栗縣通霄鎮烏眉里相思窩百年土地公

通霄神社 | 1 小時

下一個景點我們則是到了IG上也很多人拍攝的通霄神社啦！雖然位在虎頭山公園的半山腰，但實際上海拔不到100公尺、也可以開車或騎車抵達，算是很方便的景點，它興建於西元1937年，是通霄最著名的歷史古蹟，也是台灣少數的日式神明建築。在這裡可以拍到充滿日本風情的大鳥居與日式神社，再搭配上後面蓊鬱的樹林，真的讓人有一秒置身日本的錯覺，這邊除了神社跟鳥居外，再往上走還有一個可以瞭望風車跟火力發電廠的觀景台，值得一探究竟!

【景點資訊】

地址：苗栗縣通霄鎮虎頭山公園

通霄廟口阿嬤臭豆腐 | 30 分鐘

拍完幾個景點之後我們都餓了，所以來到熱鬧的廟口覓食，Jennifer每次來苗栗必吃的就是這家臭豆腐啦！無論是炸的或是湯的都很好吃，臭得很夠味哈哈~他們是用蔬菜、青草、中藥材等數十種原料為基礎配製出純天然發酵的滷水，連素食者都可以吃！另外一個特別的地方是，他們的臭豆腐除了台式泡菜之外，還有酸菜可以搭配，記得把這些都塞進臭豆腐裡吃才是最道地吃法唷。

【餐點資訊】

地址：苗栗縣通霄鎮忠孝路27號

營業時間：12:00-19:00

電話：(03) 776-3176

小倆口自助冰店 | 30 分鐘

吃完鹹的就要吃甜的啦！小倆口自助冰店就算隱藏在市場的裡面、沒有明顯招牌，還是每到假日都爆滿到不行，因為他們實在太佛心啦，十幾種配料的自助冰任你裝，隨裝的量定價60-65元，很少有這種讓你吃料吃到爆的店家吧！據說以前因為阿嬤賣冰生意很忙最後只好請客人自助裝冰，沒想到因此大受好評~雖然店面小小的但座位不少，不管是附近居民或是遊客都吃得津津有味呢。

【餐點資訊】

地址：苗栗縣通霄鎮信義路119號

營業時間：週二至週五 10:00-21:30、週六 09:30-21:30、週日10:00-21:30(週一公休)

電話：(03) 775-0713

苑裡出水沙灘海堤 | 1 小時

吃飽喝足的下午，Eason前往了這趟他最期待的景點：抹茶海岸，位在苑裡鎮的出水沙灘在每年3~5月份前後會出現\大量的綠藻在潮間帶的石頭上，圓滾滾的綠石槽因為造形而被暱稱為抹茶巧克力，是季節限定的美景。但要過來可要注意潮汐時間，只有在退潮的時候才看得到，而且也要注意腳步，不要踩在綠藻上面！

苑𥚃好咖 | 1 小時

在海邊吹上一陣子海風後，真的讓人舒服的昏昏欲睡，所以我們又回到市區準備找間舒服的咖啡廳休息。苑裡好咖的店面是用老宅翻修設計，除了有很多復古風的裝飾之外，還有一個採光很棒的天井，讓人坐在店裡非常舒服療癒！我這次只有點了肉桂捲，但其實菜單上還有好幾款麵包可以選擇，原本還想點波蘭小屁屁（完全因為名字就想點的我），但怕吃不完就作罷，不過隔壁桌是蠻大聲讚嘆好吃就是😂他們的肉桂捲是乾捲，外層較硬、還有撒糖粒增添口感，口感像是烤過的厚切土司邊，內層吃起來比較軟一些，適合咀嚼肌強壯人，肉桂味偏淡而且沒有融入麵包中。

【餐點資訊】

地址：苗栗縣苑裡鎮信義路47號

營業時間：週二至週日 8:00-18:00（週一公休）

電話：(03)786-8079

新埔火車站 | 15 分鐘

位在通霄還有另個攝影師必造訪的景點，被稱為「海線五寶」之一的新埔車站，看似不起眼的小車站其實已經有百年歷史，是從日本時期一直保留到現在的木造站體，也是台灣西幹線鐵路最靠海的車站，大部分的火車都不停靠此站，若要搭火車前往也只能搭乘電聯車，還要查好班次以免沒有車回家！從車站步行一小段路就可以看到海岸，因為遊客很少的緣故，完全可以獨自霸佔整條海岸線。另外從這裡搭車一站就會到白沙屯車站，也可順路去白沙屯媽祖走走。

通霄日落大道觀景台 | 2 小時

晃著晃著也接近傍晚時分，Eason帶著Jennifer前往了可以欣賞夕陽的台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道，這裡曾經被票選為台灣最美十大景觀公路之首，這裡在夏天可以看到太陽從聯絡道的正中央緩緩沈入海中，所以我們來的這一天也有超級多遊客來拍照的！因為許多人會在馬路中央停下拍照，所以還有警察在管制交通，要來拍照的話也要注意安全。

