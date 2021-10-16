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青埔暗黑系「2021桃園萬聖城」快閃9天！光雕秀、變裝演唱會免費賞

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
2020桃園萬聖城現場圖。圖／桃園觀光導覽網
2020桃園萬聖城現場圖。圖／桃園觀光導覽網

北部人行事曆拿出來！全台最大萬聖節活動「2021桃園萬聖城」即將於10/30開跑，為期9天每日推出光雕秀展演，首日還有動力火車等7組歌手登台演出，再由小朋友最愛的「YOYO萬聖親子嘉年華」接力，加碼全新大型打卡裝置，統統免費遊賞，截至11/7千萬別錯過。

2020桃園萬聖城現場圖。圖／桃園觀光導覽網
2020桃園萬聖城現場圖。圖／桃園觀光導覽網

於青埔「桃園高鐵站前廣場」舉辦桃園萬聖城，去年憑城堡光雕秀、妖怪市集、厭世語錄的裝置藝術成為超夯聖地，今年以「瘋狂實驗室」為主題，預計打造5座裝置藝術，由「科學怪人」、「螢光小女孩」、「拜金蜘蛛」、「南瓜人」及「骷髏人」搞怪現身，等著大家蒐集。而大家最期待的光雕秀於10/30晚間7點首演，每半小時展演約5分鐘，璀璨光影值得期待。

2020桃園萬聖城現場圖。圖／桃園觀光導覽網
2020桃園萬聖城現場圖。圖／桃園觀光導覽網

而10/30當晚還有「桃園萬聖城變裝演唱會」，由動力火車、鼓鼓、蕭秉治、PINKFUN、朱俐靜、文慧如及陳忻玥等歌手輪流變裝登場，讓粉絲在萬聖節也可以盡情大飽耳福。此外，10/31下午2點至5點另有「YOYO萬聖親子嘉年華」、「瘋狂實驗家Cosplay變裝派對」，完成指定打卡步驟還能兌換限量萬聖節小禮。

2020桃園萬聖城現場圖。圖／桃園觀光導覽網
2020桃園萬聖城現場圖。圖／桃園觀光導覽網

此外，周邊商場百貨也推出萬聖節相關活動，像是華泰名品城園區設有多項萬聖節版裝置可以打卡，活動期間至巧虎夢想樂園櫃台說出指定公關密語，還可獲得萬聖節限量糖果，10/30至10/31至IKEA桃園店則憑萬聖節裝扮及不限金額發票，於2樓櫃台免費兌換一份小禮物。

不僅如此，大家也順遊周邊景點如青塘園、都會型水生館Xpark等，還有最新亮點「橫山書法藝術館」也即將於10/22正式開館，安排青埔一至二日遊不怕無聊！

「2021桃園萬聖城」

地址：桃園市中壢區高鐵站前廣場
展期：10/30-11/7（平日16:00-22:00；假日12:00-22:00）
光雕秀時間：10/30 19:00至22:00；10/31-11/7 每晚18:00至22:00
備註：每半小時展演5分鐘

2021桃園萬聖城海報。圖／桃園觀光導覽網
2021桃園萬聖城海報。圖／桃園觀光導覽網

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