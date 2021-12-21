輕鬆包場的打卡秘境！苗栗小白屋佇立草地　空拍視角末日荒涼感好唯美

苗栗最夯三灣落羽松莊園近期開得正美，而當地南庒鄉也藏身另一處遺世秘境，放眼望去只有一棟荒廢的白屋佇立在大片空地上，近看彷彿置身國外小鎮，空拍視角搭配不同色調瞬間變身末日場景，隨拍隨好看的亮點快收藏！

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這座打卡新據點沒有名字，純白木造建築帶有異國風情，今年被網友眼尖發現後才成為新興取景地點。高空俯瞰的視野零死角，郊野風光一覽無遺，而草叢間的教堂風白屋十分搶眼，換上冬日色調科幻感爆棚。

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即便沒有空拍機，親臨現場平拍也能攝下童話版場景，加上並非旅遊景點，不怕人擠人輕鬆就能包場，更新電影大片級美照，貼近白屋拍攝再靠藍天白雲加持則有另一番清新風味。

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小白屋位於南庒美食「養蟹人家」對面，導航店家即可在其對面發現此處隱藏版美拍景點，不過餐廳只供應季節大閘蟹，因應產季已過目前暫停營業，所以景點比較適合有車人士按行程順路造訪拍照。

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地址：苗栗南庄鄉2911號（養蟹人家對面）

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