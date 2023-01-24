湖口超人氣手工鮮肉包！「賴家上海手工鮮肉包」現桿現包、每日限量

賴家上海手工鮮肉包在湖口可是有超強人氣，每天早上都可以看到大排長龍的人潮。他們家最大的特色就是麵皮現桿現包，口味上也有許多選擇。菜肉綜合是最受歡迎的口味，有菜又有肉，兩個願望一次滿足，連豆漿都是店家自己磨的喔！想要吃美味包子的朋友，快跟著小米一起去看看吧！

賴家上海手工鮮肉包位置及停車方式

賴家上海手工鮮肉包在地經營多年，總店是在新豐，分店在湖口是家族經營。

賴家上海手工鮮肉包環境介紹

分店由年輕一代接棒經營，延續老一輩的堅持，麵皮都是現桿現包。

而且用料很大方，每個包子餡料都是包好包滿。

在寒冷的冬天，一早來個熱騰騰的包子最幸福了。

包子還挺大顆的耶！

賴家上海手工鮮肉包菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！口味有高麗菜、韭菜、鮮肉，想要吃菜又吃肉，也有菜肉綜合可以選擇。小米在等待的時候，一直聽到客人說我要綜合幾顆、綜合幾顆，可見菜肉綜合有多受歡迎！

還有特色梅干扣肉包，和甜的芝麻、豆沙包，小米提醒芝麻和豆沙可是限量喔！太晚去可是買不到的。特別提醒因各類物價上漲，自今年元旦起，包子已經調漲為每顆20元囉。

還有店家自己包的冷凍黑豬肉手工水餃，喜歡的朋友不妨參考看看喔。

一旁的醬料可以自取，有醬油膏、和店家手炒的辣油，又香又辣很過癮。

賴家上海手工鮮肉包用餐心得分享

來開動吧！今天跟美女Hazel一起來湖口吃美食。

鮮肉包（20元/顆）Size還不小耶！

黑豬肉餡色澤鮮嫩，趁熱吃還有肉汁流出喔～肉餡肥瘦比例剛剛好，嫩而不柴，又有油脂的甘甜，搭配軟綿口感的外皮，早上吃下一顆肉包真的好幸福喔！

梅干扣肉包（20元/顆）很有客家風味，鹹香帶梅干甜味搭配豬肉餡，是屬於重口味的包子。

菜肉包（20元/顆）的外型像不像一顆壽桃呢？

一剝開就能看到滿滿內餡。有高麗菜、紅蘿蔔的清甜，加上豬肉油脂甘甜的肉甜味，美味又健康，是小米很喜歡的口味喔

包子上有兩個紅點是韭菜包（20元/顆）。

內餡挺豐富的，不只有韭菜、肉末還有冬粉耶！多種食材結合，是小米這個韭菜控特愛的口味。

愛吃辣的朋友，一定不能忘記打包辣椒回家配著吃。不僅辣勁很夠，而且辣椒辛香搭配包子真的好過癮喔！

沒有紅點的是素食口味的高麗菜包（20元/顆）。

滿滿的高麗菜內餡，搭配紅蘿蔔和冬粉。一口咬下就能感受到脆口鮮甜的高麗菜，搭配軟綿的外皮，吃素的朋友也可以享受賴家包子的美味喔。

豆漿（15元）是店家當天現磨的，口感挺濃郁的，而且限量供應，太晚來可是買不到的喔。

紅茶（10元）微甜很有古早味，搭配包子一起吃挺有飽足感的。

以上是小米的心得分享，湖口的朋友們，早上喜歡吃包子滿足口腹之慾，一定不能錯過賴家上海手工鮮肉包！有鮮肉、高麗菜等各種鹹甜口味任君選擇。

賴家上海手工鮮肉包

賴家上海手工鮮肉包 新豐店

地址：新竹縣新豐鄉尚仁街11號

電話：03 557 7929

營業時間：5:30-11:00（無公休日，如有公休會提前貼公告）

賴家上海手工鮮肉包 湖口店

地址：新竹縣湖口鄉仁和路9號

電話：0925 760 711

營業時間：5:00-10:00（無公休日，如有公休會提前貼公告）

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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