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等到了！桃園永安漁港最美打卡點「永安海螺館」開幕日確定，唯一咖啡廳、AR與VR體驗都有

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／桃園觀光導覽網、圖／IG@sierrayjchan授權
圖／桃園觀光導覽網、圖／IG@sierrayjchan授權

桃園人絕美打卡亮點升級了！去年9月搶先曝光的「永安海螺文化體驗園區」，憑藉純白海螺造型外觀建築立馬成為熱門地標，而室內展館在不斷延期下終於確定於3/19正式開館，館內還能體驗VR虛擬實境、AR擴增實境體感遊戲，加碼獨家咖啡館，讓大家文化旅行不再只有美拍，豐富體驗及美食也將等著大家。

圖／客家委員會提供
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位於永安漁港北岸的「永安海螺文化體驗園區」占地達5.6公頃，兩層樓高的園區以優美的曲線設計及開放穿透式空間備受喜愛，二樓亦是賞夕、看海的新據點。如今除了戶外，館內即將於3/19開幕，設有漁村客家故事館，可深度認識桃園濱海客家漁村的文化，還特別規劃了VR、AR體感遊戲，讓民眾可以一齊體驗石塭捕魚、抓鰻苗等傳統活動。

圖／IG@sierrayjchan授權
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此外，園區內唯一一家餐廳「海螺咖啡館」已低調試營運，3/19同步開幕，主要提供咖啡、輕食、簡餐及客家美食，屆時大家可先吃飽再逛一波，累了還能來份下午茶，2022桃園旅遊新版行程必備。

圖／IG@sierrayjchan授權
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永安海螺文化體驗館

地址：桃園市新屋區新港路85號
開放時間：週二至週日0900-1700（週一、國定紀念、節日休館）

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