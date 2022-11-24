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登山者最愛的中部登山路線！檜山巨木群步道

聯合新聞網／ 橘子貓TTtrips

位於新竹五峰鄉和苗栗縣泰安鄉交界處的「觀霧國家森林遊樂區」，海拔約2000公尺，這個景點最廣為人知並吸引許多登山客前往的原因如其名，就是能在樹林裡看見雲霧繚繞的仙境美景。其中園區內最受歡迎的一條步道就是「檜山巨木群步道」，也就是這次我們要挑戰的路線！

檜山巨木群步道

距離觀霧山莊：開車約20分鐘/遊客可開車前往樂山林道6k處，再步行進入步道

難易度：A進A出，來回走完約5小時

觀霧國家森林遊憩區內有多條登山步道，要屬最具表代表性的非巨木群步道不可，因為觀霧最有名的就是巨木群，在這條步道可以欣賞到多棵巨木、隱藏版仙境吊橋和眺覽雪霸聖稜，加上這條路線平常沒有健行習慣的人也能輕鬆駕馭，非常適合長輩和小朋友一同前往挑戰！

走入步道後整團的驚呼聲此起彼落，因為滿山的巨木真的非常非常壯觀，就像人被縮小燈照到進入一個無比大的森林裡，到底這些巨木有多高呢？

巨木旁都會標示出樹種、樹高、胸圍、胸徑和樹齡，以及前往下一巨木的距離，大家可以一邊登山一邊仔細看一下，找找看最高的巨木有多高！

除了群山的巨木外，步道裡還有一座讓人腿軟的吊橋，為什麼讓人腿軟？因為這座條橋非常窄，窄到沒辦法會車的那種，所以只能單向通過（一趟限6人），雖然看起來很驚悚，但拍照起來真的有種走在仙境裡的感覺。

最新消息：近幾年步道保養中，所以只能旁觀唷
最新消息：近幾年步道保養中，所以只能旁觀唷

無論是聳立在雲霧間的巨木群還是仙境吊橋，真的要身歷其境才能深刻體會，非常推薦這條「仙氣滿滿」的登山路線給大家，就連小朋友也能輕鬆駕馭唷！下次放假時，撥空帶著全家大小一起到觀霧國家森林遊樂區享受森林浴吧！

鄰近步道總覽

圖片來源：行政院農業委員會林務局
圖片來源：行政院農業委員會林務局

橘貓貼心建議

整體來說，這條路線平常沒有健行習慣的人也能輕鬆駕馭，但因為巨木步道來回要5個小時，所以還是要有一定體力，建議大家平常沒事可以多走些樓梯，小小鍛鍊一下，登山時才能事半功倍唷！若擔心自己開車上去，A進A出體力不足不方便，也可以參考網路上的健行行程，3小時輕鬆走完檜木巨木群步道。

行程資訊

新竹雪霸國家公園健行二日遊

(榛山登山步道、檜山巨木群步道、觀霧瀑布步道)

兩天一夜，三條步道，輕鬆入袋，請Google搜尋「橘子貓觀霧健行」報名參加。

延伸閱讀：觀霧森林浴榛山步道，景觀台360度眺望聖稜線！　

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步道 登山 雪霸國家公園 吊橋

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