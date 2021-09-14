快訊

25年留不住一個孩子 王嘉納盼：創造部落產業讓孩子回鄉

打不打BNT？7成台中青少年家長「煎熬」未繳同意書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園新地標！永安漁港「純白海螺造型建築＋半戶外觀景平台」仙氣感炸裂

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
桃園市政府在客家委員會推動下，斥資4.5億元整地建造獨特唯美的海螺館。圖／IG@bing__ben提供
桃園市政府在客家委員會推動下，斥資4.5億元整地建造獨特唯美的海螺館。圖／IG@bing__ben提供

桃園人隱藏版亮點搶先看！位於新屋區的全台唯一客家漁港「永安漁港」為不少人的休閒景點，如今北岸新增一處夢幻系純白建築「永安海螺文化體驗園區」，預計11月正式開幕，不僅會是集結客家文化的新地標，半戶外的觀景平台待開放後，也能讓遊客將漁港招牌夕陽盡收眼簾，口袋名單先收藏。

圖／IG@bing__ben提供
圖／IG@bing__ben提供

「永安漁港」北岸占地面積約5.6公頃，桃園市政府打造2層樓高的海螺館「永安海螺文化體驗園區」，優美曲線以埋在土丘內的「海螺」外殼為設計，屋頂則採取無樑柱曲面模板的建造方式，耗時近兩年於今（2021）年3月完工，因應疫情延後啟用，預計11月配合嘉年華一同開幕。

圖／IG@bing__ben授權
圖／IG@bing__ben授權
圖／IG@bing__ben授權
圖／IG@bing__ben授權

全白的建築從視覺就十分亮眼，絕美設計亦成就了搶眼的空間，有望成為打卡新據點，而半戶外的觀景平台亦會是朝聖必訪，待在白皙空間內仍能將海景、夕陽一把抓。此外，室內將運用為與客家文化相關的展覽空間，未來也預計有星巴克進駐，變身最美特色門市之一。

圖／IG@bing__ben提供
圖／IG@bing__ben提供
圖／IG@bing__ben提供
圖／IG@bing__ben提供

不僅如此，館前廣場及戶外草地亦能作為旅客休憩及舉辦各大活動的區域，開放後也能從南岸的觀海橋直接通往園區，豐富桃園一日遊，在地人可先收入囊中，待啟用再就近出發。

延伸閱讀：

粉紫色花海＋百萬市景！台中限時秘境「兔尾草田」　近看神似魯冰花

麥當勞「1元炸雞、9元六塊麥克雞塊」！5大超殺優惠先筆記跟嘉義雲海聖地說再見！阿里山「二延平步道」9／10起封閉整修

相關新聞

桃園新地標！永安漁港「純白海螺造型建築＋半戶外觀景平台」仙氣感炸裂

桃園人隱藏版亮點搶先看！位於新屋區的全台唯一客家漁港「永安漁港」為不少人的休閒景點，如今北岸新增一處夢幻系純白建築「永安海螺文化體驗園區」，預計11月正式開幕，不僅會是集結客家文化的新地標，半戶外的觀

桃園觀音半日遊！爽拍台版撒哈拉沙漠，趕上花季吃蓮花餐

跟著 CaCa 去哪裡 於 2021-08-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 鶴茶樓- 鶴頂紅茶商店(中壢中山店)、蓮荷園休閒農場 蓮子冰.蓮子餐、觀音草漯沙丘。 疫情趨緩之際，想要出門透透氣的人們，推薦到「2021桃園觀音蓮花季」去感受夏季之美，體驗坐大王蓮花，沐浴大自然氛圍及大啖美食蓮花主題餐。

桃園再飄9月雪！梯田式雪白花田好詩意　韭菜花海＋田野風光仙氣十足

純白「韭月雪」浪漫景致為許多花控的人氣平地雪必拍，而作為韭菜花田朝聖地的桃園大溪，今年搶先於8月底耀眼綻放，陸續吸引民眾遊賞拍攝。無論近期是否有計畫欲親自造訪，先透過照片一睹2大韭菜花海花姿過過癮就對

桃園龜山單車小旅行！綠意隧道、稻田　彷彿闖入世外桃源

udn走跳旅遊／茶花小屋 立秋以後，早晚已經有點涼意了。從八月到十一月這段時間，溫度漸好、濕度較佳，適合騎單車旅行。沒有時間大山大海的奔走，一些小村落反而是比較好的旅行選擇。住在北北基桃，其

四季拜訪都可以！ 一次收齊「觀霧」絕美八景+三大經典步道健行

位在新竹、苗栗交界的觀霧國家森林遊樂區，海拔約2000公尺，四季景觀分明，是夏季避暑的好去處。而處在許多美景的交集地-觀霧山莊，除了在每年三月花季時，可以欣賞全台最大株的霧社櫻盛開、枝頭掛滿如白雪的花朵的景色之外，天氣好還能遠眺著名的聖稜線，及沒有光害下、入夜後滿天的璀璨星空，豐富的生態環境加上園內擁有維護良好的六條登山步道，還有入園免門票費用，這些原因都讓觀霧近年來一直出現在許多台灣人週末輕旅行的口袋清單裡。

不想人擠人就上山吧！ 在三義絕美山園樹海包圍下，享用異國美食

疫情仍在微解封，但是餐飲部份已經有條件開放，不想要去一般餐廳人擠人，那就上山在大自然及花了30年復育不用藥不開發的絕美山園享用美食及森林浴吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。