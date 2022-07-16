快要比孩子拳頭大！ 新竹「 林家芋泥球」 城隍廟旁必吃超巨雙層芋泥球

新竹城隍廟周邊美食小吃超多，不知道吃哪一家的話，其實跟著排隊人潮走就對了！這一家林家芋泥球是人氣最夯的排隊名店，用生乳捲的方式製作雙層芋泥球，現包現炸，因為每一顆都很巨大，約要等上8分鐘左右，外酥內綿密，裡面滿滿的芋泥還有淡淡的蜂蜜香氣，真好吃。

林家芋泥球｜交通位置

位於東門街191號，就在城隍廟周邊，看到排隊人潮就可以找到了。

老闆娘是用類似生乳捲的包餡方式拿來做芋泥球，用芋圓包裹芋泥，獨創雙層芋泥球。現包現炸，每一顆都很巨大，約有孩子拳頭大小，所以每炸一輪就要等上8分鐘左右。

而且老闆使用的油非常乾淨，應該是經常換油。

生意真的很好，每一顆瀝完油後就馬上給客人了。

芋泥球｜NT$.30元/1顆

熱騰騰的捧在手裡很有重量而且燙手，約有孩子拳頭大小，這真的是我吃過最巨的芋泥球了。

用竹籤插的進去但扛不住，這重量真的很真材實料。外皮炸的很是酥脆，這色澤很完美，外層是熟悉的芋圓，內餡滿滿都是芋泥。

這芋泥綿密細緻，還吃得到芋頭的顆粒，吃得到淡淡的蜂蜜香氣。外酥脆內綿密柔軟，皮很薄，有香濃的芋泥香氣，加入蜂蜜調和，甜甜的。如果有來新竹，真的推薦必買，這麼巨大的芋泥球不吃可惜。

林家芋泥球

電話：0986-372733

地址：新竹市北區東門路191號前（城隍廟旁）

時間：14:00~21:00｜（假日到00:00）

粉絲團：林家芋泥球

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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