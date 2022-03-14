等到了！桃園永安漁港最美打卡點「永安海螺館」開幕日確定，唯一咖啡廳、AR與VR體驗都有
桃園人絕美打卡亮點升級了！去年9月搶先曝光的「永安海螺文化體驗園區」，憑藉純白海螺造型外觀建築立馬成為熱門地標，而室內展館在不斷延期下終於確定於3/19正式開館，館內還能體驗VR虛擬實境、AR擴增實境體感遊戲，加碼獨家咖啡館，讓大家文化旅行不再只有美拍，豐富體驗及美食也將等著大家。
位於永安漁港北岸的「永安海螺文化體驗園區」占地達5.6公頃，兩層樓高的園區以優美的曲線設計及開放穿透式空間備受喜愛，二樓亦是賞夕、看海的新據點。如今除了戶外，館內即將於3/19開幕，設有漁村客家故事館，可深度認識桃園濱海客家漁村的文化，還特別規劃了VR、AR體感遊戲，讓民眾可以一齊體驗石塭捕魚、抓鰻苗等傳統活動。
此外，園區內唯一一家餐廳「海螺咖啡館」已低調試營運，3/19同步開幕，主要提供咖啡、輕食、簡餐及客家美食，屆時大家可先吃飽再逛一波，累了還能來份下午茶，2022桃園旅遊新版行程必備。
永安海螺文化體驗館
地址：桃園市新屋區新港路85號開放時間：週二至週日0900-1700（週一、國定紀念、節日休館）
延伸閱讀：
．延綿3公里的秘境！嘉義3大「黃金風鈴木隧道」大爆發 最新追花半日遊攻略請收
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言