第 2 天

海角樂園 | 1 小時

海角樂園也是我們造訪過很多次的地方，這裡除了可以開車或騎車抵達之外，也可以選擇騎自行車唷，這裡有規劃自行車道給車友們！這裡也是瞭望苗栗海景最美的地方，可以同時收穫海岸線、風車以及火車，不過這裡風蠻大的，要注意帽子或圍巾類被吹走，另外這裡晚上還有機會可以拍到銀河呢！

香山車站 | 30 分鐘

漸漸往北部移動的我們到了新竹，第一站先到許多MV取景的香山車站拍美照！香山車站在日治時期設立，是使用了阿里山檜木打造的全木造車站，更是全台唯一檜木車站，目前被列為市定古蹟。另外若沒有要搭乘電車、僅想拜訪香山車站內部，可以到櫃台找站務人員押證件換取月台出入證明。

【景點資訊】

地址：新竹市香山區朝山里中華路五段347巷2弄27號

營業時間：週一至週日6:00-23:00

電話：(03)523-7441

香山沙丘 | 30 分鐘

都已經到了香山，不得不提一下國家級濕地的香山溼地，位在新竹市17公里海岸線自行道的最南端，也被稱為台灣版撒哈拉沙漠，很適合在騎乘自行車後在此稍作休息，自行車步道中間還有規畫遮棚休息區，若要進入香山沙丘是需要步行的，自行車不可以攜入。在這裡可以拍到沙丘及風車的景致，來這裡拍照的情侶也很多呢！最後要離開前，可以在洗腳區把自己整理乾淨了再上車，是很貼心的設計。

海之聲 | 30 分鐘

距離香山沙丘不遠處，還有許多人也會拍攝的熱門景點海之聲，雖然只是短短的一小段石子路，不過卻吸引很多遊客排隊拍照，因為可以拍出走入海中的意境。但如果有來也要稍微注意潮汐時間，若浪打得太高容易讓地面濕滑，也可能在拍照的時候被打濕唷！

【景點資訊】

Google導航座標：24.7400532, 120.8874403

350苗栗縣竹南鎮崎頂子母隧道 | 1 小時

崎頂子母隧道又可以稱崎頂鐵道文化公園，導航會導到停車場位置，要再步行五到十分鐘才會看到隧道。崎頂子母隧道是全台唯一兩座相連的雙軌道隧道，隧道內甚至還能看到二戰時期彈孔痕跡，是非常有歷史感的地方。隧道兩旁都是巨大高聳的樹木，只有停車場到隧道那段會曬到太陽，其他都是有樹葉遮蔭的，很適合下午時間過來走走，也可以跟我們一樣從崎頂子母隧道一路步行到崎頂車站，順便停留在崎頂車站景觀平台拍照。

【景點資訊】

地址：苗栗縣竹南鎮崎頂里56號

崎頂車站 | 1 小時

✔崎頂車站樓梯

走到崎頂車站之後，第一個必須拍的就是它的樓梯！想必你一定會覺得很奇怪，樓梯有什麼好拍的(因為旁邊的阿公阿嬤也是這樣的困惑臉)，但如果你有看過新海誠的動畫「你的名字」，一定對男女主角在樓梯擦肩而過對看的畫面有印象，而就在這裡可以神還原，復古樓梯搭配湛藍天空，輕鬆拍出日系感照片。

崎頂車站 | 2 小時

拍完你的名字後，不妨待在觀景台等待夕陽落下，在這裡可以同時拍攝火車、夕陽以及風車，伴隨徐徐晚風，非常愜意。

豎琴橋 | 1 小時

在回程的路上，Eason提議再去補拍一個他一直感興趣的點，因為這裡可是上過日本Nikon年度月曆封面，也是許多攝影人愛拍的點。香山豎琴橋位於新竹十七公里海岸線上，行經台61西濱快速公路一定會經過，造型特殊、有像豎琴一樣的弧線，而且橋旁也可以架腳架，非常攝影師友好，所以我們到的這天也有超多攝影師在進行拍攝。

【景點資訊】

開燈時間：夏天18:30-19:00開始點燈、冬季18:00開始點燈

鴨肉許(許二姊) | 1 小時

終於完成兩天一夜的拍攝行程，最後的ending當然要收在美味的晚餐。新竹廟口的美食雖然多，但我們幾乎每次都還是會跑來吃許二姊，這裡的餐點美味又便宜，無論甚麼時間來都是高朋滿座，看到有位子就要先坐，再派一個人去點餐，不然等到天荒地老都沒位子唷！如果敢吃內臟類也很推薦可以點，他們家的食材都很新鮮，另外也要提醒主食類都超級大份，就算點小的也是一樣XD建議可以大家分著吃，才可以吃到比較多樣的菜。

【餐點資訊】

地址：新竹市北區北門街35號

營業時間：週一至週日10:00-02:00

電話：(03)524 -6574

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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