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「苗栗版松雪樓」免登合歡山！水上落羽松三色漸層美瘋　免費秘境飄仙氣

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@molly888666授權
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秋冬迎來落羽松的季節，各處亮點都已陸續變色換上彩色新裝，雖然早前媲美風水畫的宜蘭三層坪因遊客亂象而封閉整修，其實苗栗也有一處莊園免費開放，佇立水上的落羽松盛放得正美，漸層色系超吸睛，更有攝影好手們發掘新視角，讓人免登合歡山也能看見松雪樓，忠實山友也能來一探究竟啦！

苗栗「三灣落羽松秘境」位於台3線，園內種滿一整排整齊規劃的落羽松，每年開得艷麗吸引大批人朝聖，尤其目前最新現況已渲染上了綠、金黃及紅色，實屬最佳仙境，浮在湖上的落羽松亦顯得浪漫指數爆棚，將湖中倒影一併攝下也是經典唯美場景之一。

圖／IG@molly888666授權
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值得一提的是，今年更新增了兩處觀景平台，讓遊客免空拍也可拍下迷人的構圖。其中一處不僅可以俯瞰排排站的三色落羽松，遠處被山林抱的建築也神似合歡山莊的松雪樓，若天氣更冷時相信體驗更深刻。

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部落客莫莉也不藏私分享，另一個瞭望台能拍到被繽紛落羽松包圍的美照，代表沒有空拍機的一般民眾，也能輕鬆更新季節限定的美圖庫存，建議大家可把握近期最美盛況衝一波。另外提醒大家「三灣落羽松秘境」為園主無私開放的景點，務必垃圾不落地、遵守園區規則，一起守護這處美景

三灣落羽松秘境
位置：苗栗縣三灣鄉台3線101K
園區收費：免費入園、停車費100元

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