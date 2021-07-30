在地排隊銅板美食！ 桃園高CP值「福興包子饅頭」 古法老麵發酵 甜香有嚼勁

雖然這一家福興（福記）包子饅頭已經太有名了，就是在地排隊名店，但我還是想分享給更多人知道！我對老麵發酵的包子饅頭很有愛，咬起來有嚼勁還帶著香甜，內餡更是豐盛飽滿，而這一家更是將傳統做法與創意餡料結合，喜歡。

位置：

位於大興西路二段172號(肯德基對面)大馬路邊，看到黃色招牌、排隊人潮就知道了。

大家排隊歸排隊，還是有保持一定距離，防疫概念還不錯。

福興（福記）包子饅頭 ｜ MENU

價格我覺得很便宜，而且還有買2送1、買5送1等優惠。除了傳統常見口味以外，有些創意餡料也很推。

網友最推薦的是黑金鋼、藜蔓乳酪饅頭、紅燒獅子頭，但現場排隊的地方媽媽好像很愛買豆沙包，一口氣都買幾十個的。

網友推薦的藜蔓乳酪饅頭、紅燒獅子頭都有買到，只是黑金鋼好像很常賣完，所以改買經典鮮肉包吃吃看。

藜蔓乳酪饅頭 NT$.17元

這個真的大推捏！饅頭皮本體是紅藜麥搭配蔓越莓，內餡則是乳酪塊與腰果，隔夜吃的話，使用氣炸鍋或電鍋加熱，裡面的乳酪會融化，我會刻意放冷點再吃，這樣饅頭的嚼勁與Q度可以保持住，不輸現做，超級好吃。

這麼豐富的餡料還有扎實的老麵發酵饅頭，一顆也才17元，因此即使已經很有名了我還是要用力推薦。

紅燒獅子頭包 NT$.28元

我第一次吃到把獅子頭包進去的，可能我見識少。因為是第一次吃所以滿懷期待，當天第一個開箱吃的就是這一包。

看看這裡面的酸菜跟獅子頭！微酸帶著甘甜的酸菜真的很加分獅子頭口感扎實，咬下去鹹香帶點微辣，搭配酸爽甘甜的酸菜很對味。

鮮肉包 NT$.17元

這種經典款，我其實也不會有什麼期待，但沒想到表現也是很優秀呢。

裡面的鮮肉餡還蠻大塊飽滿的，新鮮肉餡還加了青蔥與洋蔥調味，我個人覺得口味算重，不需其他調味醬。就連我這種喜歡手賤動不動就把甜辣醬給灌進去的人都可以只吃原味了。

後來又跑了一趟才買到傳說中的黑金鋼！然後順手買了其他口味的饅頭吃吃看，但我覺得網友說得對，其他口味雖然老麵發酵口感都挺好的，就是中規中矩，普普。

蔥花捲 NT$.12元

是真的不貴啦！老麵扎實有嚼勁的口感其實咬起來也很有飽足感，平常當早餐吃的話，真的是銅板價格，很超值。

但蔥花的量不多，吃起來就普普，沒什麼記憶點。

起司捲饅頭 NT$.17元

被這大量起司給迷住就買了，起司香氣挺濃郁的，隔夜吃烤過後更香。

不過這口感比較單一，我沒有很喜歡。

黑金鋼饅頭 NT$.17元

這個就真的很推薦無誤！果然聽網友的話準沒錯，濃郁的黑糖香氣穩穩妥妥的包裹住整顆饅頭，那迷人的甜香越嚼越出味。

這真的是吃過會讓人回味再三的饅頭，雖然只是樸實的黑糖，但加上老麵發酵的饅頭，嚼著嚼著就陷進去了。當然還有其他口味可以陸續開發吃吃看，但目前我意見與網友相同…最推薦這三種必買：黑金鋼、藜蔓乳酪饅頭、紅燒獅子頭，但其實鮮肉包也很不錯，也是我個人會回購的選項之一。

福興（福記）包子饅頭

地址：桃園市桃園區大興西路二段172號(肯德基對面)

電話：03-3414888

時間：07:00–21:30

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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