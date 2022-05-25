香客最愛！ 白沙屯拱天宮週邊美食「外省牛肉麵」 CP值超高的牛肉麵跟雙醬麵 湯濃肉大塊

白沙屯媽祖出巡了，香客們最愛吃這一家外省牛肉麵，在這種純樸的小地方能賣到經常排隊，肯定是好吃的啊！甚至常有人刻意繞到這裡就為了吃上一碗牛肉麵可見其魅力了。

距離通霄白沙屯拱天宮開車只要4分鐘，靠近白沙屯車站。

別看這褪色鐵皮屋不起眼，假日經常看到被人群包圍呢。

人家還有點餐SOP。

還好我是平日晚上避開用餐時間過來的，都是在地人來吃飯，生意還是蠻好的。

在地人都是一家人帶著來用餐，懶得煮的話這樣真的很方便，而且幸好也不貴。

滷味也是在地人大推的，真的滷的很入味，可惜我們吃不下。

外省牛肉麵｜MENU

價格比北部便宜一點，牛肉麵跟雙醬麵必點。另外我看在地人也很愛點水餃，聽說蠻好吃的。

蒜味韓式泡菜是新品。

真的很蒜很夠味，我覺得非常重口味但好吃。

店家自製辣醬、酸菜等等⋯⋯

牛肉湯｜NT$.100元

藥膳湯頭，溫潤香醇，湯頭算清爽不是很濃厚的那種。喝起來很舒服偏清燉帶點藥膳的香氣，尤其牛肉真的給的很大方。

牛肉燉的軟嫩帶嚼勁，而且給超多塊，超級大方。這牛肉的厚度也很夠誠意。

牛肉麵｜NT$.110元（小）

多加了麵條也才多10元，真的是不貴。

店家自製的酸菜也很好吃。

牛肉很大塊，雖然是小碗但吃起來超飽的。

手工麵條吃起來Q軟有嚼勁。

雙醬麵｜NT$.50元（小）

麻醬香氣非常濃郁但也不搶肉燥的味道，而且麻醬真的很濃稠，搭配肉燥可以增添香氣與潤滑口感，很均勻也中和。

攪拌後再吃，每一口都香氣逼人，好好吃。

搭配店家自製辣醬吃，更是多一層風味。然後真的不要小看這辣醬，真的有夠辣，我加這一匙差點把自己辣到嗆死。

酸菜真的必加。

老闆看我辣成這樣還拿出這一罐山東醋，說加進去就不這麼辣了。我必須說這一家店除了東西好吃以外，服務態度更是大推，親切又客氣，喜歡。如果有機會要去白沙屯的話，這一家真的別錯過，除了這兩種，水餃滷味也是必點清單喔。

白沙屯外省牛肉麵｜店家資訊

地址：苗栗縣通霄鎮中山路127號（地圖）

電話：037-791616

時間：上午10:00 – 下午7:00（週日公休）

粉絲團：外省牛肉麵

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」