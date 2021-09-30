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桃園人就近拍！城市內的粉紫色秘境　「紫夢狼尾草」夢幻盛開

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@yijiun_lee
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桃園經國重劃區附近有一處「紫夢狼尾草」秘境，陽光下穗芒煥發的光暈極其夢幻，造型與顏色也十分獨特，在微風的吹拂之下展現柔美的姿態，整片大地被染成夢幻的紫色，輕輕鬆鬆就能拍出浪漫的氛圍。

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而桃園這處「紫夢狼尾草」秘境位在桃園市桃園區水岸二街和幸福路口，看到土地公廟福仁宮右手方即可看到一大片的紫葉狼尾草，這裡就像是一個翠綠中帶點微紫的城市叢林，漫步綠色與紫色互相呼應的交響曲中，不跑遠也可以享受這午後的浪漫時光。

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紫夢狼尾草又名紫穗狼尾草、紫葉狼尾草、羽絨狼尾草，因穗如狼尾得名，也有很多人說如逗貓棒，近年因造型與顏色獨特，成為極受歡迎的觀賞植物，紫葉狼尾草從葉片、莖稈、花序均為酒紅色，6月下旬開始抽穗開花，穗狀圓錐花序長達可長達30公分，觀賞期可持續到10月下旬左右。

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桃園經國重劃區紫夢狼尾草

詳細座標：25.027850, 121.297008


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