桃園人就近拍！城市內的粉紫色秘境 「紫夢狼尾草」夢幻盛開
桃園經國重劃區附近有一處「紫夢狼尾草」秘境，陽光下穗芒煥發的光暈極其夢幻，造型與顏色也十分獨特，在微風的吹拂之下展現柔美的姿態，整片大地被染成夢幻的紫色，輕輕鬆鬆就能拍出浪漫的氛圍。
而桃園這處「紫夢狼尾草」秘境位在桃園市桃園區水岸二街和幸福路口，看到土地公廟福仁宮右手方即可看到一大片的紫葉狼尾草，這裡就像是一個翠綠中帶點微紫的城市叢林，漫步綠色與紫色互相呼應的交響曲中，不跑遠也可以享受這午後的浪漫時光。
紫夢狼尾草又名紫穗狼尾草、紫葉狼尾草、羽絨狼尾草，因穗如狼尾得名，也有很多人說如逗貓棒，近年因造型與顏色獨特，成為極受歡迎的觀賞植物，紫葉狼尾草從葉片、莖稈、花序均為酒紅色，6月下旬開始抽穗開花，穗狀圓錐花序長達可長達30公分，觀賞期可持續到10月下旬左右。
桃園經國重劃區紫夢狼尾草
詳細座標：25.027850, 121.297008
延伸閱讀>>桃園打卡新景點！千坪日式「手信霧隱城」帶你走進江戶時代
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言