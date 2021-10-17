美瘋了！桃園最新禪風建築＋水岸墨池　全台首座官方書法藝術館10／22開幕

桃園質感新亮點搶先看！全台首座官方經營「書法藝術主題館」即將於10/22正式開館，主題建築結合「硯台」、「墨池」意象，打造吸睛的城市美術館景觀。為歡慶開館，現場還將推出5日限定活動，民眾可在戶外欣賞13大演藝團體的精彩表演，截至2022/1/6更開放免費參觀，近期到桃園旅遊又有絕美行程可添一。

圖／橫山書法藝術館官方臉書 圖／橫山書法藝術館官方臉書

這座「橫山書法藝術館」座落大園橫山書法藝術公園埤塘旁，為桃園市立美術館館群第一座正式營運的館舍，耗時4年確定於10/22盛大開館。硯石色調的建築搭配木質設計禪意滿滿，而建築師潘天壹巧妙結合周邊地景，公園基地可視作「硯台」、埤塘則像是「墨池」，綜合意象呈現出猶如五方篆印的主題建築，完美展現書法藝術館的氣質，有望成為打卡朝聖空間。

圖／原間影像工作室授權

「橫山書法藝術館」內部規劃了展覽室、演講廳、輕食文創空間、書法公園埤塘休閒區域等，地下一樓則設有大園尖山考古展示館，未來還預計串聯美術館母館、桃園會展中心、桃園流行音樂露天劇場暨國際原住民族文化創意產業園區等，成為青埔地區藝文風景最療癒行程。

圖／原間影像工作室授權

值得一提的是，10/22起至2022/1/6為止，民眾都可免費參觀，惟10月採全面預約制，即日起已開放線上預約，11月起則免此步驟。一般參觀時段為09:30至17:00，而開幕週也延長營運時間至21:00，民眾連續5天能夠接力欣賞水幕光影秀、優人神鼓、各大藝術舞蹈團及樂坊的表演，10/30至11/7還能造訪周邊的「2021桃園萬聖城」，大小朋友都能玩得盡興。

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