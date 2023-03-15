有機草莓園採果樂！順遊薑麻產地 體驗老薑蒸足浴

【圖／文：行遍天下】

薑麻園位於苗栗三義鄉與大湖鄉交界，130縣道串聯雙潭及薑麻園兩個休閒農業區，作為傳統薑麻產地，也是水果之鄉，風景秀麗，沿途巒峰雲海美不勝收！





牛奶森林竹林秘境

循著導航穿過蜿蜒山徑，來到隱身山谷的柏竺山莊，牛奶森林是柏竺山莊的私人秘境景點，因為時常雲霧繚繞， 長年可見雲海流瀑，如同大自然的牛奶浴，取名「牛奶森林」。陽光穿透高聳竹林，宛如化身電影臥虎藏龍的武林高手。這裡環境清幽且生態保存良好，春天有櫻花、桃花、李花，夏季又有桐花和點點流螢，竹林間不定時會舉辦茶席饗宴，四季皆有不同美景。

DATA

地址：苗栗縣三義鄉雙潭村崩山下10號

電話：037-879-366

網址：www.31villa.com

FB：柏竺山莊＿苗栗三義包棟民宿

費用：牛奶森林竹林免費，但秘境為柏竺山莊民宿私人土地，進入前需詢問民宿主人。





老糖廠生態農場

嬌嫩欲滴的草莓是來到大湖必訪的味覺饗宴，這裡藏著一位有機草莓職人，農場爸爸因為女兒從小體弱多病，讓他更注意食安問題，從慣行農法轉型有機耕作，一做就是20餘年。草莓園堅持不用藥，運用天然草木灰及生物防治法去除病蟲害，每到草莓季節，「老糖廠生態農場」孕育出的有機草莓常常供不應求，不搶就吃不到。

DATA

地址：苗栗縣大湖鄉2之1號8鄰舊糖廠

電話：0955-115-312

FB：老糖廠生態農場

消費：草莓鮮果自取每斤300元，現場採果每斤350元(需預約)，若沒預約每斤400元

備註：採果務必戴口罩，請勿邊採邊吃





菊園客家庄

進入薑麻園休閒農區，鮮黃的建築「菊園客家庄」堪稱地標，菊園提供住宿、餐飲服務，還有極富在地特色的老薑蒸足浴和薑黃手工皂DIY等遊程，因位居薑麻園高處，視野遼闊無遮蔽，一邊體驗足浴，一邊坐享山嵐美景，天氣好時可清楚眺望稍來山、秀姑巒山、玉山等高海拔大山，壯麗景緻盡收眼底。

DATA

地址：苗栗縣大湖鄉栗林村薑麻園13號

電話：037-951-522

網址：www.130.com.tw

消費：老薑蒸足浴、開放式雅座299元/人(40分鐘＋1杯飲品＋1份客家米食)、兩人獨立式包廂 350元/人(60分鐘＋1杯飲品＋1份客家米食)、薑黃手工皂DIY200元





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