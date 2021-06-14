相約疫後來當山的孩子！ 新竹「芝生毛台山」難度、交通、行前準備

爬山有的時候很累，但你只要顧好自己的肌肉就好，反觀我們的日常生活有太多的不可控常讓我們疲倦又無奈。擁抱大自然拋開雜念享受肌肉的酸脹和大汗淋灕，生活也可以很簡單、很幸福。等疫情趨緩後跟著趣吧一起到位在新竹的芝生毛台山步道走走，享受走出室內接近自然的暢快。OK～廢話不多說跟著小編一起看看芝生毛台山的交通方式、簡介、沿途美景吧！





．芝生毛台山步道介紹





新竹芝生毛台山步道簡介

座落於新竹尖石鄉的芝生毛台山，海拔1789公尺，多數登山客從位在軍艦岩附近的新竹秀巒步道口起登。在山中原始的步道上蒼樹遮蔭讓我們免於太陽直曬，走在步道裡依四季不同可看之處也有所異，像是夏日綠油油的竹林隧道、秋季橘紅的楓葉季都是芝生毛台山步道絕美的景色，除了自然美景此處也是日治初期的戰略據點與理番的要地。





芝生毛台山交通

自行前往

芝生毛台山無大眾運輸可以抵達，建議自行駕車或跟登山團造訪，自己開車來的朋友可以Google導航搜尋“軍艦岩吊橋”，附近有停車場可以停放車輛計次收費一次100元。





跟團登山

跟登山團的好處就是不用擔心交通，沿途還會有嚮導帶領，可以降低到新環境不安的情形，也讓大家的登山體驗更安全有保障。出發前於趣吧旅遊平台報名，可在台北古亭捷運站2號出口集合出發，或於新竹高鐵站內7-11 集合上車。





芝生毛台山步道介紹

芝生毛台山步道難度

登山新手可以爬芝生毛台山嗎？

芝生毛台山屬中級山，步道全長來回7公里需爬升近1000公尺，登山時長需六個小時是一座不簡單的中級山岳。建議有登郊山經驗和平常有運動習慣的朋友前來。若平時沒在爬山或運動的話面對陡升坡會很辛苦，編編建議你可以從以下路線開始訓練：入門中級山(馬拉邦山)、健行登山入門(司馬庫斯＋鎮西堡)。





怎麼做爬芝生毛台山的行前準備？

上芝生毛台山腿部肌力很重要，建議大家可以利用假日先去爬郊山作訓練，或針對階梯較多的小山做練習。如果想用平日鍛鍊的朋友，小編建議大家可以去健身房踩登階機累積肌耐力，也可以把平時搭電梯的習慣改為走樓梯把訓練融入日常。





除了芝生毛台山台灣還有哪些中級山呢？

從郊山健行到登百岳中間必須先跨出的第一步就是挑戰”中級山”，中級山又分為入門和進階的路線。除了芝生毛台山你也可以嘗試，司馬庫斯、馬那邦山、加里山、塔曼山等路線，為成為山系人做更充足的準備。

．中級山推薦1：桃園塔曼山(魔幻森林)

．中級山推薦2：加里山(台版富士山)

．中級山推薦3：水漾森林-登山野營





芝生毛台山步道環境介紹

芝生毛台山步道介紹＃1

軍艦岩吊橋

▲芝生毛台山步道-軍艦岩吊橋。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





▲芝生毛台山步道-如同大船駛過水面的軍艦岩。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

軍艦岩可說是刮起網美登山照潮流的必拍山岳之一，很多網美都會在巨石上拍照，但其實軍艦岩最好的欣賞角度不在山上而是站在遠端的吊橋望過去，在這你會看到船型的巨石在河谷上就像一座艦艇駛向河道十分氣宇非凡。這座橫跨玉峰溪的吊橋全長60公尺，橋柱有著泰雅族的圖騰彩繪，走在吊橋上眼望青山巒巒、腳下溪水彎彎非常愜意。





芝生毛台山步道介紹＃2

日治理番遺跡

▲芝生毛台山步道-石砌圍牆。 （圖／gj94ek_tw,Instagram）





▲芝生毛台山步道介紹-日治理番遺跡。 （圖／cwen.h6,Instagram）

在登山的路途上可以看到古戰場以及日治時期為了理蕃所建置的設施。日治時期為了監控泰崗、新光、養老等部落，就於戰略地位極為重要的芝生毛台山步道建造砲台、壕溝、隘勇監督所、隘勇分遺所。時至今日許多理蕃建築已斑駁，但仍可看到石砌圍牆上的槍眼，可以讓我們想想在過去的不安與恐懼、憤怒與不平的統治史。





芝生毛台山步道介紹＃3

步道概況

竹林隧道＆石枕木步道

▲芝生毛台山步道-綠色竹林。 （圖／lcloverseven,Instagram）

在經過軍艦吊橋抵達登山口後會先爬一段竹林隧道，竹林隧道這一代的海拔約為800公尺，沿途遮蔭處很多這一段是緩坡爬起來不會太困難。

經過好像可以拍古裝劇的竹林隧道後，迎接我們的就是石枕木步道，也就是給大家腿力考驗的開始，如果平常沒在運動和爬山的朋友經過這些步道的考驗絕對會鐵腿軟腳。





1000公尺向上攀升

芝生毛台山要一路從登山口800公尺的海拔攻到海拔1789公尺的三角點，在一天內要向上攀升1000公尺，來回耗時需要六小時聽起來似乎有一些可怕，但其實這座山的步道落差幾乎是平均分配，比較不會有像加里山一樣中段平緩前後段需要拉繩攀登的狀況。對於常在登山、想為百岳做準備、熱愛運動健身的族群來說，充滿挑戰和些微考驗的芝生毛台山步道真的會爬到很爽快。





12月楓紅季

▲芝生毛台山步道。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

12月芝生毛台山步道楓紅一片，橙紅色的楓葉是如此的迷人又充滿秋意。位在山區的尖石鄉有許多可以賞楓的秘境，像是國家級步道霞喀羅古道、上帝的部落司馬庫斯，因為海拔較高加上氣溫降低催紅了山谷間的紅就像置身日本一樣浪漫無比。





芝生毛台山步道周邊景點

加碼推薦-司馬庫斯

司馬庫斯部落在過去因為無電力供應又被稱作「黑色部落」，這個座落在全台灣海拔最高的部落，因聳拔的神木、絕美的楓紅、濃厚的部落文化開始吸引山友們探訪。司馬庫斯和芝生毛台山一樣位在幽靜美麗的尖石，喜歡大山雲海、清幽閑靜的朋友安排個時間讓自己在大自然裡好好放假。





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