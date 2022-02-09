免跑阿里山！新竹全台最大「雪白霧社櫻王」終於開花 櫻花雪、觀霧步道齊收
觀霧山莊前的這株霧社櫻花王已高齡80幾歲，每年三月開花時節，總是會吸引大批遊客上山賞櫻， 上禮拜橘小編去了一趟觀霧國家森林遊樂區，發現今年櫻花開花的速度比預估的稍微快了一些，結果沒想到這兩天看到官方粉絲專頁小編的分享，目前觀霧山莊前霧社櫻王的花況已經開出第一朵花了！
今年賞花期可能會縮短，但如果天氣狀況不錯，觀霧山莊的霧社櫻王花期可望能欣賞到3月底，那個時候雖然沒有爆開的櫻花，但也有可遇不可求的「春櫻三月雪」可以捕捉，所以想賞櫻建議將行程規劃在3月底前。
霧社櫻王後的最美山莊 | 觀霧山莊
觀霧山莊的櫃檯服務人員，熱心、禮貌、真誠，跟觀霧山莊整體的氛圍毫無違和，橘小編這兩年已經拜訪觀霧三次，每次去都令我想豎起兩個大拇指給他們！
來到觀霧山莊除了可以觀賞國內僅存的最大棵雪白霧社櫻外，還可以拜訪觀霧的三大經典步道(榛山、檜山巨木、觀霧瀑布)，若糧食準備不足，山莊內還有一間便利商店供你採買各種糧食補給品，180度全落地窗，觀霧森林之美盡收眼底。橘編推薦路線可以這樣安排：上午賞櫻、午餐後挑一個經典步道走走揮灑汗水，在午後、傍晚，再來份咖啡加鬆餅，坐在窗邊享受森林的鳥語花香，人生一大享受！生活的壓力頓時獲得解放！
迎接觀霧日出的最佳位置 | 觀霧山莊
終於捕捉到眼前的一切美好與感動
觀霧山莊有背包房、景觀雙人木屋、家庭Villa六人房等房型，費用區間落在$800元至$13,000元，而且現在每種房型都有提供一泊一食或二食的優惠方案，最多能省$6000元，無論是家庭、情侶還是一群朋友出遊，都能依照各自的旅遊需求選擇適合的房型。
照片加碼：月光下的星空之夜 | 觀霧山莊
賞櫻、健行一次擁有 | 觀霧國家森林遊樂區
新竹的觀霧國家森林遊樂區，四季景觀分明，是夏季避暑的好去處。觀霧山莊除了在每年三月開花時間可以欣賞觀霧的霧社櫻外，還可以遠眺著名的聖稜線。因為豐富的生態環境以及園內擁有許多維護良好的的自然登山步道，這幾年的觀霧一直是許多台灣人週末輕旅行的口袋清單。
接下來要介紹我最喜歡的三大步道口袋清單給你們(依照難易度排序)
第一個：榛山登山步道(總健行時間：約4hrs)
距離觀霧山莊：步行約 30分鐘
榛山登山步道口就位於觀霧山莊旁，林道平緩好走，沿途鳥鳴聲不絕於耳，在不同季節會有不同的霧氣之美
第二個：檜山巨木群步道(總健行時間：約3hrs)
距離觀霧山莊：開車約20分鐘/遊客可開車前往樂山林道6k處，再步行進入步道
觀霧國家森林遊憩區內有多條登山步道，要屬最具表代表性的非巨木群步道不可，因為觀霧最有名的就是巨木群，短短2.8公里的路程，在這條步道可以欣賞到多棵巨木、隱藏版仙境吊橋和眺覽雪霸聖稜，加上這條路線平常沒有健行習慣的人也能輕鬆駕馭，非常適合長輩和小朋友一同前往挑戰！
第三個：觀霧瀑布步道(總健行時間：約1.5hrs)
距離觀霧山莊：步行約 15分鐘(由木棧道上行)
觀霧瀑布步道，沿途都是高大的針闊葉樹林，大約走45分鐘就會抵達步道終點，奔落谷間的觀霧瀑布即映入眼簾。
霧社櫻王在哪裡？要怎麼去？
地址：苗栗縣泰安鄉梅園村觀霧8號(GPS點我)
霧社櫻王就在觀霧山莊正前方，導航搜尋「觀霧山莊」就可以到達目的地
橘貓貼心建議
這次雖然主要是想把觀霧國家森林遊樂區的櫻花季介紹給大家，但橘小編私心推薦大家去觀霧真的可以安排兩天一夜，除了期間限定的櫻花，也把觀霧最佳八景：迷霧、雲海、晚霞、日出、森林、巨木、星空、聖稜線一次收齊！
延伸閱讀： 觀霧國家森林遊樂區巨木步道｜登山者最愛的中部登山路線
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