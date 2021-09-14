桃園新地標！永安漁港「純白海螺造型建築＋半戶外觀景平台」仙氣感炸裂

桃園人隱藏版亮點搶先看！位於新屋區的全台唯一客家漁港「永安漁港」為不少人的休閒景點，如今北岸新增一處夢幻系純白建築「永安海螺文化體驗園區」，預計11月正式開幕，不僅會是集結客家文化的新地標，半戶外的觀景平台待開放後，也能讓遊客將漁港招牌夕陽盡收眼簾，口袋名單先收藏。

圖／IG@bing__ben提供

「永安漁港」北岸占地面積約5.6公頃，桃園市政府打造2層樓高的海螺館「永安海螺文化體驗園區」，優美曲線以埋在土丘內的「海螺」外殼為設計，屋頂則採取無樑柱曲面模板的建造方式，耗時近兩年於今（2021）年3月完工，因應疫情延後啟用，預計11月配合嘉年華一同開幕。

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全白的建築從視覺就十分亮眼，絕美設計亦成就了搶眼的空間，有望成為打卡新據點，而半戶外的觀景平台亦會是朝聖必訪，待在白皙空間內仍能將海景、夕陽一把抓。此外，室內將運用為與客家文化相關的展覽空間，未來也預計有星巴克進駐，變身最美特色門市之一。

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不僅如此，館前廣場及戶外草地亦能作為旅客休憩及舉辦各大活動的區域，開放後也能從南岸的觀海橋直接通往園區，豐富桃園一日遊，在地人可先收入囊中，待啟用再就近出發。

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